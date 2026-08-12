Lightspeed zháňa 600 miliónov USD. Chce ďalej staviť na OpenAI a Anthropic 💰

Spoločnosť Lightspeed Venture Partners sa podľa dostupných informácií snaží získať približne 600 miliónov USD prostredníctvom sekundárnej transakcie, ktorá jej umožní predĺžiť držbu podielov vo viacerých významných technologických spoločnostiach. Kľúčovú úlohu majú zohrávať predovšetkým OpenAI a Anthropic, teda dve z najvýznamnejších firiem súčasného boomu umelej inteligencie.
Interne je transakcia označovaná ako Project Mercury a zahŕňa aktíva z dvoch fondov Lightspeed a jedného samostatne spravovaného účtu. Cieľom je presunúť vybrané investície do takzvaného continuation fondu, teda štruktúry, ktorá investorom umožňuje predĺžiť držbu perspektívnych aktív a zároveň vyplatiť časť kapitálu pôvodným investorom.
Lightspeed nechce opustiť svoje najsilnejšie stávky
Okrem OpenAI a novej investície do Anthropic majú byť súčasťou pokračovacieho fondu aj spoločnosti Verkada, Rippling, Reflection AI a Glean Technologies.
Ide prevažne o rýchlo rastúce technologické spoločnosti zamerané na bezpečnosť, podnikový softvér a umelú inteligenciu. Lightspeed tým dáva najavo, že nechce svoje najperspektívnejšie investície predávať len preto, že sa blíži koniec životného cyklu pôvodných fondov.
Hlavným kupujúcim v rámci transakcie má byť Coller Capital, zatiaľ čo poradcom je UBS.
Anthropic patrí medzi kľúčové aktíva
Lightspeed už Anthropic podporil vo viacerých investičných kolách. Posledné z nich ocenilo firmu približne na 965 miliárd USD, čo potvrdzuje, ako výrazne vzrástla hodnota popredných AI spoločností.
Práve vysoké valuácie dnes komplikujú tradičný venture capital model. Ak investor predá podiel príliš skoro, riskuje, že príde o ďalší rast. Ak naopak drží investíciu príliš dlho, rastie tlak zo strany jeho vlastných investorov, ktorí čakajú na návrat kapitálu.
Continuation fond tento problém čiastočne rieši tým, že pôvodný investor môže získať likviditu, zatiaľ čo správca si zachová expozíciu voči firmám, ktorým naďalej verí.
Continuation fondy sú čoraz populárnejšie
Podobné štruktúry sa v posledných rokoch rýchlo rozširujú. Celkový objem sekundárneho trhu dosiahol v prvej polovici roka približne 121 miliárd USD, pričom transakcie vedené venture kapitálovými fondmi tvorili v roku 2025 približne 35 miliárd USD.
To bolo zhruba dvojnásobne viac než v roku 2023.
Rast týchto fondov ukazuje, že venture kapitálový sektor sa prispôsobuje dlhšiemu obdobiu, počas ktorého technologické firmy zostávajú mimo verejných trhov. Namiesto rýchleho exitu cez IPO alebo predaja strategickému kupujúcemu sa čoraz častejšie hľadajú spôsoby, ako kvalitné súkromné spoločnosti držať dlhšie.
AI zostáva hlavným investičným témou
Lightspeed týmto krokom potvrdzuje, že aj napriek extrémne vysokým valuáciám zostáva umelá inteligencia jednou z hlavných dlhodobých investičných tém.
OpenAI, Anthropic a ďalšie AI firmy vyžadujú obrovské množstvo kapitálu na výpočtovú infraštruktúru, dátové centrá a vývoj modelov. To vytvára priestor na ďalšie financovanie, zároveň však zvyšuje nároky na návratnosť.
Pre investorov bude kľúčové, či dokážu tieto spoločnosti svoju valuáciu dlhodobo obhájiť rastom tržieb a ziskovosti. Lightspeed však zjavne verí, že potenciál týchto firiem ešte nie je vyčerpaný.
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