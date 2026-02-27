Čína uvoľňuje pravidlá pre offshore jüan a podporuje jeho globalizáciu 🌍💴

- PBOC zavádza nový rámec pre offshore jüanové financovanie.
- Limity úverov budú naviazané na kapitál bánk.
- Cieľom je stabilná likvidita a väčšie medzinárodné využitie jüanu.
- Hongkong zdvojnásobil kapacitu programu pre jüanové financovanie.
Čínska centrálna banka People’s Bank of China (PBOC) predstavila nové pravidlá pre cezhraničné financovanie v jüanoch medzi domácimi a zahraničnými finančnými inštitúciami. Cieľom je posilniť využívanie jüanu mimo pevninskej Číny a stabilizovať offshore trh.
Nový rámec zahŕňa operácie, ako sú repo obchody s dlhopismi či medzibankové úvery v jüanoch. Limity pre zahraničné úverovanie miestnych bánk budú po novom naviazané na ich kapitálovú primeranosť, pričom PBOC si ponecháva možnosť tieto stropy flexibilne upravovať.
Stabilita a kontrola rizík
Všetko jüanové cezhraničné medzibankové financovanie bude musieť spadať pod nový regulačný režim. Banky budú povinné zaviesť komplexné systémy riadenia rizík a interné kontroly. Opatrenia majú zabezpečiť stabilnú likviditu offshore trhu a zároveň podporiť širšie využívanie jüanu v medzinárodnom obchode a financovaní.
Ďalší krok k internacionalizácii meny
Tento krok zapadá do širšej stratégie Pekingu posilniť úlohu jüanu ako globálnej financovacej meny. Záujem o jüanové financovanie rastie, okrem iného vďaka relatívne nižším nákladom oproti doláru či euru. Nedávno PBOC umožnila zahraničným investorom vstup do onshore repo transakcií podľa medzinárodných štandardov, čo má ďalej prepojiť domáci a offshore trh. K posilneniu likvidity prispieva aj Hongkong, ktorý od tohto mesiaca zdvojnásobil kapacitu tzv. RMB Business Facility, keďže banky vyčerpali predchádzajúce limity v dôsledku rastúceho dopytu po jüanovom financovaní.
Celkovo tak Čína vytvára podmienky pre hlbšie prepojenie domáceho a zahraničného finančného trhu a postupné posilňovanie globálnej úlohy svojej meny.
