Ranné zhrnutie: Trhy neveria Trumpovým oznámeniam (19. 5. 2026)

- Donald Trump oznámil v príspevku na Truth Social, že útok na Irán plánovaný na dnešok sa neuskutoční. Rokovania o dosiahnutí trvalej dohody medzi stranami budú pokračovať.
- Príspevok bol zverejnený pred zatvorením amerického trhu, ale S&P 500 (-0,1 %) aj NASDAQ Composite (-0,5 %) zakončili deň v červených číslach.
- Všetky nižšie uvedené tituly zakončili deň poklesom:
- Intel (-0,6 %)
- NVIDIA (-1,3 %)
- Micron (-6 %)
- Tesla (-2,9 %)
- Apple (-0,8 %)
- Po mnohých prípadoch, keď sa pôvodné vyhlásenia nenaplnili, sa zdá, že trhy sú voči oznámeniam prezidenta opatrné a čakajú na reálne kroky. Futures na S&P 500 takisto klesajú (-0,3 %).
- Sentiment na ázijských trhoch je zmiešaný. Kórejský KOSPI (-2,6 %) sa opäť ukazuje ako porazený, keď od piatkového otvorenia oslabil o 9 %.
- Fantastický výkon indexu (74 % od začiatku roka) bol založený najmä na raste exportu polovodičov, predovšetkým do Spojených štátov, a to medziročne takmer o 700 %.
- Aktuálne ho zaťažuje nielen mierne horší rizikový sentiment, ale aj poklesy akcií spoločností vyrábajúcich mikroprocesory. Tie sa začali v piatok po oznámeniach naznačujúcich, že Čína sa nerozhodne nakupovať čipy NVIDIA a namiesto toho bude v tejto oblasti rozvíjať vlastné technológie.
- Napriek výrazne lepším než očakávaným údajom o raste HDP za 1. štvrťrok (2,1 % y/y) zaznamenal pokles aj NIKKEI 225 (-0,4 %). Pripisujeme to najmä vysokému deflátoru (3,4 %), ktorý zvyšuje už aj tak zvýšené obavy z inflácie.
- Jen ďalej oslabuje.
- Na menovom trhu vyniká mierne oslabenie dolára.
- Na vrchole rebríčka G10 je libra (GBPUSD +0,6 %), ktorá ťaží z pokojnejšieho sentimentu v súvislosti s možnou rezignáciou Keira Starmera a z mierne lepších než očakávaných údajov o raste miezd za marec (4,1 %).
- Darí sa aj nórskej korune (USDNOK -0,4 %), ktorá ťaží z rastúcich cien ropy a LNG, rovnako ako ďalšie meny čistých exportérov energie.
- Mierne slabšie pohyby sú viditeľné na páre EURUSD (+0,1 %) a CHFUSD (+0,1 %).
- Po zverejnení správy o britskom trhu práce dnes makroekonomický kalendár neobsahuje žiadne dáta, ktoré by boli z trhového pohľadu mimoriadne dôležité.
- Výsledky dnes okrem iných zverejnia:
- Home Depot
- Keysight Technologies
