- ECB upozorňuje na riziko výraznejšej korekcie technologických akcií, ktorá by sa mohla z USA preniesť aj do eurozóny.
- Rizikom je najmä kombinácia vysokej expozície voči AI, rastúcich očakávaní a možného prehnaného optimizmu investorov.
- Európa nie je izolovaná, keďže domácnosti, poisťovne a penzijné fondy držia časť majetku v globálnych fondoch s veľkou expozíciou voči americkým technologickým firmám.
- Korekcia by nemusela znamenať koniec AI rastu, no centrálne banky aj vlády majú dnes menej priestoru na tlmenie prípadného trhového prepadu.
- ECB upozorňuje na riziko výraznejšej korekcie technologických akcií, ktorá by sa mohla z USA preniesť aj do eurozóny.
- Rizikom je najmä kombinácia vysokej expozície voči AI, rastúcich očakávaní a možného prehnaného optimizmu investorov.
- Európa nie je izolovaná, keďže domácnosti, poisťovne a penzijné fondy držia časť majetku v globálnych fondoch s veľkou expozíciou voči americkým technologickým firmám.
- Korekcia by nemusela znamenať koniec AI rastu, no centrálne banky aj vlády majú dnes menej priestoru na tlmenie prípadného trhového prepadu.
Európska centrálna banka upozornila, že po prudkom raste technologických akcií môže prísť výraznejšia korekcia, ktorá by sa neobmedzila iba na Spojené štáty. Podľa ekonómov ECB by prípadný pokles amerického trhu mohol zasiahnuť aj eurozónu prostredníctvom investičných portfólií, nálady investorov, úverových podmienok a zamestnanosti.
Autori analýzy zdôrazňujú, že korekcia môže prísť aj v prípade, že sú súčasné valuácie technologických firiem do určitej miery opodstatnené. Riziko podľa nich rastie najmä preto, že sa umelá inteligencia postupne stáva súčasťou širšej ekonomiky a zároveň priťahuje čoraz väčší objem kapitálu.
AI môže zvýšiť rizikovú prémiu
Prvý scenár počíta s tým, že čím viac sa AI rozšíri naprieč ekonomikou, tým viac sa riziká spojené s jednotlivými technologickými firmami prenesú aj do ďalších sektorov.
Investori potom môžu začať požadovať vyššiu rizikovú prémiu, teda vyšší očakávaný výnos za držbu akcií. Ak rast firemných ziskov nebude dostatočne silný na to, aby tento požadovaný výnos vykompenzoval, ceny akcií môžu klesnúť.
Inými slovami, ani úspešné rozšírenie AI nemusí automaticky znamenať ďalší nepretržitý rast akciových trhov. S väčšou úlohou technológie môže zároveň rásť citlivosť ekonomiky na vývoj tohto sektora.
Druhé riziko predstavuje prehnaný optimizmus (AI bublina?)
Druhý scenár je jednoduchší. Investori môžu byť príliš optimistickí a vytlačiť ceny technologických akcií nad úroveň zodpovedajúcu ich fundamentom.
Takéto prostredie môže určitý čas pretrvávať, ale ak sa sentiment zmení, môže nasledovať rýchle precenenie. ECB tým nepriamo upozorňuje na riziko, že časť súčasnej AI rally môže byť poháňaná nielen očakávaným rastom ziskov, ale aj prehnanými očakávaniami investorov.
Európa nie je pred americkou korekciou chránená
Eurozóna má síce menší technologický sektor a jeho valuácie nie sú také vysoké ako v USA, to však podľa ekonómov ECB nepredstavuje zásadnú ochranu.
Európske domácnosti, poisťovne a penzijné fondy držia významnú časť majetku prostredníctvom globálnych indexových fondov, ktoré majú vysokú expozíciu voči americkým technologickým gigantom vrátane spoločností z takzvanej Magnificent Seven.
Prípadný prudší pokles amerických technologických akcií by sa tak mohol cez investičné portfóliá rýchlo preniesť aj do Európy. Historicky navyše americké akciové šoky často zasiahli aj európske burzy.
Dopad by sa nemusel obmedziť iba na trhy. Slabší sentiment môže obmedziť ochotu firiem investovať, sprísniť podmienky financovania a negatívne ovplyvniť nábor zamestnancov.
Centrálne banky majú menej priestoru než po dot-com bubline
ECB upozorňuje aj na obmedzenejšie možnosti hospodárskej politiky v prípade výraznejšieho poklesu trhov.
V porovnaní s obdobím po prasknutí dot-com bubliny majú centrálne banky podľa ekonómov menší priestor na znižovanie úrokových sadzieb pri prípadnej AI bubline, zatiaľ čo fiškálna politika je v mnohých krajinách zaťažená vyššími dlhmi a deficitmi.
To znamená, že prípadná hlbšia korekcia by sa mohla tlmiť ťažšie než niektoré predchádzajúce trhové prepady.
Korekcia však nemusí znamenať koniec AI rastu
Ekonómovia zároveň zdôrazňujú, že očakávaná korekcia neznamená, že technologické akcie už nemôžu dosiahnuť vyššie hodnoty.
Ak sa AI skutočne ukáže ako transformačná technológia s výrazným vplyvom na produktivitu a firemné zisky, valuácie môžu byť v budúcnosti ešte vyššie ako dnes, a to aj po prípadnom prechodnom poklese.
Hlavným problémom je podľa ECB to, že nie je možné vopred určiť, či sa trh stále nachádza na začiatku dlhodobého rastového cyklu, alebo už v jeho prehriatej fáze.
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