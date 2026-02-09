Denné zhrnutie: Kovy a Wall Street rastú; zemný plyn zaostáva 💡

Postupne sa blížime ku koncu prvej seansy tohto týždňa na finančných trhoch.
Sentiment sa výrazne zlepšil na konci európskeho obchodovania a počas druhej fázy seansy na Wall Street. Kontrakt US100 rastie takmer o 1 %, zatiaľ čo US500 a US2000 posilňujú o 0,7 %, resp. o 0,8 %. Dnešný rast je ťahaný najmä veľkými technologickými spoločnosťami. Akcie firiem ako Oracle, Palantir a Applovin rastú o 5–15 %. Zároveň Nvidia pridáva 3 % a Broadcom 4 %.
Akcie Hims & Hers (HIMS) sú dnes pod silným tlakom v dôsledku kombinácie vyšetrovania FDA/HHS týkajúceho sa kombinovaných liekov GLP-1 a patentovej žaloby spoločnosti Novo Nordisk v súvislosti s perorálnou „kópiou“ lieku Wegovy. Naopak akcie Novo Nordisk posilňujú vďaka vnímanému obmedzeniu konkurencie zo strany lacnejších prípravkov a oznámenému spätnému odkupu akcií až do výšky 15 mld. DKK.
Index Stoxx 600 posilnil o 0,7 % a zostáva na historických maximách. Zároveň nemecký index DAX vzrástol o 1,15 % a britský index UK100 vymazal ranné straty a posilnil o 0,15 %.
Akcie spoločnosti STMicroelectronics (STM) dnes rastú o viac než 8 % po oznámení výrazného rozšírenia spolupráce s Amazon Web Services (AWS). Nová dohoda stavia STM do pozície strategického dodávateľa polovodičov pre cloudovú infraštruktúru a dátové centrá AWS, vrátane mikrokontrolérov, analógových obvodov a nástrojov na podporu návrhu čipov.
Najdôležitejšou udalosťou dňa na poľskom trhu zostáva správa týkajúca sa spoločnosti InPost. Hoci firma nie je kótovaná na poľskej burze, informácie o nej vyvolávajú veľký záujem domácich investorov. InPost oznámil plánovanú verejnú ponuku na odkup akcií, v rámci ktorej chce medzinárodné konzorcium investorov odkúpiť všetky akcie za cenu 15,60 EUR za akciu. Konzorcium tvoria Advent International, FedEx, A&R Investments a skupina PPF. Ponúkaná cena je nižšia než pri IPO spred niekoľkých rokov, čo vedenie spoločnosti vysvetľuje výraznou zmenou trhových podmienok. Táto informácia priťahuje pozornosť investorov, keďže ide o jednu z najznámejších poľských firiem v logistike a e-commerce a zároveň poukazuje na zmenu prostredia pre rastové spoločnosti v Európe.
Takzvaný „Takaichi trade“ sa opäť dostal do popredia po rozhodnom víťazstve koalície premiérky Sanae Takaichiovej vo voľbách do dolnej komory parlamentu. LDP získala 316 z 465 kresiel a spolu s 36 mandátmi strany Ishin si koalícia zabezpečila dvojtretinovú väčšinu (viac než 310 kresiel). Tento výsledok odstraňuje kľúčové legislatívne prekážky a posilňuje očakávania fiškálnej expanzie, vrátane navrhovaného dvojročného pozastavenia 8 % dane z predaja potravín. Trhy to vnímajú ako podporu hospodárskeho rastu, ale zároveň ako výzvu pre stabilitu verejných financií Japonska.
Drahé kovy dnes pokračujú vo veľmi silnom raste. Striebro posilnilo takmer o 7 % oproti piatkovému záveru a zlato rastie o 2,1 %. Oba kovy sa vrátili nad svoj 50-dňový EMA.
Americký dolár na devízovom trhu výrazne oslabuje. Rozdiely medzi menami sú výrazné, a to aj napriek oslabeniu britskej libry. Najväčšie zisky naopak zaznamenávajú švajčiarsky frank a austrálsky dolár.
Cena zemného plynu na začiatku týždňa stratila viac než 6 %, celkovo klesla o 12 % z piatkového maxima a testuje podporu na úrovni 3,2 USD/MMBtu – lokálne minimá z minulého týždňa. Hlavnými faktormi sú lepšie predpovede počasia (oteplenie v USA po chladnom období znižuje dopyt po vykurovaní) a slabší priemyselný dopyt, a to aj napriek poklesu zásob o 360 mld. kubických stôp. Zásoby však zostávajú nad úrovňami z minulého roka. Prelomenie podpory by otvorilo priestor k pásmu 2,8–3,0 USD/MMBtu.
