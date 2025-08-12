Denné zhrnutie: Dolár oslabuje kvôli inflácii a komentárom Donalda Trumpa

- Americké indexy dnes výrazne posilnili vďaka takmer 100 % trhovej istote, že Fed na septembrovom zasadnutí zníži úrokové sadzby. Futures US100 vzrástli o 1,14 %, US500 o niečo menej než 1 % a US2000 pridal viac než 2 %.
- Inflácia CPI v USA za júl zostala na 2,7 % medziročne, oproti očakávaniu mierneho rastu. Jadrová inflácia však vzrástla výraznejšie na 3,1 % medziročne. Napriek tomu tieto údaje zásadne nezmenili výhlaď Fedu.
- Donald Trump označil inflačné údaje za „veľmi dobré“ a opäť kritizoval Jeroma Powella za nedostatok zníženia sadzieb. Nový guvernér Fedu Miran zaujal výrazne holubičí postoj, keď uviedol, že inflačné problémy neexistujú, čo by malo ospravedlniť nižšie úrokové sadzby.
- Menový pár EUR/USD prudko vzrástol po včerajšom poklese z úrovne 1,1600 na takmer 1,1700.
- Ceny zemného plynu v USA výrazne klesli po zverejnení najnovšej správy EIA STEO, ktorá predpovedala vyššiu produkciu v rokoch 2025 a 2026.
- Ropa zostala pod tlakom napriek neistote ohľadom piatkového stretnutia Trump–Putin na Aljaške. Cena ropy WTI otestovala úroveň 63 USD za barel. Najnovšia správa OPEC ukázala rast produkcie v júli oproti predchádzajúcemu mesiacu, v súlade s obnovovaním ťažby po dobrovoľných škrtoch.
- Prezident Ukrajiny Zelenskyj uviedol, že Rusko sa pripravuje na ofenzívu po 15. auguste a že Ukrajina nemá v úmysle stiahnuť jednotky z Donbasu.
- Správa WASDE ukázala výrazný rast produkcie kukurice a pokles produkcie sóje, čo viedlo k poklesu ceny kukurice pod 400 centov/bušel a rastu ceny sóje nad 1000 centov/bušel.
- Včera Donald Trump vyzval na štvornásobné zvýšenie dovozu sóje z USA do Číny, čo je považované za fyzicky nereálne vzhľadom na významné nákupy z Brazílie.
- Ceny pšenice taktiež klesli, otestovali úroveň 500 centov/bušel. Tento pokles nesúvisel s americkými údajmi, ale s globálnymi číslami, ktoré ukázali ďalší rast produkcie oproti minulému roku.
- Zlato si po včerajšom prudkom prepade čiastočne zotavilo straty kvôli neistote pred piatkovým stretnutím.
- Index inštitútu ZEW dnes ukázal, že nemecké ekonomické očakávania v auguste prudko klesli na 34,7 bodu z 52,7 bodu v júli. Tento výrazný pokles bol ovplyvnený zhoršením nálady v nemeckom priemysle, ktorý silno zasiahla nedávno podpísaná obchodná dohoda medzi EÚ a USA.
- Akcie nemeckého IT giganta SAP.DE klesli takmer o 5 % na najnižšiu úroveň od apríla. Niektorí investori sa obávajú, že firma môže strácať technologický náskok oproti americkej konkurencii.
- Niekoľko hodín po tom, čo prezident Donald Trump schválil predaj čipov Nvidia a AMD do Číny výmenou za 15 % podiel na tržbách, prišla odvetná reakcia Pekingu. Čínska vláda zakázala štátnym firmám, agentúram a podnikom nákup a používanie týchto čipov, čo je jasná reakcia na pokus o deeskaláciu obchodnej vojny.
- Kryptomeny rastú vďaka slabšiemu doláru. Bitcoin sa blíži k 120 000 USD a Ethereum je nad 4 400 USD.
