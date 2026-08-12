Výsledky Lumentum: Odvetvie fotoniky vďaka AI zrýchľuje

Výsledky spoločnosti Lumentum za 2. štvrťrok fiškálneho roka 2026 dopadli výrazne lepšie, než sa očakávalo, a ešte väčším pozitívnym prekvapením bol výhlaď na nasledujúce mesiace.
Výrobca optických komponentov profituje z ďalšieho prudkého rastu investícií do AI dátových centier, ktorý zvyšuje dopyt po optických prepínačoch a pokročilých laseroch. Akcie spoločnosti po zverejnení výsledkov pri otvorení rastú približne o 8 %.
Výsledky
- Tržby spoločnosti prekročili psychologickú hranicu 1,00 miliardy USD, zatiaľ čo trh očakával približne 988 miliónov USD.
- To predstavuje rast približne o 109 % medziročne a 24 % medzikvartálne.
- EPS dosiahol 3,23 USD a prekonal konsenzus okolo 2,9 až 3,0 USD.
- Zisk na akciu medziročne vzrástol o mimoriadnych 267 %, výrazne nad hornú hranicu aj optimistickejšieho výhlaďu manažmentu.
Práve mimoriadne silný rast zisku bol jedným z hlavných faktorov, ktoré investorov zaujali.
- Non-GAAP hrubá marža vzrástla na 50,4 % zo 47,9 % v predchádzajúcom štvrťroku, zatiaľ čo prevádzková marža dosiahla 36,6 % a prekonala hornú hranicu skoršieho výhlaďu spoločnosti.
- Vykázaná čistá strata podľa GAAP vo výške 7,16 miliardy USD pôsobí dramaticky, ale neodráža skutočnú prevádzkovú kondíciu Lumentum.
- Vyplýva predovšetkým z jednorazovej nepeňažnej účtovnej straty súvisiacej s konverziou dlhu.
Lumentum efektívne využíva silný dopyt na to, aby na trh prinášal výhodnejší produktový mix. Rast je nielen výrazný, ale aj kvalitnejší a podľa predstaviteľov spoločnosti ide ešte len o začiatok.
Výhlaď
- Práve výhlaď je jednoznačne najsilnejšou časťou výsledkového reportu. Manažment Lumentum očakáva tržby v rozmedzí 1,225 až 1,275 miliardy USD. Doterajší konsenzus bol približne 1,16 miliardy USD.
- Výhlaď upraveného EPS dosahuje 4,05 až 4,35 USD, zatiaľ čo trh očakával približne 3,60 USD.
Záver
Hlavným motorom rastu zostáva infraštruktúra budovaná pre umelú inteligenciu. Spoločnosť stojí na čele odvetvia fotoniky, teda využívania optických komponentov na prenos dát. Toto odvetvie bude pravdepodobne kľúčové v ďalších fázach budovania AI infraštruktúry. Dôvodom sú fyzické limity súčasnej architektúry dátových centier. Tradičné káble a prepínače majú obmedzenú maximálnu prenosovú rýchlosť danú fyzikálnymi vlastnosťami jednotlivých komponentov. Navyše sa zahrievajú, čím sa časť energie premieňa na teplo, ktoré je následne potrebné odvádzať, aby sa zachovala prevádzková efektivita.
Fotonika využíva lasery, optické vlákna a sklo, vďaka čomu sa väčšine týchto problémov vyhýba a zároveň umožňuje zvyšovať rýchlosť prenosu dát takmer k hraniciam daným súčasným chápaním fyzikálnych zákonov.
Ešte donedávna nedávalo rozsiahle využitie fotoniky ekonomický zmysel. V prostredí bezprecedentných investícií a prakticky neobmedzeného dopytu technologických spoločností po výpočtovom výkone sa však táto oblasť mení z technologickej zaujímavosti na jeden zo základných pilierov celého investičného boomu. Tento trend sa pritom vo výsledkoch ešte len začína prejavovať.
Dodávky OCS prepínačov sa oproti predchádzajúcemu štvrťroku zdvojnásobili a v nasledujúcom období by ich tržby mali výrazne prekročiť 100 miliónov USD.
Spoločnosť zároveň zvyšuje výrobu 1,6T transceiverov a laserov EML, CW a vysokovýkonných laserov. Dopyt zostáva natoľko silný, že v niektorých kategóriách tempo vybavovania objednávok stále obmedzuje nedostatočná výrobná kapacita.
Výsledky potvrdzujú, že Lumentum patrí medzi hlavných beneficientov budovania AI infraštruktúry. Veľmi vysoké ocenenie akcií však zároveň znamená, že trh očakáva ďalšie zvyšovanie výhlaďu a takmer bezchybné navyšovanie výroby. Posúdenie atraktivity samotnej akcie je preto čoraz náročnejšie, najmä po jej výraznom raste.
Technická analýza Lumentum (D1)
Napriek výraznému preceneniu v období od apríla do júna sa uptrend podarilo udržať po odraze od oblasti okolo 620. Cena sa vzdialila od EMA200 a kým zostáva nad 100 % Fibonacciho úrovňou predchádzajúcej rastovej vlny, technický obraz zostáva býčí. Potenciálnym cieľom je návrat k maximu vyznačenému 161,8 % Fibonacciho úrovňou. Zdroj: xStation5
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