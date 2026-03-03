ECB varuje: Stablecoiny môžu ohroziť menovú suverenitu eurozóny 💶

- ECB varuje pred rizikami stablecoinov pre banky aj menovú suverenitu.
- Hrozí odliv vkladov a slabší prenos úrokových sadzieb do ekonomiky.
- Najväčšie riziko predstavujú stablecoiny naviazané na americký dolár.
- Riešením môžu byť regulované eurové stablecoiny.
Európska centrálna banka vo svojom pracovnom dokumente varuje, že masívny nárast stablecoinov by mohol predstavovať významné riziko pre bankový sektor eurozóny a pre menovú suverenitu samotnej ECB. Obzvlášť problematické by boli stablecoiny viazané na zahraničné meny, najmä na americký dolár.
Odlev vkladov a slabšia transmisia menovej politiky
Podľa štúdie by rýchly rast stablecoinov mohol viesť k presunu finančných prostriedkov z tradičných bankových vkladov do digitálnych aktív. To by:
- Obmedzilo schopnosť bánk poskytovať úvery
- Zvýšilo neistotu pri prenose zmien úrokových sadzieb do reálnej ekonomiky
- Oslabilo účinnosť menovej politiky ECB
Navyše, ak by na trhu dominovali stablecoiny denominované v iných menách ako euro, dopad by bol ešte výraznejší.
Riziko „dolarizácie“ Európy?
Obavy rastú aj v dôsledku podpory kryptomien zo strany americkej administratívy. Silnejšia pozícia dolárových stablecoinov v Európe by mohla znamenať de facto „import“ menových podmienok zo zahraničia.
Štúdia poukazuje na to, že kolísanie dopytu po stablecoinoch viazaných na cudzie meny by mohlo prenášať vonkajšie menové a finančné šoky do eurozóny, nezávisle od domácej politiky ECB. Okrem toho by sa banky mohli viac spoliehať na veľkoobchodné financovanie v cudzích menách, čo zvyšuje systémové riziko.
Európska odpoveď: Euro stablecoiny
Niektorí európski bankári preto presadzujú vývoj stablecoinov viazaných na euro na platobné účely. Vybrané bankové domy už pracujú na ich príprave, aby mohli ponúknuť regulovanú alternatívu k digitálnym aktívam denominovaným v dolároch.
Diskusia sa tak posúva k otázke, či Európa bude schopná vytvoriť vlastnú digitálnu infraštruktúru skôr, ako sa na jej trhu etablujú zahraničné riešenia.
