Denné zhrnutie: Jednostranné prímerie stačí Wall Streetu

- Donald Trump sa včera rozhodol jednostranne predĺžiť prímerie, aby dal Iránu viac času na rozhodovanie.
- Irán vyjadruje ochotu vrátiť sa k mierovým rokovaniam, zároveň však požaduje, aby Spojené štáty zrušili blokádu Hormuzského prielivu.
- Irán tvrdí, že je stále schopný vyvážať ropu. Medzitým Irán zadržal dve lode, ktoré sa pokúsili prelomiť iránsku blokádu, čo môže mierne zvýšiť napätie.
- Trump spomenul možnosť obnovenia rokovaní v piatok. Pakistan je optimistický a uvádza vysokú pravdepodobnosť návratu za rokovací stôl.
- Trump dal Iránu čas do nedele, aby začal rokovania.
- Pentagón naznačuje, že odmínovanie Hormuzského prielivu môže trvať až 6 mesiacov a môže sa začať až po dosiahnutí mieru. To znamená, že tranzit cez prieliv bude výrazne obmedzený takmer až do konca tohto roka.
- US500 pokračuje v raste a dnes má šancu uzavrieť na novom historickom maxime. Futures na index S&P 500 rastú o 0,5 %, zatiaľ čo Nasdaq (US100) posilňuje o viac ako 1 %.
- Hoci na Wall Street nie je viditeľné napätie, ropný trh reaguje na pokračujúcu blokádu Hormuzského prielivu výrazným rastom. Ropa Brent pridáva 2,5 % (nad 96 USD za barel), zatiaľ čo WTI rastie takmer o 3 % a testuje oblasť 93 USD za barel.
- Zlato zaznamenáva mierne zisky (+0,4 %), zatiaľ čo výraznejší rast vidno pri platine (+2,1 %) a striebre (+1,7 %), a to napriek oživeniu zlata a silnému americkému doláru.
- EURUSD pokračuje vo svojom prudkom poklese zo včerajška a približuje sa k úrovni 1,1700. Šance na zvýšenie úrokových sadzieb ECB v apríli sú minimálne.
- Philip Lane, hlavný ekonóm ECB, varuje pred rizikovými faktormi v eurozóne, ako sú ekonomické spomalenie a inflačný skok spôsobený cenami energií.
- Nemecko znížilo svoj výhľad hospodárskeho rastu na tento rok z 1,0 % na 0,5 % v dôsledku energetickej krízy.
- Zásoby ropy v USA vzrástli o 1,9 milióna barelov, napriek očakávaniam ich poklesu. Zásoby rafinovaných produktov (benzínu a destilátov) však zaznamenali veľmi prudký pokles.
- Britská inflácia za marec dopadla podľa očakávaní na úrovni 3,3 % medziročne, no v medzimesačnom porovnaní vzrástla výraznejšie na 0,7 %. GBPUSD sa stabilizuje nad úrovňou 1,35.
- Bitcoin sa dnes približuje k 80 000 USD, podporený vyššou aktivitou ETF a chuťou investorov po rizikovejších aktívach po raste na Wall Street.
- Tesla a Intel zverejnia výsledky po skončení obchodovania na Wall Street. Hoci Tesla vykázala nižší predaj vozidiel v 1. štvrťroku, než sa očakávalo, investori sa budú sústreďovať predovšetkým na budúce plány spojené s AI a robotikou.
