JPMorgan zvyšuje cieľ pre S&P 500. Investície do AI začínajú prinášať výsledky 📈

Analytici JPMorgan Chase zvýšili svoj výhlaď pre index S&P 500 už druhýkrát za dva mesiace. Po novom očakávajú, že americký benchmark vystúpi na 8 000 bodov, čo by oproti piatkovému záveru znamenalo ďalší rast približne o 3 %.
Predchádzajúcu cieľovú úroveň banka v júni zvýšila zo 7 600 na 7 800 bodov. Nový odhad sa zároveň nachádza mierne nad priemerom trhu, ktorý sa podľa prieskumu pohybuje okolo 7 845 bodov.
AI investície začínajú byť viditeľné v tržbách
Hlavným dôvodom pozitívnejšieho výhlaďu je podľa JPMorgan čoraz viac dôkazov, že masívne investície technologických gigantov do umelej inteligencie sa začínajú premietať do reálneho dopytu a tržieb.
Banka poukazuje na zrýchľujúci rast cloudových služieb a rastúci objem nevybavených objednávok spoločností Alphabet, Amazon a Microsoft. To môže zmierniť obavy investorov, či mimoriadne vysoké kapitálové výdavky na AI prinesú zodpovedajúcu návratnosť.
Dôležitý je najmä vývoj backlogu. Keď sa skôr zazmluvnené objednávky postupne premenia na vykázané tržby, rast cloudových služieb by mal zostať silný a podporiť argument, že rastúce výdavky na AI nie sú neefektívne.
Firemné zisky zostávajú silné
Pozitívny sentiment podporuje aj výsledková sezóna. Zisky spoločností z indexu S&P 500 vzrástli približne o 32 %, čo patrí medzi najsilnejšie tempá rastu v histórii.
To pomohlo indexu vrátiť sa na rekordné úrovne a zároveň zmiernilo časť obáv, že vysoké valuácie technologických spoločností nie sú podložené fundamentmi.
Investori sa však naďalej sústreďujú najmä na to, ako vysoké investície do dátových centier, čipov a výpočtovej infraštruktúry ovplyvňujú cash flow veľkých technologických firiem.
AI pohltí viac než polovicu CAPEXu
JPMorgan očakáva, že výdavky na umelú inteligenciu budú ďalej rásť. Celkové kapitálové výdavky spoločností z indexu S&P 500 by mali tento rok dosiahnuť približne 1,5 bilióna USD, pričom AI by mala tvoriť viac než polovicu tohto objemu.
Tento podiel bude navyše pravdepodobne ďalej rásť, čo ukazuje, že umelá inteligencia zostáva jedným z najsilnejších investičných trendov na americkom trhu.
Pre investorov je dôležité, že sa mení samotný príbeh okolo výdavkov na AI. Kým ešte nedávno dominovali otázky, či nie sú tieto investície príliš vysoké, teraz sa čoraz častejšie objavujú dôkazy, že podporujú rast tržieb a objednávok.
Wall Street zostáva prevažne optimistická
JPMorgan nie je jedinou bankou s býčím výhlaďom. Medzi optimistickejšie inštitúcie patria aj Citigroup, Deutsche Bank a Goldman Sachs.
Priemerný cieľový odhad pre S&P 500 na konci roka sa pohybuje okolo 7 845 bodov, teda približne 1 % nad súčasnými úrovňami. JPMorgan je tak teraz o niečo optimistickejší než trhový konsenzus.
Ďalší vývoj bude závisieť predovšetkým od toho, či vysoké tempo rastu firemných ziskov vydrží a či sa investície do AI budú naďalej premietať do tržieb, marží a cash flow.
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