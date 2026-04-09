Denné zhrnutie: Krehké prímerie, napäté trhy a zmiešané signály z USA

- Po nervóznom začiatku seansy na Wall Street, ktorý vyvolali ranné správy o porušovaní prímeria na Blízkom východe, indexy zmazali straty a zaznamenali výrazné zisky. S&P 500 rastie približne o 0,7 %, Nasdaq pridáva viac ako 0,8 % a Dow Jones posilňuje o 0,6 %.
- Index VIX klesol o viac ako 5 % a prvýkrát za mesiac sa dostal pod psychologickú hranicu 20 bodov, čo naznačuje pokles nervozity investorov.
- Inflácia meraná indexom PCE vzrástla vo februári medzimesačne približne o 0,4 %, teda v súlade s trhovým očakávaním a podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch. V medziročnom vyjadrení sa udržala okolo 2,8 až 3,0 %, čo znamená, že inflácia naďalej zostáva nad 2 % cieľom Fedu.
- Pokiaľ ide o HDP, najnovšie údaje za 4. štvrťrok 2025 ukázali, že americká ekonomika po revíziách skorších odhadov rástla približne o 0,5 % medziročne, čo je výrazne slabší výsledok, než očakával trh.
- Napätie na Blízkom východe zostáva vysoké. Irán obviňuje Izrael z pokračujúcich útokov na juhu Libanonu a hrozí odstúpením od prímeria, zatiaľ čo americko-izraelská strana zdôrazňuje, že kroky Izraela neboli súčasťou formálnej dohody, a preto neporušujú jej podmienky. Tento rozdiel vo výklade udržiava situáciu veľmi neistú a zvyšuje riziko ďalšej eskalácie.
- Napriek napätiu Benjamin Netanjahu oznámil začatie priamych mierových rokovaní s Libanonom, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na vplyv a aktivity Hizballáhu pozdĺž hranice. Cieľom rozhovorov je znížiť bezpečnostné hrozby, vyriešiť územné spory a vytvoriť rámec pre možné upokojenie konfliktu.
- Mark Rutte zdôraznil, že NATO smeruje k väčšej európskej samostatnosti a menšej závislosti od USA, pričom zároveň očakáva, že Európa prevezme väčší diel zodpovednosti za kolektívnu bezpečnosť. Uviedol, že historická dominancia USA v obrane Európy bola potrebná, no spojenci teraz musia rozložiť záťaž rovnomernejšie a rozvíjať vlastné vojenské kapacity.
- V Európe bolo obchodovanie zmiešané. DAX stratil viac ako 1,3 %, CAC 40 klesol o 0,2 %, IBEX 35 odpísal tesne pod 0,2 % a FTSE zakončil mierne nižšie.
- Na ropnom trhu sa situácia v posledných hodinách čiastočne upokojila. K 20:00 sa Brent obchoduje okolo 95 USD za barel, podobne ako WTI, čo naznačuje stabilizáciu po nedávnej volatilite.
- Na trhu s kovmi je viditeľný odraz. Zlato rastie takmer o 1 % a dostáva sa nad 4 800 USD za uncu, zatiaľ čo striebro posilňuje ešte výraznejšie, o 1,6 %, a obchoduje sa nad 76 USD za uncu.
- Na trhu s kryptomenami je sentiment zmiešaný. Bitcoin rastie približne o 0,5 % a dostáva sa nad 72 000 USD, zatiaľ čo Ethereum klesá o 0,6 % a pohybuje sa okolo 2 200 USD.
- Amazon oznámil, že investuje približne 25 miliárd USD do nových dátových centier v Mississippi, aby posilnil svoju infraštruktúru pre cloudové služby a riešenia založené na umelej inteligencii.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.