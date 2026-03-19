Zlato: Obracia svoj uptrend pre ropu? ❓ Najprudšie poklesy od roku 2024 🚨📉

Ceny zlata dnes pokračujú v prudkom poklese a strácajú viac ako 2,5 %, pričom sa dostávajú na úroveň približne 4 700 USD za uncu — teda na najnižšie hodnoty od začiatku februára 2026. Tento pohyb nepôsobí len ako kozmetická korekcia, ale ako plnohodnotné prerazenie smerom nadol po niekoľkomesačnom býčom trende na trhu so zlatom. Pokles navyše zosilnilo výrazné posilnenie amerického dolára po posledných rozhodnutiach a vyjadreniach Fedu, ktoré zvýšili očakávania, že vyššie úrokové sadzby zostanú v platnosti dlhšie obdobie. Ďalším významným faktorom, ktorý prispieva k viditeľnému tlaku na pokles, je situácia v Iráne, ktorá zvyšuje globálne ceny palív a zároveň posilňuje očakávania konzervatívnejšej politiky americkej centrálnej banky.
Graf vyššie zobrazuje rozdelenie aktuálnych maloobchodných cien pohonných hmôt podľa jednotlivých štátov. Najvyššie ceny sú na západe Spojených štátov, a to najmä pre relatívne vysoké miestne daňové sadzby. Zdroj: gasprices.aaa
Zaujímavé je, že cena bežného benzínu sa v januári stále pohybovala okolo 2,90 USD za galón. Podľa dát k 12. marcu je teraz tempo rastu ešte vyššie. Zdroj: gasprices.aaa
Súčasný pokles cien zlata možno z veľkej časti interpretovať ako prudké preskupenie pozícií po dlhodobom býčom trhu, ktorý trval viac než jeden rok, posunul ceny zlata na nové historické maximá a prilákal výrazný objem špekulatívneho kapitálu. Po takom silnom raste je prirodzené, že sa časť trhu rozhodne realizovať zisky — najmä keď rastie riziko scenára vyššie sadzby na dlhšie obdobie a mení sa prostredie likvidity, čo bolo viditeľné aj počas nedávnych prudkých korekcií cien zlata v marci 2026. Toto narušenie predchádzajúceho, takmer jednostranného uptrendu znamená, že v krátkodobom horizonte dominuje psychológia úniku do bezpečia a pokles je poháňaný tak stop-lossmi, ako aj uzatváraním pákových pozícií.
Samostatným, no kľúčovým faktorom je aj oživenie dolára — zlato je globálne oceňované v USD, takže posilňujúca americká mena automaticky vytvára tlak na pokles cien zlata. Historicky je vzťah medzi zlatom a USD zreteľne negatívny: keď rastie dolárový index, dopyt po zlate mimo dolárovej oblasti slabne a ceny zlata majú tendenciu klesať. Tento vzorec bol často viditeľný v obdobiach silného rastu DXY. Výskum dlhodobej korelácie ukazuje, že rast hodnoty dolára je štatisticky spojený s poklesom cien zlata, čo potvrdzuje, že súčasný prepad nie je len „vnútornou“ korekciou na trhu so zlatom, ale aj reakciou na meniace sa podmienky na devízovom trhu.
Býčí sentiment voči americkému doláru v poslednom období výrazne vzrástol. Jasne to vidno na opčnom trhu, kde prémia platená za call opcie voči put opciám vzrástla na najvyššie úrovne od septembra 2022. Zdroj: Bloomberg Financial LP
Ako dlho môže pokles trvať?
Teoreticky môže pokles cien zlata pokračovať tak dlho, kým si americký dolár udrží relatívnu silu voči hlavným menám, podporenú očakávaniami vyšších reálnych úrokových sadzieb a restriktívnou politikou Fedu. Silný USD znižuje atraktivitu zlata ako bezpečného prístavu pre investorov mimo USA, zvyšuje jeho cenu v lokálnych menách a vedie časť trhu k presunu kapitálu do výnosových aktív, čo ďalej obmedzuje dopytový potenciál tohto kovu. Až výraznejšie oslabenie dolára — či už pre zmenu rétoriky Fedu, alebo nové globálne rizikové faktory — by mohlo vytvoriť podmienky na zastavenie tohto výpredaja a vrátiť zlatu jeho úlohu hlavného bezpečného aktíva.
Ceny zlata klesli pod 50-dňový EMA prvýkrát od začiatku februára 2026 a približujú sa k zóne 100-dňového EMA, ktorá naopak nebola testovaná zospodu od decembra 2024. Uptrend tak čelí skúške vzhľadom na rozsah súčasných poklesov, no rozhodne nemožno vylúčiť, že ak by došlo k náhlemu upokojeniu situácie na Blízkom východe, kupujúci by mohli doterajší uptrend ubrániť. Zdroj: xStation
