Denné zhrnutie: Americké akciové indexy po dátach PPI rastú

- Seansa na Wall Street sa po zverejnení marcového PPI vyvíja vo veľmi pozitívnej nálade. Hlavné americké indexy zaznamenávajú solídne zisky. S&P 500 rastie o viac než 1 %, Nasdaq posilňuje takmer o 1,8 % a Dow Jones pridáva 0,5 %.
- Marcový údaj PPI vyšiel výrazne pod očakávaním, 0,5 % medzimesačne oproti očakávaným 1,1 %, jadrový PPI potom 0,1 % oproti 0,5 %. To signalizuje slabšie inflačné tlaky. Pretrvávajúce vysoké ceny energií však infláciu naďalej podporujú, čo by mohlo neskôr v tomto roku oddialiť znižovanie sadzieb zo strany Fedu.
- Podľa posledných mediálnych správ by USA a Irán mohli obnoviť rokovania už tento týždeň, zatiaľ čo Donald Trump naznačil, že kľúčové rozhodnutia by mohli padnúť počas nasledujúcich dvoch dní. Súčasne rastie napätie okolo Hormuzského prielivu, kde USA údajne obmedzujú časť námornej dopravy ako súčasť tlaku na Irán.
- Európska seansa sa tiež niesla v pozitívnom duchu a hlavné indexy uzavreli vyššie. Britský FTSE 100 vzrástol o viac než 0,2 %, francúzsky CAC 40 o viac než 1,1 %, nemecký DAX pridal viac než 1,2 % a španielsky IBEX 35 vzrástol takmer o 1,5 %.
- Na devízovom trhu americký dolár oslabuje voči väčšine hlavných mien. Pokračujúce mierové rokovania prispievajú k odlivu kapitálu z americkej meny, ktorá je tradične vnímaná ako bezpečný prístav.
- Aj na komoditných trhoch sa vracia pozitívny sentiment. Zlato rastie takmer o 2 % a pohybuje sa okolo 4 850 USD, zatiaľ čo striebro posilňuje približne o 5 % a testuje úroveň 80 USD za uncu.
- Postupujúce mierové rokovania zároveň tlačia nadol ceny ropy. Ropa Brent stráca okolo 3 % a testuje úroveň 95 USD za barel.
- Optimizmus je viditeľný aj na kryptomenovom trhu. Bitcoin rastie o viac než 2 % a testuje 75 000 USD, zatiaľ čo Ethereum pridáva viac než 5 % a obchoduje sa nad úrovňou 2 300 USD.
- Dnes sme sa tiež dočkali výsledkov viacerých veľkých amerických finančných inštitúcií, ktoré celkovo ukázali solídny začiatok výsledkovej sezóny, aj keď reakcie trhu boli zmiešané.
- BlackRock oznámil silný rast zisku, podporený robustnými prílevmi do fondov a solídnym výkonom v oblasti správy aktív a investičných riešení.
- JPMorgan rovnako priniesla veľmi silné výsledky a opäť prekonala očakávania vďaka rekordným tržbám a solídnemu výkonu investičného bankovníctva a obchodovania. Niektoré ukazovatele, ako čistá úroková marža a opatrnejší výhlaď úrokových výnosov, však mierne tlmili nadšenie investorov.
- Wells Fargo naopak zverejnila slabé výsledky, ktoré trh sklamali. Napriek niektorým známkam stabilizácie viedli slabšie tržby a obavy o kvalitu ziskov k negatívnemu hodnoteniu reportu.
