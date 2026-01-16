Denné zhrnutie: Banky a technológie ťahajú indexy nahor 🏭 Americký priemysel zostáva silný

-
Trh uzatvára týždeň s mierne pozitívnym sentimentom, hoci rozsah ziskov počas piatkovej seansy na Wall Street ostáva obmedzený. Lídrom rastu je Russell 2000, ktorého kontrakty stúpajú približne o 0,5 %. Ostatné indexy sa pohybujú okolo rastov na úrovni 0,1 %.
-
Sezóna výsledkov vo finančnom sektore sa pomaly končí a možno ju označiť za úspešnú. Takmer všetci hlavní hráči prekonali očakávania trhu, pričom lepšie si viedli fondy a investičné banky oproti retailovým a komerčným bankám. Lídrami rastu boli PNC Financial Services a State Street, zatiaľ čo Regions Financial Corp sklamala investorov. Budúci týždeň sa očakávajú výsledky BankCorp.
-
Donald Trump vyhlásil, že by preferoval, aby Kevin Hassett zostal na poste riaditeľa NEC, čo výrazne znižuje jeho šance stať sa predsedom FEDu. Za favorita sa čoraz viac považuje Kevin Warsh. Prezident USA zároveň oznámil zavedenie ďalších ciel na krajiny, ktoré „nebudú spolupracovať“ pri akvizícii Grónska.
-
Prekvapivo silné údaje z amerického priemyslu. Trh prekvapil medzimesačný rast vo výrobe aj v spracovateľskom priemysle. Miera využitia kapacít taktiež vzrástla, avšak ročná dynamika rastu produkcie sa spomalila.
-
Kanada podpísala obchodnú dohodu s Čínou týkajúcu sa výrazného zníženia ciel na elektromobily a repku.
-
Venezuela oznámila obnovenie predaja ropy v amerických dolároch.
-
Sentiment investorov v Európe bol ku koncu týždňa mierne pesimistický. Väčšina indexov zatvorila s miernymi stratami. Najväčší pokles zaznamenal francúzsky CAC40 (-0,65 %), SMI (-0,5 %) a DAX (-0,3 %). Kontrakty však po skončení obchodovania časť strát vymazali. Španielsko (SPA35) vyčnievalo rastom o 0,7 %. Nemecko a Taliansko zverejnili infláciu v súlade s očakávaniami – 1,8 % a 1,2 % medziročne.
-
Novo Nordisk hlási významné víťazstvo na trhu s liekmi na chudnutie. Pilulka Wegovy podľa predpisových údajov v USA prekročila 3 000 receptov. Akcie spoločnosti rastú o viac ako 6 %.
-
Na devízovom trhu výrazne posilňuje jen, pričom kurz dosahuje úrovne, pri ktorých trh očakáva intervenciu Bank of Japan. Euro, kanadský dolár a švédska koruna mierne oslabujú.
-
Na komoditnom trhu dochádza k výpredaju priemyselných kovov. Tlak na ceny spôsobujú vysoké zásoby a neistota okolo ciel. Nikel klesá až o 4 %, cín o 3 % a meď o 2,5 %.
-
Ceny energetických komodít sa stabilizujú. Barel ropy WTI sa drží okolo 59 USD. Trh očakáva ďalšiu deeskaláciu napätia v Perzskom zálive.
-
Trh s drahými kovmi koriguje. Platina klesá o viac ako 4 %, striebro o 3 %, paládium o 2 % a zlato o menej ako 1 %.
-
Na trhu kryptomien prevláda negatívna nálada. Bitcoin stráca 0,5 % a obchoduje sa okolo 94 000 USD. Ethereum klesá o 0,8 %, no udržiava cenu nad 3 250 USD.
