Zapojí sa Bielorusko do vojny?

Môže Bielorusko priamo vstúpiť do vojny proti Ukrajine na strane Ruska?
Tento scenár stále nie je základným scenárom, ale zároveň už prestal byť fantáziou. Pre trhy by znamenal rast geopolitického rizika, tlak na regionálne meny, možné posilnenie amerického dolára a návrat kapitálu do obranného sektora.
Návrat hrozby zo severu?
Téma plného zapojenia Bieloruska do vojny proti Ukrajine na strane Ruska sa v médiách pravidelne vracia od roku 2022. Vtedy boli posledné ruské jednotky vytlačené zo severných ukrajinských území po neúspešnej ofenzíve vedenej z bieloruského smeru.
Odvtedy Bielorusko podporuje Rusko mnohými spôsobmi. Poskytlo vojenskú infraštruktúru, kasárne, nemocnice, logistické zázemie a operačný priestor. Podieľalo sa aj na aktivitách podporujúcich ruské útoky. Napriek tomu sa režim v Minsku snažil udržať svoje zapojenie pod hranicou otvorenej vojny.
Preto môžu ďalšie náznaky, že Bielorusko stále môže vstúpiť do konfliktu, vyvolávať únavu. V praxi však scenár priamej účasti Minsku už nie je čistou špekuláciou. Stal sa témou, ktorú treba analyzovať, sledovať a prípadne započítať do cien.
Otázka, kedy dôjde k eskalácii
Kľúčová otázka znie: prečo by Kremeľ čakal viac než 4 roky, kým jeho najbližší spojenec vstúpi do vojny až teraz?
Zdroj: Bloomberg Finance
Odpoveď môže spočívať v zhoršujúcej sa situácii Ruska na fronte. Čoraz viac analytických centier upozorňuje, že ruská vojnová mašinéria stráca momentum. V čistom vyjadrení Rusko územie nestráca, ale dostupné sily a zdroje sa skutočne zmenšujú. Kremeľ môže dospieť k záveru, že ak Bielorusko nevstúpi do vojny v blízkej budúcnosti, nemusí sa do nej zapojiť vôbec.
Tichá mobilizácia je dôležitejšia než jadrové zbrane
Pribúda náznakov pomalej, ale konzistentnej zmeny postoja Bieloruska. Správy o postupnej mobilizácii bieloruských síl sa objavili už na začiatku roka. Odvtedy naberajú na rozsahu, hoci spôsobom, ktorý nepriťahuje veľkú mediálnu pozornosť.
V kontexte jadrových cvičení za účasti Bieloruska a Ruska je potrebné chladné hodnotenie. Jadrové zbrane zostávajú predovšetkým nástrojom rétorického tlaku. Takéto cvičenia však môžu odvádzať pozornosť od praktickejších prvkov eskalácie, teda mobilizácie záloh a rozširovania infraštruktúry.
Pre NATO je dôležitejšie než samotná jadrová rétorika to, či Minsk skutočne zvyšuje pripravenosť na operácie v blízkosti ukrajinskej hranice. Podľa ukrajinských vojenských predstaviteľov prebieha rozširovanie infraštruktúry smerom k Ukrajine.
To je významnejší signál než samotné propagandistické vyhlásenia.
USA a diplomatický tlak
Záujem o Bielorusko teraz neprejavujú iba ukrajinskí vojenskí predstavitelia, ale aj Spojené štáty. Dňa 21. mája prezident Ukrajiny varoval, že akýkoľvek priamy pokus Bieloruska zapojiť sa na strane Ruska by sa stretol s ničivou odpoveďou.
Dôležité sú aj správy agentúry Bloomberg. Podľa nich mali USA údajne požiadať Ukrajinu o zmiernenie sankcií na vývoz bieloruských hnojív. Cieľom by bolo znížiť závislosť Minska od Ruska. To ukazuje, že nejde iba o bojisko, ale rovnako aj o ekonomiku a obchod.
Práve v takýchto momentoch býva riziko často nesprávne ocenené. Trh predpokladá, že jeden konflikt čiastočne slabne, pretože pozornosť sa presúva inam. Eskalácia zahŕňajúca Bielorusko by preto nebola iba vojenskou udalosťou, ale aj naratívnym šokom pre investorov.
Má Bielorusko reálnu kapacitu na útok?
Napriek rastúcemu riziku zostávajú praktické schopnosti Bieloruska obmedzené. Bieloruské ozbrojené sily sú malé a v stave čiastočného úpadku. Rusko zase už nemá rezervy, ktoré by mu umožnili ľahko obsadiť ďalších niekoľko stoviek kilometrov hranice.
Terén medzi Bieloruskom a Ukrajinou je veľmi náročný. Husté lesy, močiare, rieky a obmedzený počet spevnených ciest výrazne sťažujú rýchly manéver. Jedna z kľúčových trás vedie cez černobyľskú vylúčenú zónu.
Ukrajina počas rokov vojny výrazne opevnila svoju severnú hranicu. Pokus o prielom by sa mohol pre Bielorusko a Rusov skončiť katastrofou. Vstup Bieloruska do vojny by preto nutne neznamenal efektívnu ofenzívu.
Pre Rusko by však eskalácia cez Bielorusko mohla byť pokusom vynútiť si politické, diplomatické a vojenské ústupky skôr, než stratí iniciatívu alebo schopnosť riadenej eskalácie.
Čo by to znamenalo pre trh?
Pre finančné trhy by priamy vstup Bieloruska do vojny znamenal predovšetkým signál eskalácie konfliktu, ktorý niektorí investori už považovali za čiastočne deeskalovaný alebo smerujúci ku koncu.
Reakcia by mohla byť rýchla, hoci jej rozsah by závisel od skutočných vojenských krokov.
Najpravdepodobnejšie dopady sú:
- Pokles cien dlhopisov v regióne a rast geopolitickej rizikovej prémie.
- Tlak na meny strednej a východnej Európy vrátane poľského zlotého.
- Posilnenie amerického dolára ako meny „bezpečného prístavu“.
- Výpredaj akciových indexov, najmä lokálnych.
- Návrat kapitálu do obranných spoločností, najmä tých, ktoré v posledných mesiacoch zaznamenali výrazné poklesy.
Nízka pravdepodobnosť, vysoké riziko
Vstup Bieloruska do vojny stále nie je základným scenárom. Riziko zostáva obmedzené slabosťou bieloruskej armády, náročným terénom, ukrajinským opevnením a potenciálne veľmi vysokými politickými nákladmi pre režim v Minsku.
To však neznamená, že možno túto tému ignorovať. Bielorusko by nemuselo vyhrať jedinú bitku, aby zmenilo geopolitický a trhový kontext.
