Indonézia sľubuje masívny dovoz do USA. Skutočnosť však môže byť zložitejšia 🌾

- Indonézia sľúbila masívne zvýšiť dovoz amerických plodín.
- Záväzok doviezť 3,5 milióna ton sójových bôbov presahuje domácu spotrebu.
- Dovoz 3,8 milióna ton sójovej múčky z USA predstavuje významný nárast oproti minulosti.
- Kľúčovú úlohu od roku 2026 prevezme štátna spoločnosť Berdikari.
- Indonézia sľúbila masívne zvýšiť dovoz amerických plodín.
- Záväzok doviezť 3,5 milióna ton sójových bôbov presahuje domácu spotrebu.
- Dovoz 3,8 milióna ton sójovej múčky z USA predstavuje významný nárast oproti minulosti.
- Kľúčovú úlohu od roku 2026 prevezme štátna spoločnosť Berdikari.
Indonézia uzavrela s USA novú obchodnú dohodu, ktorá znižuje clá na indonézsky tovar z 32 % na 19 %. Na oplátku sa zaviazala výrazne zvýšiť dovoz amerických poľnohospodárskych komodít. Podľa obchodníkov však môže byť splnenie týchto záväzkov problematické.
Ambiciózne záväzky
Indonézia sľúbila zvýšiť ročný dovoz z USA na:
- 2 milióny ton pšenice (z 1,1 milióna ton v roku 2024)
- 3,5 milióna ton sójových bôbov (z 2,2 milióna ton)
- 3,8 milióna ton sójovej múčky (z iba 216 000 ton)
- 100 000 ton kukurice a 163 000 ton bavlny
Ciele týkajúce sa sójových bôbov a sójovej múčky vyvolávajú pochybnosti. Indonézia spotrebuje ročne približne 2,7 – 2,9 milióna ton sójových bôbov, z ktorých takmer všetky dováža. Záväzok 3,5 milióna ton tak presahuje domáci dopyt.
Problém so sójovou múčkou
Najväčšie otázniky visia nad dovozom sójovej múčky, kľúčovej suroviny na výrobu krmív. V roku 2025 Indonézia doviezla celkom 5,96 milióna ton múčky, z čoho len 216 000 ton pochádzalo z USA. Nový záväzok však počíta s nákupom 3,8 milióna ton výlučne z USA.
Vláda už poverila štátnu spoločnosť Berdikari, aby od roku 2026 prevzala všetky nákupy krmivového obilia. Podľa ministerstva poľnohospodárstva má zabezpečiť dovoz až 5 miliónov ton sójovej múčky ročne.
To však môže znamenať:
- Vyššie nákupné ceny v porovnaní s konkurenciou
- Obmedzenie úlohy súkromných dovozcov
- Tlak na marže výrobcov krmív a chovateľov
Kontext obchodnej dohody
USA sa snažia diverzifikovať svoj vývoz poľnohospodárskych komodít mimo Čínu, ktorá obmedzuje nákupy kvôli obchodným napätiam. Indonézia tak predstavuje strategický trh. Otázkou zostáva, či bude schopná – a ochotná – plniť svoje záväzky aj za menej priaznivých cenových podmienok.
Čína uvoľňuje pravidlá pre offshore jüan a podporuje jeho globalizáciu 🌍💴
EÚ pozastavuje prelomovú obchodnú dohodu. Zlato rastie o 2 %
⛔ Trumpove clá označené za nelegálne: dostanú spoločnosti miliardy dolárov späť?
Indonézia a USA uzatvorili obchodnú dohodu 🌏🤝
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.