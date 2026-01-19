Denné zhrnutie: Je to strach, ale ešte nie panika. Trump opäť otriasol trhmi

- Americké trhy dnes kvôli sviatku neobchodujú, no pohyby kapitálu možno sledovať cez futures trhy – a je čo sledovať. Trump opäť vystupňoval rétoriku voči Európe a Grónsku, keď pohrozil 10 % clami na produkty z európskych krajín, ktoré vyslali vojakov na ostrov. Najväčšie straty zaznamenáva US100, kde pokles presahuje 1 %. US500 a US2000 sa držia okolo –1 %, US30 je na tom lepšie – straty sú obmedzené na 0,8 %.
- Tým sa však reakcie na prezidentove vyjadrenia nekončia. Blíži sa „deadline“ na zníženie úrokových sadzieb na kreditných kartách, ktoré Trump požaduje, ale banky ani prevádzkovatelia ich nechcú splniť. Akcie komerčných bánk a ďalších úverových alebo platobných inštitúcií sú pod tlakom.
- Európske akcie uzavreli so stratami, keď trh započítava možné scenáre ekonomickej konfrontácie medzi Európou a USA. Najviac strácajú automobilky a európske technologické firmy. Rast vidíme najmä pri obranných firmách. Najväčší pokles má CAC40, ktorého kontrakty strácajú až 1,9 %. Zle si vedie aj holandský AEX. DAX a FTSE MIA okliešťujú poklesy pod 1,5 %. Španielsko a Poľsko si vedú relatívne dobre – kontrakty strácajú len 0,4 % a 0,2 %.
- Francúzsky trh je pod tlakom aj z domáceho prostredia. Bol aktivovaný „núdzový“ ústavný mechanizmus na dočasné schválenie rozpočtu, čo negatívne ovplyvnilo náladu investorov.
- Euro reaguje na napätie výrazným posilnením. Voči doláru rastie o viac než 0,5 %. Zisky zaznamenávajú aj švajčiarsky frank a britská libra.
- Spor medzi USA a Európou podporuje rast drahých kovov. Striebro rastie o viac než 5 % a vracia sa na úroveň 94 USD. Zlato posilňuje o 2 % a blíži sa k 4700 USD.
- Cena ropy WTI zostáva stabilná okolo 59 USD. Na trhu s plynom (NATGAS) však prišla explózia cien – nárast o 16 %, miestami až o 20 %. Dôvodom je kombinácia nízkej produkcie, nízkych zásob a náhleho mrazu, ktorý rýchlo a zásadne zmenil trhovú situáciu.
- Neistota a volatilita tvrdo zasiahli aj kryptotrh, kde sledujeme plošný výpredaj. Bitcoin klesá o viac než 2,5 % a zastavuje sa na úrovni 92 800 USD. Ethereum je na tom horšie – oslabuje o viac než 4 % a padá na 3200 USD.
