⛔ Trumpove clá označené za nelegálne: dostanú spoločnosti miliardy dolárov späť?

- Právna „prekážka“ pre Biely dom: Najvyšší súd jednoznačne rozhodol, že prezident nemôže uvaľovať clá s odvolaním sa na zákon International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), pretože právomoc ukladať dane a clá patrí výlučne Kongresu. To znamená, že doteraz zavedené široké „krízové“ clá stratili svoj právny základ, čo výrazne obmedzuje schopnosť prezidenta rýchlo a neobmedzene manipulovať globálnou úrovňou ciel.
- Miliardy dolárov v neistote: Rozhodnutie otvára dvere dovozcom (napríklad Walmart alebo Amazon) na získanie až 180 miliárd USD späť, proces však bude administratívnou nočnou morou. Spoločnosti majú iba 180 dní na podanie žiadosti a skutočné vrátenie prostriedkov môže trvať roky pre spory pred americkým Súdom pre medzinárodný obchod, najmä keď sa rozpočet USA potýka s rekordným deficitom.
- Obchodná vojna pokračuje pod novým označením: Napriek súdnej prekážke administratíva Donalda Trumpa rýchlo „presunula“ clá pod iné právne právomoci (sekcie 122 a 301) a zvýšila globálnu sadzbu na 15 %. Hoci sú nové clá dočasné (limit 150 dní bez súhlasu Kongresu) a obsahujú viaceré výnimky (napr. farmaceutiká alebo energetika), ukazujú odhodlanie vlády pokračovať v protekcionizme, čo udržiava neistotu na trhoch a podporuje rast ceny zlata.
Stručne: Najvyšší súd USA rozhodol o clách Donalda Trumpa a dospel k záveru, že prezident prekročil svoje právomoci podľa zákona International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Súd zdôraznil, že tento zákon umožňuje vláde v mimoriadnych situáciách regulovať dovoz, nie však ukladať clá.
Čo sa skutočne stalo — jadro rozhodnutia Najvyššieho súdu
V auguste 2025 požiadali dovozcovia federálny súd o zablokovanie ciel. Súd ich označil za nezákonné, ale umožnil ich ďalší výber počas pokračujúceho konania. Donald Trump následne požiadal Najvyšší súd USA o definitívne rozhodnutie. Clá boli uvalené na základe IEEPA. Dňa 20. februára Najvyšší súd rozhodol pomerom hlasov 6–3, že IEEPA nedáva prezidentovi právomoc ukladať clá; táto právomoc patrí Kongresu. IEEPA umožňuje výkonnej moci iba „regulovať dovoz“.
Kľúčové body rozhodnutia Najvyššieho súdu:
-
IEEPA nie je colný zákon: nikde nespomína „clá“ ani „colné poplatky“.
-
Ak chce Kongres umožniť prezidentovi uvaliť clá, robí to výslovne v iných zákonoch a zároveň stanovuje limity (sadzbu, rozsah, trvanie).
-
Prezident sa pokúsil odvodiť neobmedzenú právomoc ukladať clá v akejkoľvek výške, na akékoľvek obdobie a v akomkoľvek rozsahu. Súd uviedol, že takáto delegácia by vyžadovala jednoznačné a výslovné splnomocnenie Kongresu — ktoré tu chýba.
-
Clá sú súčasťou daňovej právomoci, ktorú Ústava zveruje Kongresu. Túto právomoc nemožno preniesť na prezidenta prostredníctvom vágneho pojmu „regulovať“.
-
Historicky boli clá považované za formu dane, čo si vyžaduje obzvlášť jasné zákonné splnomocnenie.
-
„Regulácia dovozu“ znamená nástroje ako embargo, kvóty alebo licenčné režimy — nie uvalenie dane.
-
Niektorí sudcovia zdôraznili, že prezident musí poukázať na jasné a konkrétne splnomocnenie Kongresu aj na konkrétnu mimoriadnu situáciu.
Rozhodnutie znamená, že prezident nemal právnu právomoc ukladať clá podľa IEEPA. Široké a zvýšené clá (na Kanadu, Mexiko a fakticky širší svet) tak nemajú právny základ a nemožno ich vyberať podľa IEEPA. Týka sa to najmä plošných, všeobecných ciel, nie nevyhnutne všetkých colných opatrení prijatých podľa iných, explicitnejších obchodných zákonov.
Napriek novým clám Donalda Trumpa zostáva rozpočtový deficit USA veľmi vysoký. Suma vybraná na clách však výrazne vzrástla. Hodnota 284 miliárd USD sa vzťahuje na posledných 12 mesiacov, za ktoré boli dostupné údaje, a zahŕňa všetky vybrané clá, nielen tie uvalené podľa IEEPA.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB.
Nesúhlasné stanovisko: čo požadovala menšina?
Traja nesúhlasiaci sudcovia (Thomas, Kavanaugh, Alito) podporili Trumpovu pozíciu a argumentovali, že:
-
Historicky mali prezidenti širokú diskrečnú právomoc v oblasti obchodnej a sankčnej politiky.
-
Pojem „regulovať dovoz“ možno vykladať široko, vrátane použitia ciel ako regulačného nástroja.
-
Kritizovali aplikáciu doktríny „zásadných otázok“ v prípadoch týkajúcich sa zahraničného obchodu a zahraničnej politiky.
To je dôležité, pretože to poukazuje na zásadný spor o tom, ako razantne majú súdy obmedzovať prezidentské právomoci v oblasti hospodárskej a zahraničnej politiky.
Čo rozhodnutie Najvyššieho súdu znamená v praxi?
Okamžitý dopad: IEEPA je vyradená z nástrojov na ukladanie ciel
Po tomto rozhodnutí už IEEPA nemôže slúžiť ako právny základ na zavádzanie ciel. Prezident predtým tvrdil, že môže uvaliť clá na ktorúkoľvek krajinu, v akejkoľvek výške a na neobmedzené obdobie na základe „mimoriadnej situácie“. Teraz bez priameho splnomocnenia Kongresu nemôže. Pre tohto aj budúcich prezidentov to znamená:
-
Clá musia byť zavádzané prostredníctvom tradičných obchodných zákonov (najmä nástrojov podľa Trade Act, ako je sekcia 301, sekcia 232 a pod.), alebo
-
Kongres musí prijať nový zákon (alebo výslovne udeliť osobitnú právomoc na ukladanie ciel).
Refundácie: masívny administratívny a právny problém
Najvyšší súd nevyriešil otázku refundácií, škôd ani kompenzácií. Nevytvoril mechanizmus a nenariadil vrátenie prostriedkov — riešenie tak ponechal na nižšie súdy a administratívu.
Očakávané ďalšie kroky:
-
Prípad sa presunie na Súd pre medzinárodný obchod (CIT).
-
CIT pravdepodobne postúpi implementačné detaily Colnej a pohraničnej ochrane (CBP), ktorá bude musieť navrhnúť postup refundácií.
Možné problémy pre administratívu:
-
Kto má nárok na refundáciu: oficiálny dovozca, alebo subjekt, ktorý v konečnom dôsledku niesol náklady (spotrebitelia, distribútori)?
-
Ako preukázať, kto niesol ekonomickú záťaž cla (napr. či bolo prenesené do cien)?
Proces môže trvať mesiace až roky, najmä vzhľadom na prevádzkové zaťaženie v rámci DHS (pod ktoré CBP patrí).
Obchádzanie rozhodnutia: Trump spúšťa nový obchodný boj pod inými zákonmi
Signály naznačujú, že administratíva bola na tento výsledok pripravená, vzhľadom na rýchlosť reakcie.
Súbežne so sporom o IEEPA administratíva:
-
Začala zavádzať plošné 10 % dovozné clá podľa sekcie 122 zákona Trade Act z roku 1974 (ustanovenie umožňujúce značnú flexibilitu pri dočasných clách),
-
Cez víkend zvýšila sadzbu na 15 %,
-
Môže tieto clá ponechať v platnosti až 150 dní bez súhlasu Kongresu (predĺženie by vyžadovalo súhlas Kongresu),
-
Zintenzívnila kroky a vyšetrovania podľa sekcie 301 (odveta proti „nekalým obchodným praktikám“),
-
Pokračuje vo využívaní ďalších tradičných obchodných nástrojov,
-
Zatiaľ čo skôr vyrokované obchodné dohody zostávajú v platnosti, čo môže zvýšiť pravdepodobnosť zapojenia alebo reakcie Kongresu.
Aké možnosti má Donald Trump a ako rýchlo môže zaviesť náhradné clá?
Z krokov administratívy vyplýva, že rozhodnutie Najvyššieho súdu pravdepodobne neznamená koniec prísnej obchodnej politiky Trumpa. Hoci už zrejme nemá plnú voľnosť, pravdepodobne sa pokúsi presadzovať svoju agendu inými — potenciálne zložitejšími — právnymi cestami.
Súčasná situácia zároveň vytvára priestor na viacročné spory o refundácie ciel a o to, kto na ne má skutočný nárok. Hoci trhy reagovali pozitívne, v praxi teraz existuje viac zdrojov neistoty než predtým. Treba tiež zdôrazniť, že obchodnú vojnu možno viesť z oboch strán. Očakávajú sa nové žaloby spochybňujúce využívanie ciel podľa sekcií 122 a 301 zákona Trade Act.
Spor o refundácie: kto môže získať peniaze späť a o akú sumu by mohlo ísť?
Vládne zdroje neposkytujú konkrétny údaj o tom, koľko bolo vybrané na clách uvalených podľa IEEPA. Je dôležité zdôrazniť, že Trump opakovane menil smer — zavádzal pozastavenia a upravoval sadzby — takže celkovú sumu je ťažké presne určiť.
- Odhady založené na sadzbách ciel a údajoch podľa jednotlivých krajín (dostupné na Wikipédii a údajne potvrdené agentúrou Bloomberg) naznačujú sumu najmenej 130 miliárd USD. To sa javí ako konzervatívny odhad a pravdepodobne predstavuje dolnú hranicu.
- Odhady modelu Penn-Wharton Budget Model (citované agentúrou Reuters) uvádzajú približne 175 miliárd USD, ktoré by mohli podliehať potenciálnym refundáciám.
Najvyšší súd zámerne nerozhodol o otázke vrátenia cla. Samotné rozhodnutie IEEPA malo asi 150 strán; ak by sa súd pokúsil vypočítať výšku vráteného cla a určiť, kto by ho mal dostať, rozhodnutie by mohlo trvať roky a malo by tisíce strán. Dôležité je aj to, že USA v súčasnosti nemajú peniaze na takéto vrátenie: napriek značným príjmom z ciel majú Spojené štáty rekordný rozpočtový deficit (s výnimkou obdobia pandémie).
Kritériá oprávnenosti na vrátenie (postup ešte formálne nezačal)
- Spoločnosť zaplatila clá na základe IEEPA (nie iné clá, napr. podľa článkov 232/301).
- Spoločnosť má dokumentáciu: súhrnné vyhlásenie ACE (Automated Commercial Environment) a doklad o zaplatení ciel podľa IEEPA.
- Vstup je buď likvidovaný (finalizovaný CBP) alebo nelikvidovaný (ešte nie je finalizovaný).
- Dovozcovia majú 180 dní na podanie protestu na CBP a potom potenciálne na podanie žaloby na Medzinárodnom obchodnom súde (CIT). Niektoré spoločnosti údajne podali protesty ešte pred zverejnením rozhodnutia.
Príklady postihnutých spoločností:
- Veľkí dovozcovia: Walmart, Target, Amazon (elektronický obchod; expozícia voči Číne/EÚ), Home Depot.
- Stredné firmy: elektronika, odevný tovar, hračky, podniky zaoberajúce sa dovozom potravín (napr. dovozcovia nakupujúci v Číne, EÚ, Mexiku).
- Malé podniky: akýkoľvek registrovaný dovozca, ktorý doviezol tovar podliehajúci clám IEEPA (napr. z Indie alebo Brazílie).
- Rozsah: potenciálne stovky tisíc firiem, pretože IEEPA sa vzťahoval na globálny dovoz (všetky krajiny, s výnimkami viazanými na USMCA). Do decembra 2025 CBP vybrala od dovozcov približne 133 miliárd USD.
- Odhaduje sa, že približne 60 % ciel z éry Trumpa súvisí s IEEPA (približne 175 miliárd USD v potenciálnych refundáciách).
CBP s najväčšou pravdepodobnosťou oznámi špeciálny program refundácií, podobný procesu údržby prístavov. Naďalej však nie je jasné, ako sa refundácie vyriešia a kto ich nakoniec dostane. Ďalšou otvorenou otázkou je, či refundácie môžu byť zdanené ako príjem.
Ktoré clá zostávajú v platnosti?
- Clo podľa § 232 (oceľ, hliník, meď, automobily, drevo, niektorý nábytok atď.).
- Clo podľa § 301 (predovšetkým voči Číne – duševné vlastníctvo a dotácie – ale potenciálne aj voči iným krajinám, kde bolo vyšetrovanie ukončené). USA chcú tieto nástroje uplatniť aj voči Mexiku a Kanade (nepriateľské akcie).
- Všetky „štandardné“ clá: clá WTO MFN plus antidumpingové a vyrovnávacie clá.
- Nové globálne clo: 10 %, zvýšené na 15 %, na takmer všetky dovozy, na základe sekcie 122 zákona o obchode z roku 1974 – v súčasnosti dočasné (do 150 dní bez Kongresu).
- Kľúčovým dátumom je 24. júl, kedy uplynie 150 dní od 24. februára (dátum začatia platnosti 15 % sadzby). Teoreticky by Kongres mohol tieto nové sadzby predĺžiť, čo vysvetľuje politický význam strednodobých volieb pre Trumpa.
- Tovary z Kanady a Mexika, na ktoré sa vzťahuje USMCA, sú z nového globálneho cla vylúčené, ale sadzby na určité komodity a automobily sa naďalej uplatňujú.
Pre dovozcov v praxi:
- Cesta IEEPA zmizne, ale vysoké colné sadzby zostávajú, obnovené prostredníctvom iných zákonov (232, 301, 122).
- Skutočnou zmenou je právny základ a riziko vrátenia cla za obdobie IEEPA – nie náhly návrat k „bezcolnej“ ére.
Stojí tiež za zmienku, že obchodné dohody uzavreté s EÚ, Japonskom, Spojeným kráľovstvom, Južnou Kóreou, Vietnamom a Taiwanom otvorili Spojeným štátom mnoho trhov, zatiaľ čo tieto krajiny údajne dostali na oplátku len málo. Zatiaľ len EÚ požadovala väčšiu jasnosť v otázke ciel, ale stále má v úmysle dohodu rešpektovať. V dôsledku toho zostávajú v platnosti niektoré nulové sadzby pre americké tovary, absencia odvetných opatrení, opatrenia na otvorenie trhu a záväzky týkajúce sa veľkých nákupov energie a poľnohospodárskych komodít.
Čo to znamená pre trhy?
Silné zlato, slabší dolár
Obchodná politika Trumpa mala posilniť americký dolár, aby kompenzovala vplyv nových ciel. Namiesto toho dolár oslabil v dôsledku veľkej neistoty ohľadom ďalších krokov amerických orgánov a postupnej diverzifikácie od dolára ako dominantnej rezervnej meny. Dolár zostane kľúčovou rezervnou menou a menou globálneho obchodu, ale diverzifikácia – najmä smerom k zlatu – sa stala viditeľnejšou. Dodatočná neistota ohľadom ciel by mohla posunúť zlato k novým historickým maximám. Neistota v oblasti obchodu a znížený dopyt po dolári patrili medzi najdôležitejšie faktory, ktoré viedli k rastu ceny zlata v roku 2025.
Obchodná neistota a navyše geopolitická neistota vytlačili zlato z trojuholníkovej formácie. V súčasnosti sa zlato nachádza na ... najvyššej úrovni od prelomu januára a februára. Zdroj: xStation5.
Devízový trh
Európske meny sú veľmi citlivé na to, ako medzinárodný obchod ovplyvňuje ceny. Hoci väčšina mien posilnila voči americkému doláru po oznámení rozhodnutia Najvyššieho súdu, pohyby neboli veľké.
Stojí tiež za zmienku, že napriek rozhodnutiu sa celková úroveň colných sadzieb pravdepodobne výrazne nezmení a výber ciel by sa mohol dokonca zvýšiť. V rámci nového rámca sa Čína javí ako relatívny víťaz, hoci niektoré clá zostávajú v platnosti. Na druhej strane, Spojené kráľovstvo vyzerá ako porazený, keďže efektívna sadzba by mohla vzrásť na 15 % z pôvodne dohodnutých 10 %. Navyše, sadzba pre EÚ by mohla byť tiež o niečo vyššia, ak by bola spochybnená alebo oslabená širšia obchodná dohoda (vrátane výnimiek pre konkrétne odvetvia).
Euro, švédska koruna, nórska koruna a tiež švajčiarsky frank sú veľmi citlivé na spomalenie obchodu, hoci CHF reaguje aj ako bezpečná mena. Zdroj: Bloomberg Finance LP.
Budú z toho profitovať európske spoločnosti?
Potenciálne zmrazenie obchodnej dohody medzi EÚ a USA by mohlo viesť k marginálnemu zvýšeniu colných sadzieb. Na druhej strane, nižšie clá na čínske výrobky v USA by mohli presmerovať časť európskeho exportu späť do USA. To by zase mohlo zvýšiť atraktívnosť európskych výrobkov na domácom trhu.
Stojí za zmienku, že európske akcie od začiatku roka naďalej prekonávajú americké akcie, hoci pondelkové obchodovanie začalo poklesom indexu Euro Stoxx 50.
Index EU50 od začiatku roka rastie, zatiaľ čo index US500 vykazuje takmer žiadnu zmenu (je takmer stabilný).
Zdroj: xStation5.
