Denné zhrnutie: Nádeje na decembrové zníženie sadzieb Fedu podporujú Wall Street

- Sentiment na Wall Street je dnes citeľne pozitívnejší, keď sa indexy mierne zotavujú po včerajšom poklese. Nasdaq 100 rastie o 0,65 %, S&P 500 si pripisuje 0,3 % a Dow Jones posilňuje o 0,4 %, čo naznačuje postupný návrat optimizmu medzi investormi.
- Tento rast je spôsobený najmä rastúcimi očakávaniami investorov, že Fed v decembri zníži úrokové sadzby. Trhy momentálne očakávajú pravdepodobnosť tohto kroku na úrovni 84 až 87 %. Vyhliadky na zníženie sadzieb podporujú rizikový apetít a zlepšujú trhový sentiment.
- Donald Trump oznámil, že plánuje vymenovať nového predsedu Fedu začiatkom roku 2026, čo naznačuje možnosť skoršej výmeny Jeroma Powella.
- Európske trhy sú v stredu zmiešané. Nemecký DAX a španielsky IBEX rastú približne o 0,5 %, zatiaľ čo Euro Stoxx 50 si pripisuje solídny zisk 0,42 %. Francúzsky CAC 40 a holandský AEX však klesajú až o 0,3 %.
- Inflačné údaje z eurozóny ukázali, že celkový CPI mierne prekonal očakávania – 2,2 % oproti predpovedi 2,1 %, zatiaľ čo jadrový CPI dosiahol 2,4 %, teda rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci a v súlade s očakávaniami.
- Trh s kryptomenami zažíva skutočnú eufóriu – Bitcoin a Ethereum prudko rastú na vlne očakávaní zníženia sadzieb Fedu. Bitcoin posilňuje o viac ako 6 % a obchoduje sa okolo 92 000 USD, zatiaľ čo Ethereum rastie takmer o 8 % a prekonáva hranicu 3 000 USD.
- Na trhu drahých kovov zlato klesá o 1 % pod 4 200 USD, platina stráca takmer 2 % na úroveň 1 630 USD. Palládium naopak posilňuje takmer o 2 % na približne 1 450 USD.
- Na komoditnom trhu ropa WTI klesá o necelé 1 % a obchoduje sa okolo 59 USD za barel, zatiaľ čo futures na zemný plyn (NatGas) klesajú o 1 %.
