Denné zhrnutie – Eskalácia na Blízkom východe. FOMC sa obáva inflácie

🌍 Geopolitika a konflikt v Perzskom zálive
- Prezident Donald Trump počas summitu NATO v Ankare oznámil oficiálny koniec prímeria s Iránom, predchádzajúcu dohodu označil za „stratu času“ a iránske úrady za „klamárov“.
- Americké sily uskutočnili masívny odvetný úder na viac než 80 cieľov na iránskom území, vrátane protivzdušnej obrany, v reakcii na útoky zamerané na obchodné plavidlá v Hormuzskom prielive.
- Irán priamo porušil podmienky dočasného 60-dňového memoranda uzavretého minulý mesiac, ktoré garantovalo bezpečný a voľný priechod lodí výmenou za pozastavenie amerických sankcií a začatie rokovaní o jadrovom programe. Iránsky útok zasiahol najmenej tri obchodné jednotky, vrátane tankera na skvapalnený zemný plyn (LNG). Teherán na odvetu reagoval ďalšou vlnou úderov, tentoraz zameraných na lokality v Bahrajne a Kuvajte.
- Washington okamžite obnovil plné sankcie na globálny obchod s iránskou ropou a zrušil predchádzajúce výnimky.
- Donald Trump signalizoval obnovenie blokády prístavov, čo zosilňuje obavy trhu z návratu rozsiahlej vojny.
- Počas summitu NATO v Ankare Trump oznámil možné ďalšie letecké údery na Irán a poukázal na potenciálnu krátkodobú volatilitu na trhu s ropou, zatiaľ čo v dlhodobom horizonte predpovedal výrazné poklesy. Trump zároveň uviedol, že neočakáva rozsiahlu vojnu.
- Ropa dnes pokračovala v silnom raste, pričom Brent testoval úroveň 80 USD za barel, zatiaľ čo WTI vzrástla na 75 USD za barel.
📊 Akciový trh: Indexy a akciový trh
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Globálne akciové trhy zaznamenali výrazné poklesy. Kapitál utekal od rizika na burzách v New Yorku, Londýne a Tokiu.
- US500 ustúpil o 0,4 %, zatiaľ čo technologický US100 takmer vymazal celý pokles. Súviselo to s pozitívnym tónom informácií, že Čína má umožniť popredným AI spoločnostiam nákup čipov H200.
- V Európe boli poklesy druhú seansu po sebe veľmi silné, pričom hlavné benchmarky stratili od 1,5 % až po 2 % (DE40 a SPA35).
- Napriek nedávnemu výpredaju spoločností spojených s pamäťami sme dnes pozorovali oživenie pri firmách, ako sú SanDisk alebo Applied Materials.
- Čínska Alibaba dnes zaznamenala silný odraz v očakávaní lepších finančných výsledkov a možnej snahy investorov získať expozíciu voči lacnejším spoločnostiam napojeným na AI. Akcie spoločnosti dnes vzrástli až o 10 %.
🛢️ Komodity a energia
- Ceny ropy zaznamenali silný, z pohľadu posledných 24 hodín až 7 % rast a od začiatku dnešnej seansy približne 3 % rast. Zisky boli čiastočne zmazané po tom, čo Trump uviedol, že neočakáva rozsiahlu vojnu a nebude brániť prípadným rokovaniam.
- Forwardová krivka ropy sa posunula do hlbokej backwardation, čo ilustruje drastický posun cien na krátkom konci krivky. Viditeľné je výrazné rozšírenie kalendárnych spreadov, hoci ich hodnota stále zostáva pod úrovňou 1,00 USD.
- Trh platí obrovskú prémiu za okamžité fyzické dodanie, zatiaľ čo ešte pred týždňom bola zaznamenaná štruktúra contango, vyvolaná zrýchlením dodávok z Blízkeho východu.
- Zásoby ropy nečakane vzrástli o 3 mil. barelov, zároveň však vidíme masívny pokles zásob ropných produktov. Strategické rezervy v USA naďalej klesajú pod úroveň 320 mil. barelov.
- Spotové ceny zlata klesli až o 1,5 % na hodnotu pod 4050 USD za uncu. Neskôr došlo k miernemu odrazu.
💰 Makroekonomika, meny a dlhopisy
- Návrat geopolitickej hrozby zvýšil globálne inflačné riziko v dôsledku možných prerušení energetických dodávateľských reťazcov.
- Peňažné trhy začali masívne oceňovať jastrabí scenár a drasticky zvýšili pravdepodobnosť, že Fed v októbri zvýši úrokové sadzby.
- Zápisnica FOMC ukazuje, že obavy z inflácie sú reálne a väčšina členov Fedu vidí priestor na úpravu menovej politiky, ak sa naplní najhorší scenár rastu cien.
- Zároveň je potrebné mať na pamäti, že Fed obmedzuje svoju komunikáciu a rozhodnutia budú menej predvídateľné.
- Napriek riziku vyplývajúcemu z geopolitiky dnes EURUSD rastie a po zápisnici FOMC testuje lokálne maximá okolo 1,1430.
- Na druhej strane USDJPY pokračuje v raste a testuje 162,5.
🪙 Kryptomeny
- Trh s digitálnymi aktívami sa dostal pod silný predajný tlak v dôsledku všeobecného ústupu investorov od rizika.
- Bitcoin (BTC) klesol o 1,8 % na hodnotu 62 200 USD.
- Cena Etherea (ETH) klesla o 1,7 %, čím sa kotácie druhej najväčšej kryptomeny dostali na úroveň 1736 USD.
Zápisnica FOMC: Jastrabí tón potvrdený. EURUSD napriek tomu rastie
Trump v Ankare nesignalizuje úplnú eskaláciu. Ropa obmedzuje zisky a Nasdaq tlmí straty
Irán: Trvalý konflikt, ale nie trvalé poklesy
US OPEN: Trump ukončuje prímerie, Wall Street sa prepadá do červených čísel
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