Denné zhrnutie: Červená dominuje na oboch stranách Atlantiku

- Širší trh prechádza do režimu vyhýbania sa riziku. Slabé makroekonomické údaje a sklamanie z výsledkov technologických spoločností tlačia trh na najnižšiu úroveň za niekoľko týždňov.
- Wall Street zaznamenáva ďalší deň po sebe ťažké straty. Russell 2000 vedie poklesy v závere obchodovania, pričom futures klesli o viac ako 1,6 %, zatiaľ čo futures Nasdaq 100 sú tesne za ním. Indexy S&P 500 a Dow sa držia lepšie, pričom futures obmedzujú straty na približne 1,2 %.
- V centre pozornosti sú spoločnosti Alphabet a Amazon. Ďalší rekordný nárast investícií v spoločnosti Google vystrašil investorov. Amazon a Qualcomm klesajú v dôsledku sklamania z výsledkov spoločnosti Microsoft. Gigant v oblasti elektronického obchodu dnes zverejní svoje výsledky, ktoré by mohli byť dôvodom na pozastavenie výpredaja alebo na jeho prehĺbenie.
- Boli zverejnené údaje o americkom trhu práce. Počet prepúšťaní podľa Challenger vzrástol z 35 000 na 108 000. Týždenný počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti prekonal očakávania a vzrástol na 231 000 oproti očakávaným 213 000. Počet voľných pracovných miest podľa JOLTS klesol takmer o pol milióna na 6,5 milióna, oproti očakávaniam nárastu na 7,2 milióna.
- Európske indexy uzavreli väčšinou nižšie. Najväčší pokles zaznamenali poľský WIG20 a španielsky IBEX, ktorých straty dosiahli 2 %. Hlavné indexy v Nemecku a Veľkej Británii obmedzili poklesy na menej ako 1 %. CAC 40 si udržal relatívne dobrú pozíciu, keď klesol len o 0,29 %.
- ECB ponechala sadzby nezmenené. Napriek zachovaniu svojho postoja a výhľadu bolo vyhlásenie poznačené nadpriemernou neistotou.
- Ďalší prudký výpredaj drahých kovov: zlato obmedzilo straty na 2 %, zatiaľ čo striebro kleslo o viac ako 13 % a vrátilo sa na úroveň okolo 75 USD za uncu.
- Ropa je mierne nižšia, klesla o približne 1,7 %. Ropa WTI klesla na 63 USD za barel.
- Na devízových trhoch libra zaznamenáva výrazný pokles, voči hlavným menám klesla o približne 0,8 %. Je to spôsobené neočakávaným „holubičím“ posunom v náladách v rámci Výboru pre menovú politiku BoE.
- Ďalšia vlna prudkých strát je viditeľná na trhu s kryptomenami. Výrazné výpredaje sú evidentné u väčšiny tokenov. Bitcoin dnes klesol až o 8 % na 66 000 USD. Ethereum si vedie podobne zle, kleslo o viac ako 7 % a opäť sa dostalo pod hranicu 2 000 USD.
