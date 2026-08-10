Krypto novinky: BTCPay čelí kritickej chybe, kvantová hrozba straší Bitcoin a Británia pripravuje pravidlá pre tokenizované zlato ₿

Dnešnému dianiu na kryptomenovom trhu dominujú predovšetkým témy bezpečnosti a regulácie. Americký Senát opäť rozbehol legislatívny proces okolo CLARITY Act, BTCPay Server obmedzil vzdialený prístup cez Lightning Network po kritickej zraniteľnosti a odborníci znovu otvorili diskusiu o tom, ako by mohol vyzerať prvý skutočný útok využívajúci kvantové počítače. Okrem toho švédska H100 výrazne navýšila svoje bitcoinové rezervy, Austrália zasiahla proti sieti kryptomenových ATM a britský regulátor začal pripravovať rámec pre tokenizované zlato.
Kvantový útok nemusí byť na prvý pohľad rozpoznateľný
- Zakladateľ blockchainového projektu Quantus Christopher Smith upozornil, že prvý skutočný útok využívajúci kvantové počítače pravdepodobne nebude vyzerať ako dramatická krádež obrovského množstva Bitcoinu, ale skôr ako séria zdanlivo nevysvetliteľných kompromitácií jednotlivých peňaženiek.
- Dostatočne výkonný kvantový počítač by podľa neho mohol v budúcnosti odvodiť privátny kľúč z verejného kľúča, ktorý už bol zverejnený na blockchaine. V takom prípade by útočník nemusel napadnúť zariadenie, burzu ani softvér obete. Z pohľadu forenznej analýzy by mohlo ísť o mimoriadne ťažko rozpoznateľný typ útoku.
- Práve preto sa opäť hovorí o takzvanom Q-day, teda hypotetickom momente, keď by kvantové počítače mohli byť dostatočne výkonné na prelomenie súčasných foriem kryptografie používaných v blockchainových sieťach.
BTCPay obmedzuje Lightning prístup po kritickom exploite
- Projekt BTCPay Server dočasne obmedzil verejný vzdialený prístup k uzlom Lightning Network bežiacim na softvéri LND po tom, čo útočníci zneužili kritickú chybu na získanie prístupových údajov a presun prostriedkov.
- Obmedzenie sa týka externých peňaženiek, ktoré sa k inštaláciám BTCPay pripájajú cez verejné domény alebo adresy Tor. Samotné Lightning platby môžu pokračovať.
- Nová verzia 2.4.2 inštaluje LND 0.21.1 a pri štandardných inštaláciách automaticky obnovuje prihlasovacie údaje macaroon. Prevádzkovatelia by mali kontrolovať neoprávnené platby, neočakávané zatvorenie kanálov, neznámych peerov a prípadné rozdiely medzi on-chain a Lightning zostatkami.
- Incident prichádza krátko po rozsiahlej chybe peňaženiek Coldcard, ktorá viedla k stratám presahujúcim 100 miliónov USD. Oba prípady ukazujú, že slabým miestom nemusí byť samotný protokol Bitcoinu, ale softvér a infraštruktúra okolo neho.
Senát opäť rozbieha CLARITY Act
- Líder republikánskej väčšiny v americkom Senáte John Thune podal návrh na ukončenie debaty okolo procedurálneho prerokovania zákona CLARITY Act, čím pripravil pôdu pre dôležité hlasovanie po návrate zákonodarcov v septembri.
- Na schválenie procedurálneho kroku bude potrebných 60 hlasov, takže republikáni budú potrebovať aj podporu časti demokratov. Zatiaľ nejde o konečné hlasovanie o samotnom zákone, ale o dôležitý krok, ktorý môže legislatívu opäť posunúť ďalej.
- CLARITY Act má vytvoriť federálny rámec pre fungovanie kryptomenového trhu a jasnejšie rozdeliť právomoci medzi SEC a CFTC. Rokovania sa doteraz zadrhávali najmä pre etické ustanovenia a pravidlá pre odmeny spojené so stablecoinmi.
H100 sa stáva druhou najväčšou európskou bitcoinovou pokladnicou
- Švédska spoločnosť H100 Group dokončila akvizíciu nórskych firiem, ktoré držali 2 455 BTC, čím zvýšila vlastné bitcoinové rezervy na 3 506 BTC.
- Transakcia prebehla bez hotovosti a predávajúci získali 790,5 milióna nových akcií H100. To viedlo k približne 70 % zriedeniu existujúcich akcionárov.
- Hodnota transakcie predstavovala približne 155 miliónov USD a hodnota bitcoinových rezerv H100 dosiahla približne 228 miliónov USD. Firma sa tak podľa veľkosti držby stala druhou najväčšou európskou spoločnosťou s bitcoinovou treasury.
Austrália vypína ATM spoločnosti Cryptolink
- Austrálsky regulátor AUSTRAC na tri mesiace pozastavil registráciu spoločnosti Cryptolink a nariadil vypnutie jej bitcoinových ATM.
- Dôvodom sú opakované problémy s plnením základných reportovacích povinností v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. Firma údajne nedostatočne reportovala niektoré transakcie a nereagovala na požiadavky regulátora.
- Cryptolink prevádzkuje približne 96 kryptomenových ATM v Austrálii, najmä vo veľkých mestách, ako sú Sydney, Melbourne a Brisbane.
- Zásah zapadá do širšieho sprísňovania dohľadu nad kryptomenovými ATM, ktoré sú v Austrálii čoraz viac vnímané ako rizikový kanál pre pranie špinavých peňazí a podvodné transakcie.
Bitcoin Red Team opäť siaha po čínskych AI modeloch
- Bezpečnostný výskumník a zakladateľ Bitcoin Red Team Rob Hamilton uviedol, že po obmedzení prístupu k pokročilejším nástrojom od OpenAI sa vracia k používaniu čínskych open-source AI modelov.
- Bitcoin Red Team využíva kombináciu umelej inteligencie a ľudskej kontroly na vyhľadávanie chýb v otvorených bitcoinových projektoch. Hamilton tvrdí, že obmedzenie prístupu k najvýkonnejším modelom môže paradoxne oslabiť legitímnych obrancov, zatiaľ čo útočníci podobné obmedzenia nerešpektujú.
- Téma opäť poukazuje na širší problém, keď najpokročilejšie AI modely pre kybernetickú bezpečnosť nie sú vždy jednoducho dostupné legitímnym výskumníkom, zatiaľ čo útočníci môžu využívať verejne dostupné alebo open-source alternatívy.
Británia pripravuje pravidlá pre tokenizované zlato
- Britský regulátor FCA podľa dostupných informácií rokuje s bankami a ďalšími účastníkmi trhu o vytvorení pravidiel pre tokenizované zlato.
- Diskusie sa týkajú aj možnosti používať tokenizované zlato ako kolaterál na veľkoobchodných finančných trhoch. Londýn je pritom najväčším svetovým centrom mimoburzového obchodovania so zlatom, takže prípadný regulačný rámec môže mať globálny význam.
- Britská vláda zároveň podporuje širší rozvoj tokenizovaných finančných trhov. Odhady vládou podporovanej pracovnej skupiny naznačujú, že tokenizácia by mohla do roku 2035 zvýšiť ročný ekonomický výkon Británie až o 33 miliárd libier.
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