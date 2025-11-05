Ranné zhrnutie (05.11.2025)

- Americké trhy zaznamenali v utorok výrazný pokles, pričom pod najväčším tlakom boli technologický a spotrebný sektor. NASDAQ klesol o približne 2 %, S&P 500 sa znížil o približne 1,17 % a Dow Jones Industrial stratil niečo vyše 0,5 %. Najviac bol zasiahnutý technologický sektor, ktorý klesol približne o 2,3 %, pričom mimoriadne výrazne oslabili polovodičové spoločnosti, ktoré klesli až o 3,7 %. Trhy vyberali zisky v dôsledku obáv z možnej korekcie po dlhšom období rastu.
- V 3. štvrťroku 2025 spoločnosť AMD prekonala očakávania trhu a zaznamenala rekordné tržby vo výške 9,25 miliardy USD, a to vďaka segmentom „Client“ a „Gaming“, pričom prognózy na 4. štvrťrok predpokladajú ďalší rast na 9,3 - 9,9 miliardy USD. Spoločnosť zvyšuje investície do výskumu a vývoja a zabezpečuje kľúčové zákazky súvisiace s umelou inteligenciou, čo dokazuje, že jej stratégia generuje reálne príjmy, a to aj napriek miernemu poklesu hrubej marže.
- V Ázii a Tichomorí, došlo k rozsiahlemu výpredaju akcií, ktorý pokračoval v poklese z Wall Street. Investori reagujú na rastúce obavy z nadhodnotených technologických akcií a potenciálneho spomalenia hospodárskeho rastu.
- Najväčšie straty utrpelo Japonsko, kde Nikkei 225 klesol o 3 % a Topix zaznamenal najhoršiu seansu za posledných šesť mesiacov. Na čele poklesu stáli technologické spoločnosti, pričom SoftBank Group stratila približne 10 % a predajný tlak sa rozšíril aj na výrobcov polovodičov.
- V Južnej Kórei klesol index KOSPI o 4,8 %, najmä v dôsledku prudkého poklesu spoločností Samsung a SK Hynix, čo vyvolalo krátke zastavenie obchodovania s futures.
- V Hongkongu index Hang Seng klesol o 0,28 %, zatiaľ čo čínsky Shanghai Composite zostal mierne pozitívny (+0,05 %) po tom, ako Peking oznámil dočasné pozastavenie 24 % ciel na americký tovar na jeden rok, pričom ponechal v platnosti 10 % clá, čo na krátky čas podporilo náladu investorov.
- V Austrálii sa index S&P/ASX 200 znížil o 0,24 % v dôsledku globálneho trendu znižovania rizika a oslabenia dopytu po aktívach súvisiacich s technológiami.
- Čínsky premiér Li Kche-čchiang varoval, že rastúci protekcionizmus a jednostranné obchodné opatrenia narúšajú svetový hospodársky poriadok, a vyzval na spoluprácu a obranu voľného obchodu v situácii spomaľujúceho sa rastu. Čína zároveň na rok pozastavila uplatňovanie 24 % ciel na americký tovar a ponechala si 10 % clá, čo pomohlo obmedziť straty na akciových trhoch a zmierniť posilňovanie jenu.
- V Číne index PMI v službách v októbri klesol na 52,6 bodu, čo je najnižšia úroveň za posledné tri mesiace, keďže sa znížil počet vývozných objednávok a klesla zamestnanosť. Medzitým PBOC stanovila referenčný kurz jüanu na úrovni 7,0901 za dolár, čo je o niečo silnejšie, ako sa očakávalo (7,1336), a signalizuje tak miernu podporu čínskej meny.
- Kanada zvýšila svoje prognózy deficitu a znížila projekcie rastu na tento rok.
- Z Japonska zápisnica zo septembrového zasadania Bank of Japan potvrdila opatrný prístup k normalizácii menovej politiky.
- Dolárový index (DXY ) prvýkrát od 1. augusta prekročil hodnotu 100, keď dosiahol 100,255 a od 18. septembra si pripísal 4,2 %. Dolár posilnil voči väčšine hlavných mien, vrátane +1 % voči NZD a +0,91 % voči GBP.
- Ceny medi na svetových trhoch klesali už piaty deň po sebe.
- Na trhu kryptomien, sa Bitcoin dostal pod silný tlak a klesol na psychologickú úroveň 100 000 USD. Výraznú korekciu zaznamenalo aj ethereum, ktoré stratilo takmer 8 % svojej hodnoty a pohybovalo sa okolo 3 200 USD. Tieto poklesy sú súčasťou širšej korekcie rizikových aktív spôsobenej obavami z rastúcich trhových rizík a jastrabej politiky Federálneho rezervného systému, čo zvyšuje neistotu a núti investorov vyberať zisky.
