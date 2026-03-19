Centrálne banky v zovretí ropného šoku: Jastrabia BoJ a defenzívne rozhodnutia o sadzbách v Európe

1. Bank of Japan: Jastrabí signál Uedu podporuje jen napriek energetickému šoku
Guvernér Bank of Japan (BoJ) Kazuo Ueda prekvapil trhy jastrabím tónom a ponechal otvorené dvere pre zvýšenie úrokových sadzieb už v apríli. Hoci BoJ dnes ponechala základnú sadzbu na 0,75 %, Uedove komentáre — naznačujúce, že ekonomický dosah vojny môže byť iba dočasný a pravdepodobne nenaruší trajektóriu inflácie — posunuli trhové očakávania na približne 60 % pre ďalšie zvýšenie sadzieb.
Táto rétorika vyvolala okamžité posilnenie jenu. Kľúčovou otázkou však zostáva, či si japonská mena dokáže tieto zisky udržať tvárou v tvár prudkému rastu cien komodít. Ako čistý dovozca energií je Japonsko mimoriadne zraniteľné voči rekordne vysokým cenám benzínu, ktoré vyvolal konflikt v Iráne. Hoci jastrabia BoJ jen podporuje, zhoršujúca sa obchodná bilancia (pre drahšiu ropu) a riziko ekonomického spomalenia môžu rast japonskej meny účinne obmedziť a dostať centrálnu banku do citlivej pozície.
Kurz USDJPY dnes klesá, ale naďalej sa drží v rámci svojej dlhodobej vzostupnej trendovej línie. Zdroj: USDJPY
2. SNB: Frank ako bezpečný prístav uprostred boja s deflačnými tlakmi
Švajčiarska národná banka (SNB) ponechala úrokové sadzby bez zmeny na 0 %, v súlade s trhovým konsenzom. Zároveň však banka signalizovala pripravenosť intervenovať na devízovom trhu, aby obmedzila nadmerné posilňovanie švajčiarskeho franku. Táto mena za posledný rok posilnila voči doláru o viac než 11 % a stala sa hlavným cieľom kapitálu hľadajúceho bezpečie v prostredí vojny v Iráne a eskalujúceho obchodného napätia.
Kým sa SNB obáva, že silný frank môže stlačiť infláciu pod jej cieľ a zvýšiť riziko deflácie, trh začína započítavať zmenu postoja centrálnej banky. Kvôli inflačným tlakom prichádzajúcim zo zahraničia investori teraz pripisujú vysokú pravdepodobnosť tomu, že vo Švajčiarsku do konca roka dôjde aspoň k jednému zvýšeniu sadzieb. Goldman Sachs očakáva, že aj v pesimistickom vojnovom scenári by švajčiarska inflácia nemala prekročiť 1,9 %, čo dáva SNB určitý priestor na manévrovanie, no nie úplnú voľnosť ignorovať globálne trendy.
Napriek tomu, že švajčiarsky frank (CHF) platí za bezpečnú menu, voči americkému doláru (USD) začína strácať na hodnote. Tento menový pár však naráža na výrazný odpor na úrovni 0,80. Zdroj: xStation5
3. Riksbank: Opatrné ponechanie sadzieb s jastrabím nádychom
Švédska Riksbank sa tiež rozhodla ponechať úrokové sadzby bez zmeny na 1,75 %. Hoci toto rozhodnutie zodpovedalo trhovému konsenzu, kľúčová bola sprievodná komunikácia: vojna v Iráne výrazne zhoršila výhľad pre ekonomiku. Banka pripustila, že inflačné riziká sú teraz asymetrické a naklonené smerom nahor, a to najmä pre rastúce ceny ropy a slabú švédsku korunu.
Očakávania ďalšieho zvýšenia sadzieb vo Švédsku rastú, pričom trh započítava tento krok v 3. štvrťroku 2026, stále sú však menej výrazné než v prípade ECB. Riksbank musí hľadať rovnováhu medzi bojom proti inflácii ťahanej energiami a snahou nezadusiť ekonomické oživenie, ktorého výhľad bol navyše revidovaný smerom nadol (odhad rastu HDP klesol z 2,9 % na 2,5 %). Ak však ceny ropy Brent zostanú zvýšené, môže byť Riksbank nútená urýchliť sprísňovanie menovej politiky, ktoré bolo pôvodne plánované až na koniec roka 2027.
Kurz EUR/SEK zostáva relatívne nízky, rok 2022 však znamenal začiatok vlny oslabenia švédskej koruny voči euru v období, keď trh zasiahol šok spôsobený vysokými cenami ropy a zemného plynu. Je možné, že ECB zvýši úrokové sadzby rýchlejšie ako Riksbank, čo by mohlo posunúť výhľad smerom nahor. Zdroj: xStation5
