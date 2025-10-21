Ropa rastie napriek prebytku – trh sleduje OPEC+, zásoby aj obchodné napätie

- Ceny ropy mierne rastú, aj keď pretrvávajú obavy z nadmernej ponuky.
- Contango štruktúra naznačuje dostatočné krátkodobé zásoby.
- IEA varuje pred prebytkom 4 mil. barelov/deň v roku 2026, no súčasná krivka zatiaľ výrazné preplnenie nepotvrdzuje.
- Obchodná dohoda medzi USA a Čínou by mohla trhu poskytnúť podporu alebo aspoň stanoviť cenové dno.
- Ceny ropy mierne rastú, aj keď pretrvávajú obavy z nadmernej ponuky.
- Contango štruktúra naznačuje dostatočné krátkodobé zásoby.
- IEA varuje pred prebytkom 4 mil. barelov/deň v roku 2026, no súčasná krivka zatiaľ výrazné preplnenie nepotvrdzuje.
- Obchodná dohoda medzi USA a Čínou by mohla trhu poskytnúť podporu alebo aspoň stanoviť cenové dno.
Ceny ropy dnes vzrástli po tom, čo v pondelok zaznamenali pokles na najnižšiu úroveň od mája. Trh je momentálne pod tlakom obáv z nadbytku ponuky a zároveň vyčkáva na vývoj obchodných rokovaní medzi USA a Čínou, dvoma najväčšími svetovými spotrebiteľmi ropy.
Brent posilnil o 0,84 % na 61,52 USD za barel, zatiaľ čo WTI s novembrovým dodaním pridalo 0,9 % na 58,05 USD. Aktívnejší decembrový kontrakt WTI vzrástol na 57,54 USD.
Za nedávnym oslabením stoja najmä:
-
Zrýchľujúca produkcia v rámci OPEC+, ktorý pokračuje v postupnom zvyšovaní objemu dodávok
-
Obavy z globálneho prebytku – IEA minulý týždeň predpovedala prebytok takmer 4 mil. barelov denne v roku 2026
-
Spomalenie ekonomiky kvôli obchodnému napätiu medzi USA a Čínou, ktoré znižuje očakávaný dopyt
Na trhu sa tiež objavuje contango – situácia, keď sú budúce ceny vyššie než aktuálne, čo naznačuje krátkodobý prebytok ropy. Zásielky fyzickej ropy sa podľa spoločnosti Rystad predávajú ťažšie a africké druhy ropy sa obchodujú so zľavami.
Niektorí analytici však varujú pred prehnaným pesimizmom. Futures krivka zatiaľ neukazuje výrazné super-contango, čo by bolo typické pre vážny prebytok ponuky. Zásoby destilátov klesajú viac, než sa očakávalo, a trh teda nie je úplne zaplavený.
Rast cien ropy môže podporiť aj pozitívna geopolitická správa – najmä ak sa podarí dosiahnuť dohodu medzi USA a Čínou. Investori aktuálne vyčkávajú na plánované stretnutie prezidentov Trumpa a Xi Jinpinga v Južnej Kórei, hoci spory o clá, technológie a prístup na trh pretrvávajú.
Graf OIL (H1)
Cena ropy sa vyšplhala na 61,29 USD, čím prerazila nad EMA 50 (61,09 USD) a krátko aj nad SMA 100 (61,49 USD), než narazila na odpor a mierne koriguje späť. Tento vývoj signalizuje pokus trhu o obrat z predchádzajúceho klesajúceho trendu. Momentum prudko vzrástlo na 101,05, čo značí silnú nákupnú silu. CCI vystúpilo na 189,2, teda do prekúpenej zóny, čo môže signalizovať krátkodobé spomalenie alebo korekciu.
Z pohľadu objemov je viditeľná zvýšená aktivita pri prerazení nad EMA 50, čo potvrdzuje záujem kupujúcich. Kľúčové bude sledovať, či sa cena udrží nad EMA 50 a stabilizuje nad SMA 100, čo by otvorilo priestor na rast smerom k 62–63 USD. Ak dôjde k neúspechu a poklesu pod 61 USD, môžeme opäť vidieť testovanie pásma 60,30–60,50 USD.
ovne. Kľúčové bude sledovať, či sa cena udrží nad EMA 50 a prípadne stabilizuje nad SMA 100, čo by otvorilo priestor na ďalší rast smerom k 62–63 USD. Ak však dôjde k neúspešnému pokusu a návratu pod 61 USD, mohli by sme opäť vidieť testovanie oblasti okolo 60,30–60,50 USD, kde sa cena pohybovala počas predchádzajúcej konsolidácie.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
FRA40 po optimistických údajoch o podnikateľskej dôvere vo Francúzsku stúpla
Ranné zhrnutie (23.10.2025)
Dennie zhrnutie – Korekcia na Wall Street pre americké exportné obmedzenia voči Číne a slabšie výsledky firiem
🛢️WTI Crude rastie o viac než 2 %
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.