Sabotuje FDA zdravotnícke firmy? Valuačná horská dráha UniQure

UniQure je dánska biotechnologická a farmaceutická spoločnosť s portfóliom prelomového výskumu a produktov. Ešte pred niekoľkými mesiacmi sa valuácia firmy opäť približovala svojmu historickému maximu, aby počas štyroch mesiacov stratila 85 %. Odkiaľ sa taká extrémna volatilita berie?
Väčšina investičnej tézy teraz stojí na revolučnej terapii s pracovným názvom AMT-130. Ide o prvú génovú terapiu svojho druhu zameranú na liečbu Huntingtonovej choroby, teda nevyliečiteľného a smrteľného neurodegeneratívneho ochorenia.
Vo svojich štúdiách spoločnosť ukázala, že liek môže spomaliť progresiu ochorenia o 60–75 %. To by hypoteticky znamenalo spomalenie choroby do takej miery, že by pacientom mohlo umožniť dožiť sa vyššieho veku. Na začiatku marca však FDA oficiálne oznámila, že nepovažuje výsledky štúdie za spoľahlivé.
To, čo FDA požaduje, je rozsiahly, dlhodobý a komplexný proces testovania a výskumu. Vzhľadom na zriedkavú a smrteľnú povahu tejto choroby sa však požiadavky FDA pohybujú od ťažko splniteľných a neetických až po také, ktoré sú prakticky nesplniteľné.
Prečo teda zmena sentimentu a dnešný rast približne o 30 %? Odpoveď spočíva v rezignácii šéfa CBER. Vinay Prasad, silno napojený na administratívu Donalda Trumpa a nového amerického ministra zdravotníctva Roberta F. Kennedyho Jr., bol po druhý raz odvolaný zo svojej funkcie po mesiacoch, počas ktorých výrazne narúšal procesy a rozhodovanie.
Prasad sa osobne podieľal na blokovaní viacerých sľubných terapií bez toho, aby sa vecne vysporiadal s výsledkami štúdií.
Po jeho odchode trh stavia na to, že prelomová terapia, ktorá je teraz „v záverečnej fáze“, sa vráti na cestu k rýchlemu vstupu na trh.
QURE.US (D1)
Zdroj: xStation5
Články:
