Denné zhrnutie: Nasdaq na takmer dvojmesačnom minime, dolár naberá na sile, krypto hlboko v červenom (04.02.2026)

- Po zmiešanom začiatku sa Wall Street vrátila k prudkej korekcii vedenej technologickým sektorom. Futures na všetky hlavné americké indexy sú v červenom, pričom Nasdaq (US100: -2,3 %) a Russell 2000 (US2000: -1,9 %) zaznamenávajú najväčšie straty. Index S&P 500 (US500: -1 %) stráca miernejšie, zatiaľ čo hodnotovo orientovaný Dow Jones (US30: -0,1 %) sa drží najlepšie.
- Výpredaj technologických akcií spustil slabý výhlaď tržieb spoločnosti AMD (-16 %) na prvý kvartál, ktorý sklamal vzhľadom na vysoké očakávania trhu, napriek silnému reportu za Q4. AMD oznámila tržby 10,27 mld. USD za Q4, čím prekonala odhady, no na Q1 predpokladá len približne 9,8 mld. USD – technicky nad odhadmi, no nepresvedčivé pre príbeh rastu postaveného na AI.
- Akcie Alphabet a Amazon klesajú pred dnešným zverejnením výsledkov o 2,7 %, resp. 2,6 %.
- Súkromné údaje ADP ukázali, že v januári vzniklo v USA len 22-tisíc pracovných miest oproti očakávaným 45-tisíc. December bol revidovaný nadol na 37-tisíc. Väčšinu rastu tvorilo školstvo a zdravotníctvo – bez nich by bol report záporný.
- Donald Trump uskutočnil „dlhý telefonát“ so Si Ťin-pchingom o obchode, Ukrajine a napätí okolo Iránu a Taiwanu. Potvrdil svoju aprílovú návštevu Pekingu a čínske nákupy sóje. Telefonát nasledoval po rozhovore Si s Putinom a poukázal na rastúcu geopolitickú koordináciu a krehké obchodné prímerie.
- Európske indexy si väčšinou udržali zisky: Švajčiarsko (SUI20: +0,95 %), Spojené kráľovstvo (UK100: +0,9 %), Francúzsko (FRA40: +0,85 %), Poľsko (W20: +0,7 %) a Španielsko (SPA35: +0,6 %) sú v zelenom. Nemecko (DE40: -0,7 %) a Holandsko (NED25: -0,6 %) zaostávajú.
- Dolár posilňuje voči menám G10 aj hlavným menám rozvíjajúcich sa trhov (USDIDX: +0,3 %), zatiaľ čo austrálska a novozélandská mena oslabujú (AUDUSD: -0,5 %, NZDUSD: -0,8 %). EURUSD klesá o 0,1 % na 1,18.
- Zlato klesá o 0,5 % na 4 920 USD, striebro rastie o 0,5 % na 86 USD. Ropa Brent a WTI pokračujú v raste (~1,5 %), zemný plyn (NATGAS) stúpa druhý deň po sebe o 2 %.
- Výpredaj kryptomien sa prehlbuje: Bitcoin -2,3 % na 74 000 USD, Ethereum -3,2 % na 2 164 USD.
Denné zhrnutie: Eufória na Wall Street; SILVER sa odráža o 10 % 📱
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (09.02.2026)
US100 posilňuje po zverejnení správy University of Michigan 🗽Nvidia rastie o 5 %
Geopolitický briefing (06.02.2026): Je Irán stále rizikovým faktorom?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.