Denné zhrnutie: EURUSD rastie o 0,8 % pred zajtrajším rozhodnutím Fedu 📈 Ropa posilňuje, Wall Street kolíše pri historických maximách

- Európsku seansu ovládli predajcovia, pričom nemecký DAX klesol takmer o 1,8 %. Pokles viedli akcie poisťovní a bánk. Výpredaj mohol byť spustený správami o talianskej daňovej legislatíve, ktorá by mohla znížiť ziskovosť finančných inštitúcií.
- Sentiment na Wall Street ukazuje na opatrnosť, aj keď akciové indexy zostávajú pri historických maximách pred zajtrajším rozhodnutím Fedu. Naopak, americký energetický sektor si dnes vedie dobre, podporený rastom cien ropy.
- Trhy započítavajú takmer 100 % pravdepodobnosť aspoň 25-bodového zníženia sadzieb. EUR/USD dnes výrazne posilnil, prerazil nad 1,1865 a dosiahol štvorročné maximum. Ani silné americké makrodáta nedokázali podporiť dolár, hoci maloobchodné tržby aj priemyselná výroba prekonali očakávania:
- Priemyselná výroba m/m: 0,1 % (Očakávanie: -0,1 %, Predchádzajúci: 0,1 %)
- Výroba v spracovateľskom sektore: 0,2 % (Očakávanie: 0,0 %, Predchádzajúci: 0,0 %)
- Využitie kapacít: 77,4 % (Očakávanie: 77,4 %, Predchádzajúci: 77,5 %)
- Maloobchodné tržby m/m: 0,6 % (Očakávanie: 0,2 %, Predchádzajúci: 0,5 %)
- Maloobchodné tržby bez áut: 0,7 % (Očakávanie: 0,4 %, Predchádzajúci: 0,3 %)
- Maloobchodné tržby bez áut a pohonných hmôt: 0,7 % (Očakávanie: 0,4 %, Predchádzajúci: 0,3 %)
- Zlato dnes pridáva viac než 0,2 %, podporené slabším dolárom, a po prvýkrát v histórii prekonalo hranicu 3 700 USD za uncu.
- Ceny ropy taktiež rastú, podporené geopolitickým napätím a obmedzenou ponukou z Ruska, kde kľúčové rafinérie čelili ukrajinským dronovým útokom. Transneft už varoval pred možným poklesom produkcie.
- Bitcoin sa stabilizuje okolo 115 000 USD, čo naznačuje, že investori veria v ďalší rast, ale nechcú podstupovať nadmerné riziko pred rozhodnutím Fedu. Ethereum zostáva pod tlakom a konsoliduje.
- Akcie Tesly rastú o viac než 2 %, Amazon pridáva vyše 1 %. Uranium Energy Corp. klesá o viac než 5 % po dosiahnutí historických maxím, pričom od aprílových miním akcie vzrástli o viac než 300 %. V pondelok USA oznámili, že sú pripravené navýšiť svoje strategické zásoby uránu. Nvidia a Broadcom strácajú viac než 1 %.
- Futures na kakao klesajú o viac než 3 % napriek najnižším zásobám ICE od mája a nepriaznivému počasiu v západnej Afrike. Trhy sa sústreďujú na sezónu 2025/26, ktorá by mohla byť z hľadiska rovnováhy ponuky a dopytu priaznivejšia. Dnes futures na pšenicu, kukuricu a sóju na CBOT rastú o viac než 1 %.
- Scott Bessent a Donald Trump dnes zopakovali, že významné zníženie sadzieb v rámci „úpravy politiky“ by Biely dom privítal. Americkí vyjednávači zaznamenali pokrok v rokovaniach s Čínou v Madride a Trump uviedol, že už má skupinu firiem pripravených na akvizíciu TikToku po dohode s Pekingom.
- Ďalšie kolo rokovaní USA–Čína sa uskutoční vo Frankfurte. Podľa Marca Rubia by sa budúci týždeň v New Yorku mohlo uskutočniť stretnutie Trumpa so Zelenským.
