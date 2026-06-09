🔴 US100 stráca takmer 4 %

Utorkové obchodovanie na Wall Street prináša výrazné zhoršenie nálady na trhoch. Počiatočné pokusy o oživenie technologického sektora sa ukázali ako krátkodobé a dynamický výpredaj polovodičových spoločností stiahol hlavné indexy hlboko do červených čísel. Okrem technologického sektora sledujeme aj výraznú korekciu energetických akcií. Investori zostávajú mimoriadne opatrní pred nadchádzajúcimi kľúčovými údajmi o inflácii CPI v USA a debutom spoločnosti SpaceX, ktorý je naplánovaný na koniec tohto týždňa.
Na komoditných trhoch zároveň sledujeme prudký pokles cien ropy (WTI stráca viac než 3 %, zatiaľ čo Brent odpisuje viac ako 2 % a klesá smerom k 90 USD za barel). Trh reaguje na vyjadrenia Donalda Trumpa, ktorý oznámil, že USA sú blízko podpisu finálnej mierovej dohody s Iránom, čo by malo viesť k úplnému znovuotvoreniu Hormuzského prielivu, kľúčovej námornej trasy pre svetové dodávky ropy. Je však zrejmé, že súčasný vývoj trhy nevnímajú pozitívne.
Nárast neistoty najlepšie ilustruje index strachu VIX, ktorý dnes vyskočil o viac než 10,3 % a prekonal hranicu 20 bodov. Pozornosť investorov zároveň naďalej priťahuje správa o tom, že spoločnosť OpenAI podala dôvernú žiadosť o vstup na burzu prostredníctvom IPO.
Momentálne sledujeme takmer 4 % pokles kontraktu US100 (Nasdaq 100 futures), zatiaľ čo US500 stráca takmer 2 %.
Významným faktorom, ktorý dnes prehlbuje poklesy, je správa, že Donald Trump oznámil odvetné opatrenia voči Iránu po zostrelení amerického vrtuľníka. Eskalácia situácie v tejto fáze by mohla predĺžiť súčasný konflikt na mesiace namiesto týždňov.
Technický pohľad: Kľúčovou úrovňou pre US100 je hranica 29 000 bodov. Ak sa dnešná seansa uzavrie pod touto úrovňou, korekcia by sa mohla prehĺbiť až do pásma 26 000 – 27 000 bodov.
Zdroj: xStation5
Ktoré akcie strácajú najviac?
Hlavným motorom výpredaja je kapitulácia polovodičového a AI sektora, ktorý koriguje predchádzajúce euforické zisky. Medzi najväčších porazených patria:
- Marvell Technology (MRVL.US): -14,2 % – najprudší pokles v sektore.
- Enphase Energy (ENPH.US): -13,5 % – masívny výpredaj spôsobený averziou voči riziku.
- ARM Holdings (ARM.US): -13,3 % – výrazný ústup investorov od britského dizajnéra čipov.
- Super Micro Computer (SMCI.US): -12,3 % – pokračujúca korekcia jedného z bývalých lídrov AI sektora.
- Qualcomm (QCOM.US): -10,5 % – výrazné zhoršenie sentimentu okolo výrobcu mobilných procesorov.
- Micron Technology (MU.US): -9,4 % a Intel (INTC.US): -9,0 % – výrobcovia pamätí a procesorov čelia silnému predajnému tlaku.
Denné zhrnutie: Návrat výpredajov na Wall Street ⬇️
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