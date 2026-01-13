Denné zhrnutie: Dolár dominuje devízovému trhu, rastie pravdepodobnosť zásahu USA v Iráne (13. 01. 2026)

- Americké akciové indexy končia dnešnú seansu prevažne v červených číslach v dôsledku rastúcej geopolitickej neistoty a jastrabích komentárov prezidenta Fedu zo St. Louis (US500: -0,3 %; US100: -0,25 %; US30: -0,65 %). Najviac sú pod tlakom finančný sektor a softvérové/IT služby. Jediným rastúcim indexom je US2000 (+0,4 %), ktorý ťaží z nižšej než očakávanej jadrovej inflácie.
- Podľa USA Today, ktorá cituje predstaviteľa Bieleho domu, by „operácia na Grónsku mohla prebehnúť v priebehu týždňov alebo mesiacov.“ Trumpov hlavný návrh má byť odkúpenie tohto na suroviny bohatého ostrova, hoci v hre sú aj iné diplomatické možnosti.
- Na sociálnych sieťach Trump vyzval obyvateľov Iránu, aby pokračovali v protestoch, a dodal, že „pomoc je na ceste“. Tiež naznačil, že americkí spojenci by mali Irán opustiť. Podľa informácií Axios sa Trumpov osobitný vyslanec pre Blízky východ, Steve Witkoff, údajne stretol s exilovým synom posledného iránskeho šáha, princem Rezom Pahlavím.
- Akcie JPMorgan Chase klesajú o 3,6 % po zverejnení výsledkov za 4Q 2025. Banka vykázala pokles zisku na 13 mld. USD (-7 % y/y; 4,63 USD/akcia) v dôsledku rezervy 2,2 mld. USD spojenej s akvizíciou Apple Card. Po očistení by zisk dosiahol 14,7 mld. USD (5,23 USD/akcia), najmä vďaka silnému obchodovaniu. Investičné bankovníctvo však zaostalo za očakávaniami.
- Údaje o inflácii v USA za december boli do veľkej miery v súlade s očakávaniami trhu. Medzimesačná CPI inflácia dosiahla 0,3 %, zatiaľ čo jadrová inflácia bola nižšia než odhadovaných 0,3 % – dosiahla 0,2 %, čo naznačuje mierne spomalenie cenových tlakov. Medziročná inflácia zostala na 2,7 %, jadrová klesla z 2,7 % na 2,6 %.
- Prezident Fedu zo St. Louis Alberto Musalem podporil pauzu v znižovaní sadzieb a označil aktuálnu úroveň za neutrálnu. Upozornil na pretrvávajúce inflačné tlaky, silný trh práce a potenciálne zrýchlenie ekonomiky v roku 2026.
- Európske indexové futures sa obchodujú prevažne v mínuse. Najväčšie straty zaznamenáva taliansky ITA40 (-0,6 %), zatiaľ čo španielsky SPA35 odoláva poklesu (+0,3 %). DE40 a FRA40 strácajú približne 0,2 %.
- Dolár dominuje dnešnému obchodovaniu (USDIDX: +0,2 %) vďaka geopolitickému napätiu a jastrabím komentárom Musalema. Najslabšou menou G10 je japonský jen, pod tlakom správ o možnom rozpustení parlamentu (USDJPY: +0,6 %). EURUSD oslabuje o 0,15 % na 1,165.
- Drahé kovy pokračujú v raste na pozadí geopolitického napätia. Striebro vedie zisky, rastie o 2,1 % na 87,50 USD. Zlato sa obchoduje bez zmeny na úrovni 4600 USD.
- Ropa Brent a WTI pokračujú v oživení – rastú o 2,1 %, resp. 2,4 %. Zemný plyn (NATGAS) je tiež v zelených číslach (+1,35 %).
- Na trhu kryptomien dnes prevláda široký optimizmus. Bitcoin posilňuje o 2,7 % na 93 680 USD, zatiaľ čo Ethereum rastie o 3,6 % na 3 207 USD.
