Denné zhrnutie – Koniec rastu cien ropy a skvelý štvrťrok pre Wall Street (30.06.2026)

📊 Makroekonomika a makroekonomický kalendár
- Spojené kráľovstvo: Reálny hrubý domáci produkt (HDP) v prvom štvrťroku vzrástol o 0,6 % q/q a bol o 0,9 % vyšší ako pred rokom, čo bolo presne v súlade s kvartálnym odhadom (0,6 %) a mierne pod medziročným odhadom. Mesačné údaje ONS však naznačujú určitú stratu dynamiky, keď sa reálny HDP v apríli 2026 znížil o 0,1 %, čo poukazuje na miernu aktivitu na začiatku druhého štvrťroka.
- Poľsko: Predbežný údaj o júnovej inflácii CPI dosiahol 2,5 % r/r (odhad: 2,7 % r/r, predchádzajúca hodnota: 3,1 % r/r) a -0,5 % m/m (odhad: -0,2 % m/m, predchádzajúca hodnota: -0,3 % m/m). Inflácia presne na cieľovej úrovni znamená, že menový výbor nebude mať v najbližších mesiacoch dôvod meniť úrokové sadzby.
- Spojené štáty: Počet voľných pracovných miest podľa JOLTS v máji dosiahol 7,594 milióna, čo predstavuje takmer nezmenenú úroveň oproti revidovanému aprílovému údaju (7,585 milióna), zároveň však prekonal trhový konsenzus na úrovni 7,3 milióna. Tieto údaje naznačujú stabilný dopyt po pracovnej sile, zatiaľ čo rast zamestnanosti sa v poslednom období zrýchlil.
- Index spotrebiteľskej dôvery Conference Board vzrástol v júni o 0,6 bodu na 91,2 bodu (odhad: 94,4 bodu) po revízii predchádzajúcej hodnoty smerom nadol, pričom pokles cien benzínu pomohol zmierniť obavy týkajúce sa zamestnanosti. Júnový Chicago PMI vzrástol nad očakávania na 56,7 bodu oproti odhadu 55,9 bodu (predchádzajúca hodnota: 62,7 bodu).
- Nemecko: Predbežná inflácia CPI za jún spomalila na 2,3 % r/r (odhad: 2,6 %) a -0,3 % m/m (odhad: 0,0 %), zatiaľ čo harmonizovaný index HICP dosiahol 2,4 % r/r (odhad: 2,5 %) a -0,2 % m/m (odhad: 0,0 %).
- Čína: Oficiálne ukazovatele ekonomickej aktivity za jún prekonali očakávania. Výrobný PMI CFLP vzrástol na 50,3 bodu (odhad: 50,1 bodu) a PMI služieb CFLP dosiahol 50,2 bodu (odhad: 49,9 bodu).
📈 Burzy a akciové trhy
- Spojené štáty (Wall Street): Hlavné americké indexy zaznamenali silnú utorkovú seansu a uzavreli najlepší štvrťrok za posledných šesť rokov. Vo večerných hodinách európskeho času S&P 500 vzrástol o 0,8 %, zatiaľ čo technologický Nasdaq 100 posilnil o 1,8 %, podporený oživením výrobcov čipov a známkami odolnosti ekonomiky, ktoré podporujú optimizmus ohľadom firemných výsledkov.
- Priemyselný Dow Jones pridal miernejších 0,3 %. Trojmesačný rast akciového trhu zvýšil trhovú hodnotu indexu S&P 500 o 8 biliónov dolárov. Koniec prvého polroka bol označovaný za „monštruózny“ napriek náročnej geopolitickej situácii a volatilite. Stratégia „buy the dip“ sa stala štandardnou voľbou retailových investorov, ktorí počas poklesových seáns indexu S&P 500 nakupovali aktíva v objeme takmer 3,5-násobku bežného denného priemeru.
- Súčasne širšia rotácia kapitálu z veľkých technologických spoločností smerom k small caps a podhodnoteným segmentom spôsobila, že deň pred koncom mesiaca bol S&P 500 za jún nižšie o 1,8 %, čím smeroval k druhému najhoršiemu júnu od roku 2015.
- Európa a svetové trhy: Európske burzy ukončili utorkové obchodovanie zmiešane. Široký index Stoxx Europe vzrástol o 0,9 % a nemecký DAX posilnil o 1,4 %. Britský FTSE 100 pridal symbolických 0,1 %, zatiaľ čo francúzsky CAC oslabil o 0,4 % a švajčiarsky SMI stratil 0,1 %. Globálny index MSCI World zároveň vzrástol o 0,6 %.
💱 Meny
- Hlavné menové páry: Menový pár EURUSD sa držal nad úrovňou 1,14, napriek rannému posilneniu amerického dolára. GBPUSD sa udržal nad úrovňou 1,3250.
- Výpredaj japonského jenu: Japonská mena v utorok oslabila o ďalších 0,4 % na 162,67 za dolár. Jen sa nachádza na najslabšej úrovni za posledných 40 rokov a prekonal svoje maximá voči doláru z júla 2024.
🛢️ Komodity a energie
- Ropa: Ropný trh zaznamenal najväčší štvrťročný pokles cien od pandémie a futures na Brent v druhom štvrťroku klesli približne o 30 % (bez započítania rolovania kontraktov), čím takmer úplne vymazali geopolitickú prémiu spôsobenú vypuknutím vojny medzi USA a Iránom vo februári.
- Na konci júna sa cena septembrového kontraktu na Brent pohybovala okolo 73 USD za barel, zatiaľ čo americká WTI s dodaním v auguste klesla o 1 % pod úroveň 70 USD.
- Prelom na strane ponuky prinieslo podpísanie dočasného memoranda a začatie mierových rokovaní v Dauhe (Katar) za účasti Jareda Kushnera a Stevea Witkoffa, čo umožnilo návrat tankerovej dopravy v kritickom Hormuzskom prielive na takmer 80 % predvojnovej úrovne podľa Goldman Sachs (a na štandardných 30 – 40 tankerov denne podľa Morgan Stanley). Hoci oficiálne satelitné údaje ukazujú len tretinu bežnej prevádzky, je to spôsobené tým, že mnohé plavidlá po víkendových útokoch na dve kontajnerové lode plávajú s vypnutými transpondérmi.
- Morgan Stanley znížila svoje prognózy ceny Dated Brent pre tretí a štvrtý štvrťrok 2026 o 15, respektíve 5 dolárov na priemernú úroveň 75 USD za barel, pričom upozorňuje na štrukturálny prebytok ponuky spôsobený obnovením exportov z Blízkeho východu, slabým dopytom v Číne a silným exportom z USA.
- Drahé kovy (zlato): Spotová cena zlata zaznamenala mierne oživenie o 0,3 % na 4 030 USD za uncu, keď sa na konci júna stabilizovala mierne nad psychologickou hranicou 4 000 USD. Napriek tomu od vypuknutia konfliktu vo februári drahý kov stratil približne 25 % svojej hodnoty, prerazil kľúčové úrovne podpory a celkový pokles od zimných maxím (približne 5 600 USD) dosahuje 30 %.
- Situáciu týkajúcu sa nezávislosti centrálnej banky stabilizovalo rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktorý umožnil guvernérke Lise Cookovej zostať vo funkcii počas súdneho sporu s prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý sa ju snažil odvolať.
₿ Kryptomeny
- Bitcoin (BTC): Cena najväčšej digitálnej meny zaznamenala výrazné oslabenie a klesla o 3 % na úroveň mierne nad 58 000 USD.
- Ethereum (ETH): Druhá najväčšia kryptomena nasledovala vývoj trhu a rovnako oslabila o 3 % na 1 568 USD.
📋Komoditné zhrnutie za polrok a štvrťrok: Hlavní víťazi a porazení
⬆️US100 na konci 2. štvrťroka rastie o 1,6 %
🚨 Nové komodity v XTB: Zameranie na Európu a softs (TTF plyn, káva Robusta a kakao v librách, biely cukor a pomarančový džús)
US OPEN: Nasdaq uzatvára najlepší štvrťrok za posledné roky
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