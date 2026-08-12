CoreWeave po výsledkoch upokojuje akcionárov, akcie rastú dvojciferne

Spoločnosť z oblasti „neo-cloudu“ zverejnila výsledky za posledný štvrťrok. Akcie v posledných mesiacoch na grafe utrpeli výrazné straty a len od júna odpisujú približne 50 %. Výpredaj bol ťahaný rastúcimi pochybnosťami o investíciách do AI a predovšetkým otázkou, kto z nich bude napokon skutočným víťazom.
Hoci obchodný model spoločnosti a spôsob financovania kapitálových výdavkov stále vyvolávajú množstvo otázok, z prevádzkového hľadiska firma dokázala mnohé obavy investorov zatlačiť do úzadia. Akcie po zverejnení výsledkov pri otvorení rastú približne o 18 %.
Výsledky
Slabý predchádzajúci sentiment mohol prijatiu výsledkov čiastočne pomôcť, treba však povedať jasne, že report je dobrý a ukazuje nielen nominálny rast, ale predovšetkým zlepšenie kvality biznisu.
- Tržby dosiahli viac než 2,57 miliardy USD oproti očakávaným 2,56 miliardy USD. Prekonanie konsenzu bolo minimálne, stále však ide o rast o viac než 100 %.
- Backlog vzrástol na 104,2 miliardy USD, teda takmer o 5 % medzikvartálne.
Skutočným prekvapením bola prevádzková ziskovosť. Priaznivé ceny pri nových kontraktoch naznačujú rýchlu monetizáciu nasadenej kapacity, čo je pre spoločnosť s týmto obchodným modelom zásadné.
- Prevádzkový zisk dosiahol 128 miliónov USD, teda takmer dvojnásobok očakávaných 66 miliónov USD.
- Prevádzková marža navyše vzrástla na 5 %, čo predstavuje takmer päťnásobný nárast oproti predchádzajúcemu štvrťroku.
Napriek výraznému prekonaniu očakávaní však CoreWeave zostáva tou istou spoločnosťou.
- Čistá strata dosiahla 567 miliónov USD, čo je však menej než očakávaných približne 677 miliónov USD.
Strata je dôsledkom vysokých investícií spoločnosti.
- CAPEX dosiahol 9,35 miliardy USD, teda nad hornou hranicou trhových očakávaní okolo 9 miliárd USD.
Nebyť tohto faktora, reakcia trhu na výsledky by bola pravdepodobne ešte pozitívnejšia.
Výhľad
Výhľad manažmentu podporuje tézu, že sa fundamenty spoločnosti zlepšujú.
- Ročné tržby by mali prekročiť 12,4 miliardy USD.
- ARR by malo do konca roka vzrásť na viac než 18,5 miliardy USD.
- Zisk by mohol dosiahnuť až 1,15 miliardy USD.
- CAPEX sa očakáva v rozmedzí 35 až 39 miliárd USD, oproti predchádzajúcemu výhľadu 31 až 35 miliárd USD.
Záver
CoreWeave zverejnil výborné výsledky, ktoré prekonali očakávania trhu tam, kde to bolo najdôležitejšie, a navyše v čase, keď investori najviac potrebovali dôvod, prečo spoločnosti naďalej veriť.
Zlepšenie prevádzkových výsledkov je jasne viditeľné a reálne. Zároveň je ťažké očakávať, že by sa výsledky v krátkodobom horizonte výrazne zhoršili.
Pre býčí scenár je najdôležitejšie, že spoločnosť má stále obrovskú prevádzkovú páku, ktorá sa ešte len začína prejavovať vo výsledkoch. Tržby rastú dvojciferným tempom, ale EBITDA a marže rastú ešte rýchlejšie. Výrazne sa znížila aj čistá strata a spoločnosť sa približuje k dosiahnutiu čistého zisku. Ak sa súčasné tempo rastu podarí udržať, zisky pre akcionárov by mohli byť už v priebehu niekoľkých štvrťrokov veľmi výrazné.
Tým sa však príbeh nekončí
Rozdiel medzi EBIT a EBITDA dosahuje až 1,3 miliardy USD. Dôvodom sú vysoké odpisy, ktoré spoločnosť vykazuje. Ide o jednu z hlavných slabín biznisu založeného na dátových centrách. Na rozdiel od CoreWeave však pre väčšinu spoločností predstavujú dátové centrá skôr bežnú infraštruktúru než hlavný nástroj na generovanie príjmov.
Ukazovateľ krytia záväzkov dosahuje iba 0,41. Spoločnosť si takúto úroveň zatiaľ môže dovoliť, výrazné zhoršenie podmienok alebo sentimentu na trhu korporátnych dlhopisov by však mohlo viesť až k platobnej neschopnosti.
CoreWeave tak naďalej zostáva jednou z najviac jednostranných a rizikových stávok na AI revolúciu, aktuálne výsledky však posunuli pomer rizík a príležitostí viac v prospech rastového scenára.
Technická analýza CoreWeave (D1)
Dlhodobý trend na grafe zostáva mierne negatívny, čo je dobre viditeľné pri zakreslení širokého klesajúceho kanála od maxima z polovice roka 2025. V krátkodobom horizonte je situácia takisto problematická pre časté poklesy pod 200-dňovú EMA. Posledný výsledkový report by však mohol akciám pomôcť preraziť nad 200-dňovú EMA a priblížiť sa k hornej hranici downtrendu, čím by vznikla šanca narušiť doterajšiu negatívnu technickú sériu. Silná zóna podpory okolo 69 USD zároveň predstavuje dôležitú bariéru, pod ktorú sa predávajúcim zatiaľ nepodarilo cenu výraznejšie stlačiť, a aktuálne je len málo signálov, že by sa to malo zmeniť. Zdroj: xStation5
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