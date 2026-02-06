Denné zhrnutie: Eufória na Wall Street; SILVER sa odráža o 10 % 📱

Zdroj: xStation
- Blížime sa ku koncu piatkového obchodovania.
- Nálada na Wall Street je veľmi pozitívna, čo je spôsobené ziskami technologických spoločností. Nasdaq vzrástol o 1,93 %, zatiaľ čo S&P 500 vzrástol o 1,72 %.
- Russell 2000 zaznamenal najväčší intradenný nárast, ktorý dosiahol 3,42 %.
- Akcie spoločnosti NVIDIA (NVDA.US) dnes vzrástli o 7,3 % po komentároch generálneho riaditeľa Jensena Huanga, ktorý nazval rozšírenie infraštruktúry umelej inteligencie „jedinečnou príležitosťou jednej generácie“.
- Akcie Strategy (MSTR.US) dnes zaznamenali spektakulárny nárast o 24 %, vracajúc sa na úroveň okolo 132 libier a zmazávajúc včerajší 18-percentný pokles. Súčasné pohyby sú primárne poháňané synchronizáciou s Bitcoinom, ktorý po štvrtkových minimách na úrovni 60 000 libier poskočil o 10 % na 70 000 libier.
- Podľa prieskumu, ktorý v februári uskutočnila University of Michigan v USA, sentiment v USA dosahuje hodnotu 57,3, v porovnaní s prognózou 55 a januárovou hodnotou 56,4 (hodnotenie súčasných podmienok prudko vzrástlo z predchádzajúcich 53,7 na 58,3, zatiaľ čo index očakávaní vzrástol o niečo menej). Ročné inflačné očakávania klesli na 3,5 % oproti očakávaniam 4 % a 4 % v januári, zatiaľ čo 5-ročné očakávania boli mierne vyššie, ako sa očakávalo (3,4 % oproti očakávaniam 3,3 % a 3,3 % v januári).
- Akcie Amazonu klesli o 9 % po výsledkoch za 4. štvrťrok, kde EPS dosiahol 1,95 USD, čo je mierne pod konsenzom 1,97 USD, hoci tržby prekonali očakávania. Hlavným dôvodom výpredaja bolo zvýšenie prognózy kapitálových výdavkov na rok 2026 na 200 mld. USD, hlavne na investície do AWS a AI, čo vyvolalo obavy o krátkodobú návratnosť investovaného kapitálu (ROIC).
- Situácia v Islamskej republike Irán zostáva vážna a nestabilná. Zvýšená vojenská aktivita USA a ich spojencov naznačuje možný scenár výrazného eskalovania konfliktu v regióne. Trh zdá sa podceňuje scenár eskalácie.
- Akcie spoločnosti Stellantis (STLAM.IT) dnes na milánskej burze klesli o viac ako 24 % v reakcii na oznámenie masívnych odpisov vo výške 22,2 mld. EUR súvisiacich s revíziou jej stratégie v oblasti elektrických vozidiel.
- Striebro (SILVER) dnes vzrástlo o viac ako 9 % a zlato (GOLD) o 4 % na takmer 4 970 USD za uncu, čo je dôsledkom zlepšenia nálady na globálnych trhoch.
- Antipodské meny, novozélandský dolár a austrálsky dolár, dosahujú najlepšie výsledky na devízovom trhu. Na druhej strane dnes pozorujeme relatívne veľký pokles japonského jenu a amerického dolára.
- Energetické komodity sa nepohybujú jedným smerom. Ceny ropy WTI vzrástli o 1,5 %, zatiaľ čo ceny zemného plynu NATGAS klesli takmer o 3 %. Zlepšená nálada okolo ropy môže naznačovať mierne defenzívne postavenie po tom, čo Irán odmietol ukončiť svoj jadrový program.
