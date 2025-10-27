Denné zhrnutie: Akcie rastú v očakávaní rozhovorov Trump–Si; drahé kovy klesajú pre rastúci rizikový apetít (27.10.2025)

- Americké akciové indexy rastú vďaka nádeji na obchodné prímerie medzi Čínou a USA.
- AUD je dnes najsilnejšou menou G10 vďaka nárastu rizikového apetítu a jastrabej rétorike RBA.
- Zlato a striebro pokračujú v poklese.
- Wall Street smeruje ku koncu obchodnej seansy v zelených číslach, podporená rastúcim rizikovým apetítom a nádejou na obchodnú dohodu medzi USA a Čínou. Najväčšie zisky zaznamenáva Nasdaq (+1,7 %) vďaka eufórii v technologickom sektore, nasledujú S&P 500 (+1 %), DJIA (+0,5 %) a Russell 2000 (+0,25 %).
- Americký minister zahraničia Marco Rubio hovoril s čínskym ministrom zahraničných vecí Wang Yi o plánovanom stretnutí Trumpa a Si Ťin-pchinga v Južnej Kórei. Hovor nasledoval po víkendových rokovaniach v Malajzii, ktoré sa týkali napätia ohľadom vzácnych zemín a amerických prístavných poplatkov pre čínske lode.
- Akcie Qualcomm (QCOM.US) vzrástli až o 20 % (aktuálne: +12 %) po oznámení nových čipov AI200 a AI250 určených na AI tréning. Zákazníci môžu využívať samostatné čipy alebo celé serverové riešenia, čo staví Qualcomm do priamej konkurencie s lídrami dátových centier – firmami Nvidia a AMD.
- Optimizmus panoval aj počas európskej seansy. Index EU50 si pripísal 0,74 %, ťahaný najmä rastom v Madride (SPA35: +1 %) a Miláne (ITA40: +1,2 %). Zelenú uzatvorili aj nemecký DAX (DE40: +0,4 %), francúzsky CAC40 (+0,3 %) a britský FTSE 100 (UK100: +0,2 %).
- Na devízovom trhu je dolárový index bez výraznejších zmien, no silné zisky zaznamenávajú emerging market meny (USDBRL: -0,4 %, USDCNH: -0,15 %, USDPLN: -0,3 %). Spomedzi mien G10 je dnes najsilnejší austrálsky dolár (AUDUSD: +0,3 %, EURAUD: -0,25 %), podporený ekonomickým sentimentom z Číny. EURUSD mierne stúpa na 1,165.
- AUD ďalej podporili jastrabie vyjadrenia guvernérky RBA M. Bullockovej, ktorá uviedla, že nedávny nárast nezamestnanosti podľa mesačných údajov v Austrálii neprekročil prognózy.
- Rastúci rizikový apetít naďalej tlačí drahé kovy nadol. Zlato stráca ďalších 1,8 % na 4 009 USD za uncu, pričom počas dňa krátko prelomilo psychologickú hranicu 4 000 USD; striebro klesá o 3 % na 46,96 USD za uncu.
- Brent a WTI klesajú o 0,5 % a 1,2 %, pod tlakom blížiaceho sa zasadnutia OPEC+, kde sa očakáva ďalšie zvýšenie produkcie o 137 000 barelov denne. Na ceny ropy môžu mať vplyv aj priaznivé podmienky obchodnej dohody medzi USA, Čínou a Indiou.
- Na trhu s kryptomenami dominuje optimizmus. Bitcoin si pripisuje ďalších 0,6 % na 115 500 USD, Ethereum rastie o 1,15 % na 4 217 USD, zatiaľ čo Solana (+0,6 %), Ripple (+1,1 %) a Polygon (+0,25 %) tiež posilňujú. Poklesy sa týkajú najmä menších tokenov.
