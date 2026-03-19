Energetický poplach: Útoky v Perzskom zálive vystrelili ropu aj plyn nahor 🚨

- Európsky plyn vzrástol až o 35 %, Brent sa dostal na 117 USD za barel.
- Kľúčovým faktorom je útok na katarský Ras Laffan, teda centrum svetového trhu s LNG.
- Trhy sa obávajú, že škody na infraštruktúre môžu narušiť dodávky na mesiace až roky.
- Ak bude konflikt ďalej eskalovať, ceny energií môžu rásť ešte výraznejšie.
Ceny ropy a zemného plynu výrazne rástli po tom, čo sa v Perzskom zálive vystupňovali útoky na kľúčovú energetickú infraštruktúru. Európske futures na plyn počas dňa vyskočili až o 35 % a dostali sa na viac než dvojnásobok úrovní pred začiatkom konfliktu. Ropa Brent sa zároveň vyšplhala až na 117 USD za barel.
Najväčšie obavy vyvolal útok na katarský priemyselný komplex Ras Laffan, kde sa nachádza najväčší závod na skvapalnený zemný plyn na svete. Iránsky raketový útok tam podľa dostupných informácií spôsobil rozsiahle škody a požiare. Katar už skôr pre vojnu pozastavil vývoz LNG z tejto oblasti, nové zásahy však zvyšujú riziko, že výpadok dodávok nebude len krátkodobý.
Napätie sa navyše rozšírilo aj do ďalších krajín regiónu. V Abú Zabí boli po dopade trosiek z prerušeného útoku odstavené plynárenské prevádzky Habshan. V Kuvajte zasiahli drony dve rafinérie, kde síce boli požiare uhasené, no incident ďalej posilnil nervozitu na trhu. Saudská Arábia navyše vyhodnocovala škody po páde dronu pri rafinérii neďaleko Červeného mora.
Práve možnosť dlhodobého poškodenia ťažobných a spracovateľských kapacít je pre trhy najväčším varovaním. Aj keby sa po skončení konfliktu znovu otvoril Hormuzský prieliv a tok ropy aj plynu sa obnovil, opravy zničených zariadení môžu trvať mesiace až roky. To by znamenalo trvalo napätejšiu globálnu ponuku a vyššie ceny energií na dlhšie obdobie.
Trh sa obáva najmä dosahu na LNG. Katar patrí medzi kľúčových svetových exportérov a dlhšia odstávka jeho zariadení by zasiahla nielen Áziu, ale nepriamo aj Európu a ďalšie regióny. Vyššie ceny plynu sa už premietli aj do Spojených štátov, kde futures vzrástli až o 6,5 %.
Do situácie vstúpil aj americký prezident Donald Trump, ktorý vyzval na deeskaláciu. Zároveň však varoval, že ak Irán znovu zaútočí na katarské zariadenia LNG, USA by mohli tvrdo zasiahnuť proti iránskemu plynovému poľu South Pars. To ukazuje, že geopolitické riziko zostáva extrémne vysoké a investori začínajú počítať aj s výrazne horšími scenármi.
Z pohľadu trhu je dôležité, že ropa od začiatku vojny zdražela už približne o 60 %. Ak by útoky ďalej mierili priamo na ťažobné polia, rafinérie a exportné terminály, súčasné ceny nemusia byť konečné. Rastúca riziková prirážka tak môže na energetických trhoch zostať prítomná ešte dlho.
Graf OIL (H4)
Cena ropy pokračuje v rastovom pohybe a aktuálne sa obchoduje okolo 108,55 USD, teda nad kľúčovou Fibonacciho úrovňou 61,8 % na hodnote 104,89 USD. Trh sa zároveň drží nad oboma kĺzavými priemermi, pričom EMA 50 leží na 98,54 USD a SMA 100 na 89,17 USD, čo potvrdzuje pokračujúci býčí trend. Pozitívne pôsobí aj predchádzajúce prerazenie klesajúcej trendovej línie, po ktorom sa cena postupne stabilizovala a znovu nabrala silu na rast. Ďalším dôležitým signálom je vývoj CCI, ktorý sa nachádza na vysokej hodnote okolo 205, čo ukazuje na silné nákupné momentum, no zároveň upozorňuje na možné krátkodobé prehriatie trhu. Momentum sa drží nad úrovňou 100, čo tiež podporuje pokračovanie rastového scenára. Cena sa teraz približuje k ďalšej významnej rezistencii na 111,30 USD, ktorá zodpovedá Fibonacciho hladine 78,6 %. Jej prekonanie by mohlo otvoriť priestor na test maxima na 119,47 USD.
Zdroj: xStation5
