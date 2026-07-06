Denné zhrnutie: Donald Trump udáva tempo trhu

USA
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Obchodovanie na začiatku týždňa v USA prebiehalo v pozitívnej nálade, s miernym rastom širokého trhu a výraznejšími ziskami vo vybraných segmentoch trhu. Ku koncu seansy futures na US500 rastú približne o 0,5 %. Ostatné indexy sa pohybujú v podobných rozmedziach.
- Americký prezident predniesol zmiešané vyjadrenia ku geopolitike a ozbrojeným konfliktom. Na jednej strane D. Trump uviedol, že vojna na Ukrajine je „bližšie ku koncu, než si väčšina ľudí myslí“. Zároveň na konferencii v odpovedi na otázku týkajúcu sa budúcnosti rokovaní s Iránom povedal, že „Irán musí podpísať dohodu“, pretože inak „sa USA vrátia a dokončia prácu“, čo možno vnímať ako hrozbu možnej eskalácie. Trh však podľa pokračujúceho tlaku na ceny ropy a vyšších valuácií obranných spoločností zrejme tieto vyhlásenia neberie vážne.
Firemné správy, USA:
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MicroStrategy zverejnila regulatorné dokumenty, ktoré naznačujú, že spoločnosť naďalej predáva Bitcoin a že jej nerealizované straty už dosiahli 8,32 miliardy USD.
- Donald Trump počas vypočutia v Senáte pozitívne hovoril o CEO spoločnosti Dell a vyzval ľudí, aby kupovali produkty tejto spoločnosti. Akcie vzrástli o 3 až 4 %.
- IREN a TeraWulf posilnili po oznámení spolupráce so spoločnosťou Anthropic. IREN má s Anthropic spolupracovať na výstavbe jedného z dátových centier, zatiaľ čo TeraWulf podpísala dlhodobú nájomnú zmluvu, na základe ktorej sprístupní jednu zo svojich lokalít.
- Apple (AAPL.US) a Broadcom (AVGO.US): Apple a výrobca polovodičov Broadcom rástli po správach o predĺženom partnerstve. Dohoda má trvať do roku 2031 a zahŕňa vývoj nových ASIC čipov pre Apple.
- SemiAnalysis zverejnila správu špekulujúcu o meškaní projektu serverového racku „Kyber“. Zástupcovia spoločnosti tieto fámy v rozhovore pre Bloomberg popreli.
- V súlade so špekuláciami spred niekoľkých týždňov kúpila Blue Owl podiel v Cleveland Cavaliers. Valuácia spoločnosti rastie približne o 4 %.
Makroekonomické údaje, USA:
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PMI v službách vyšiel mierne pod očakávaním (51,2 vs. 51,4), ale stále predstavuje nárast oproti predchádzajúcej hodnote 50,7.
- Index ISM mimo výrobného sektora dosiahol 54 bodov, mierne pod očakávaním trhu (54,2).
Európa
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Európska seansa je zmiešaná. Rovnováha medzi dopytom a ponukou zostáva vyrovnaná. Medzi lídrov rastu v Európe patria Veľká Británia a Taliansko, kde futures na indexy rastú približne o 0,2 %.
- Pozitívny sentiment v Európe môže podporovať Nemecko. Spolkový kabinet schválil časť návrhu rozpočtu na rok 2027. Rozpočet jasne signalizuje odklon od fiškálneho konzervativizmu a vyčleňuje rekordné sumy na ozbrojené sily a investície.
Firemné správy, Európa:
- Generálny tajomník NATO M. Rutte na konferencii uviedol, že po európskych obranných skupinách existuje obrovský dopyt a silný prílev objednávok, čo v sektore spustilo vlnu rastu. Zisky v rozmedzí 2 až 4 % zaznamenali okrem iných Leonardo, Saab, Hensoldt, Rheinmetall, Thales, Indra, Dassault Aviation a Safran.
- Rokovania medzi easyJet a CastleLake postupujú. Investičná spoločnosť má v úmysle prevziať britskú aerolinku a zvýšila navrhovanú cenu na 690 GBP za akciu, čo sa premieta do takmer 10 % rastu valuácie spoločnosti.
- Zlepšujúci sa sentiment a séria odporúčaní investičných bánk podporujú valuácie európskych technologických spoločností. ASML rastie o viac než 4 %.
FOREX
- Na devízovom trhu je medzi hlavnými menami najslabší jen a najsilnejšia britská libra.
- Analytici Goldman Sachs tvrdia, že tlak na jen je štrukturálny a intervencie pokles nezastavia. Jen voči hlavným menám stráca približne 0,5 %.
- Libra dočasne posilňuje kvôli pochybnostiam o sile jenu a odhodlaní Fedu, pričom získava približne 0,3 až 0,5 %.
Komodity
- Aktivita na komoditnom trhu sa sústreďuje na poľnohospodárske komodity. Futures na kakao a kávu zaznamenávajú výrazné zisky presahujúce desať percent. Súvisí to so silnými dažďami, ktoré zablokovali cesty v západnej Afrike a znemožnili vývoz, čo je dôsledok javu El Niño.
Krypto
- Na kryptomenovom trhu prevláda zmiešaný sentiment. Začiatok dňa bol jasne medvedí v reakcii na regulatorné dokumenty MicroStrategy, ale neskoršie komentáre Donalda Trumpa na tlačovej konferencii umožnili straty viac než vymazať. Bitcoin končí deň so ziskom okolo 1 % a nad 63 000 USD.
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