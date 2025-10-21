Kakao sa zotavuje vďaka údajom o spracovaní v Severnej Amerike a spomaľujúcemu vývozu z Pobrežia Slonoviny 📈

- Vývoz kakaových bôbov z Pobrežia Slonoviny klesol medziročne o 31 % v období od 1. do 19. októbra.
- Futures na kakao nedávno dosiahli najnižšiu úroveň za posledných 20 mesiacov.
- Údaje o spracovaní kakaa ukazujú medziročný pokles o 17 % v Ázii (najnižšia úroveň za 9 rokov) a takmer 5 % pokles v Európe (najnižšia úroveň za 10 rokov).
- Správa o spracovaní v Severnej Amerike však prekvapila medziročným nárastom o viac ako 3 %.
- Ceny kakaa sa pokúšajú odraziť od viacmesačných miním napriek negatívnym fundamentálnym správam.
- V sezóne zberu 2025/2026 sa očakáva nárast produkcie.
- Vývoz kakaových bôbov z Pobrežia Slonoviny klesol medziročne o 31 % v období od 1. do 19. októbra.
- Futures na kakao nedávno dosiahli najnižšiu úroveň za posledných 20 mesiacov.
- Údaje o spracovaní kakaa ukazujú medziročný pokles o 17 % v Ázii (najnižšia úroveň za 9 rokov) a takmer 5 % pokles v Európe (najnižšia úroveň za 10 rokov).
- Správa o spracovaní v Severnej Amerike však prekvapila medziročným nárastom o viac ako 3 %.
- Ceny kakaa sa pokúšajú odraziť od viacmesačných miním napriek negatívnym fundamentálnym správam.
- V sezóne zberu 2025/2026 sa očakáva nárast produkcie.
Kakao (COCOA) sa pokúša o zotavenie po prudkom výpredaji, ktorý stlačil kontrakt na burze ICE pod hranicu 6 000 USD za tonu. Najväčšie obavy trhu aktuálne vyvolávajú slabé údaje o spracovaní kakaa v Ázii a Európe (pokles o viac ako 17 %, resp. 4,8 %), čo naznačuje možné problémy na strane dopytu. Na druhej strane údaje zo Severnej Ameriky prekvapili medziročným nárastom o 3,2 % na takmer 112,8 tisíc metrických ton.
Okrem správy o spracovaní v USA – ktorá mala spočiatku na trh len malý dopad – možno nedávny rast cien čiastočne pripísať zatváraniu krátkych pozícií (short covering), v reakcii na náznaky spomalenia vývozu kakaa z Pobrežia Slonoviny, najväčšieho svetového producenta. Podľa údajov zverejnených vládou v pondelok poslali farmári z Pobrežia Slonoviny medzi 1. a 19. októbrom 133 209 metrických ton kakaa, čo predstavuje medziročný pokles o 31 % (vlani 192 804 ton).
COCOA (časový rámec D1)
Údaje o spracovaní naznačujú pokles počtu globálnych odberateľov v dôsledku prudkého cenového rastu, ktorý výrazne zvýšil ceny čokolády a derivátových produktov. Medzitým sa v západnej Afrike žatva začala pomerne úspešne a celkové výnosy by mali medziročne výrazne vzrásť.
Vlády Pobrežia Slonoviny a Ghany nedávno zvýšili výkupné ceny pre farmárov, čo by malo podporiť predaj a zvýšiť ponuku. RSI na hodinovom grafe zostáva pod úrovňou 30, čo odráža pesimizmus trhu ohľadom strednodobého rastu cien. Zároveň sa zdá, že väčšina negatívnych správ je už v cene započítaná, zatiaľ čo niektoré potenciálne podporné faktory – ako pokles vývozu z Pobrežia Slonoviny a vyššie spracovanie v Severnej Amerike – by mohli poskytnúť dočasnú rovnováhu.
Zdroj: xStation5
Pri pohľade na pozície špekulatívnych fondov údaje ukazujú, že špekulanti vybudovali svoju najväčšiu krátku pozíciu od jesene 2023; čistá pozícia klesla na úrovne signalizujúce stav „prepredaného trhu“.
Zdroj: XTB Research, ICE Europe
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
FRA40 po optimistických údajoch o podnikateľskej dôvere vo Francúzsku stúpla
Ranné zhrnutie (23.10.2025)
Dennie zhrnutie – Korekcia na Wall Street pre americké exportné obmedzenia voči Číne a slabšie výsledky firiem
🛢️WTI Crude rastie o viac než 2 %
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.