- Striebro kleslo takmer o 5 % a prepadlo sa pod hranicu 50 USD, čo predstavuje najväčší jednodňový pokles od apríla.
- Korekcia nasleduje po náraste maloobchodného FOMO, ktorý skúsení investori často vnímajú ako kontrariánsky signál.
- Kľúčovými faktormi sú zmiernenie politického rizika v USA, obnovený optimizmus v obchodných vzťahoch medzi USA a Čínou a technické prelomenie línie zrýchleného rastového trendu.
Korekcia nasleduje po období, keď sa po celom svete šírili obrázky radov pred fyzickými obchodmi so zlatom, čo naznačuje nárast FOMO (strach z toho, že o niečo prídete) medzi maloobchodnými klientmi, ktorí doteraz neboli oboznámení s drahými kovmi. Vstup najmenej skúsených investorov na trh sa často považuje za kontrariánsky signál.
Hoci základné fundamentálne ukazovatele trhu zostávajú robustné, poklesy sú bežným javom, najmä keď sa zhoduje viacero katalyzátorov:
- Zmiernenie politického rizika v USA: Včera sa objavili správy o možnej dohode medzi republikánmi a demokratmi v tomto týždni, ktorá by otvorila cestu k obnoveniu činnosti americkej vlády. Tento vývoj potenciálne odstraňuje časť geopolitického rizika z trhu.
- Optimizmus v oblasti obchodu: Donald Trump vyhlásil, že obchodná dohoda s Čínou bude „velkolepá“, a plánuje sa stretnúť s Xi Jinpingom na samite APEC koncom tohto mesiaca.
- Zmena zásob na COMEX: Zásoby striebra na COMEX začali klesať, čo by mohlo signalizovať návrat tohto kovu do Londýna.
Technický prehľad
Cena dnes výrazne klesá, nielenže sa dostala pod hranicu 50 USD za uncu, ale prekonala aj vrcholy z roku 2011. Okrem toho sa prerušila zrýchlená vzostupná trendová línia, ktorá sa začala v druhej polovici septembra. Ak táto korekcia prekročí rámec jednorazového realizovania ziskov, ďalšia kľúčová úroveň podpory bude okolo 47 USD za uncu, čo zodpovedá 30-dňovému kĺzavému priemeru.
