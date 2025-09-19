Denné zhrnutie: Ďalší rekordný deň na Wall Street

- Wall Street pokračuje v raste počas „Triple Witching Day“ a dosahuje nové historické maximá, ťahaná holubičou interpretáciou nedávneho rozhodnutia Fedu o znížení sadzieb.
- Kontrakt US100 rastie o 0,4 % len niečo cez dve hodiny pred koncom seansy a prekonáva 24 800 bodov. US500 je vyššie o 0,15 % a obchoduje sa nad 6 700 bodmi.
- Neel Kashkari uviedol, že podporuje nedávne rozhodnutie o znížení sadzieb a uprednostnil by ešte dve ďalšie zníženia v tomto roku. V roku 2026 bude Kashkari hlasujúcim členom FOMC.
- Nový člen Rady guvernérov Miran naznačil, že na dosiahnutie neutrálnej sadzby by bolo vhodné zníženie o 50 bázických bodov.
- Napriek holubičiemu tónu Fedu EUR/USD klesá tretiu seansu po sebe a testuje úroveň 1,1750. To prichádza po tom, čo sa pár krátko dotkol 1,19 pri rozhodnutí Fedu – najvyššej hodnoty od roku 2021.
- Zlato a striebro dnes mažú straty a pridávajú 0,7 % a 2,0 %. Striebro by mohlo dnes uzavrieť na najvyššej úrovni od roku 2011.
- Bank of Japan pod vedením guvernéra Kazua Uedu ponechala úrokovú sadzbu na 0,50 %. Zároveň bol oznámený plán postupného predaja držaných ETF a REITs.
- Maloobchodné tržby vo Veľkej Británii vzrástli v auguste 2025 o 0,5 % m/m, čím prekonali očakávania analytikov (+0,3 %).
- V Nemecku sa ceny výrobcov znížili o 0,5 % m/m, zatiaľ čo trh očakával pokles len o 0,1 %.
- V Kanade sa maloobchodné tržby v júli 2025 znížili o 0,8 % m/m, čo bolo v súlade s očakávaniami trhu. Report, najmä po vylúčení predaja áut, dopadol slabšie, čo znižuje šancu, že Bank of Canada zotrvá na opatrnom postoji, a zvyšuje pravdepodobnosť skoršieho zníženia sadzieb.
- Donald Trump dnes hovoril s prezidentom Si Ťin-pchingom a oznámil pozitívny výsledok rozhovorov. Plánuje sa s ním stretnúť počas nadchádzajúceho APEC summitu v Južnej Kórei.
- Ešte dnes večer sa očakáva rozhodnutie agentúry Moody’s o úverovom ratingu Poľska.
- Bitcoin dnes klesá o viac než 1,3 % a obchoduje sa okolo 115 670 USD, zatiaľ čo Ethereum oslabuje takmer o 3 % a testuje úrovne pri 4 460 USD.
- Najnovší prieskum AAII medzi americkými investormi ukázal nárast býčej nálady na 41,7 % z predchádzajúcich 28 %. Ide o najväčší týždenný skok od januára a najvyššiu hodnotu od júla, keď podiel býčích investorov dosiahol 45 %.
