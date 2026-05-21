Denné zhrnutie: Návrh mierovej dohody dvíha trh

USA
- Americké indexy končia deň miernymi ziskami, ktoré zostávajú pod 1 %. Najväčší rast je viditeľný pri futures na US2000, ktoré pridávajú približne 0,9 %.
- Rokovania medzi USA a Iránom sa v posledných hodinách seansy zrýchlili. Iránske médiá tvrdia, že mierová dohoda je vďaka zapojeniu Pakistanu blízko finalizácie. Nová dohoda má podľa všetkého obsahovať ustanovenia o zastavení bojov na všetkých frontoch, zdržaní sa útokov na infraštruktúru a opätovnom otvorení prielivu pod spoločným dohľadom Iránu a USA.
- SpaceX zverejnil dlho očakávaný náčrt prospektu k IPO. Trhy a analytici stále vyhodnocujú dopady aj kvalitu zverejnených údajov.
- Nvidia zverejnila ďalšiu sadu rekordných výsledkov, reakcia valuácie však zostala utlmená a akcie strácajú viac než 1 %.
- Walmart klesá až o 7 % napriek solídnym výsledkom pre obavy z nákladových tlakov v nasledujúcich štvrťrokoch.
- Ministerstvo obchodu oznámilo dotácie v objeme 2 miliárd USD pre spoločnosti a startupy zapojené do quantum computingu. IBM rastie takmer o 8 %, zatiaľ čo akcie firiem z oblasti quantum computingu pridávajú dvojciferné percentá.
- Makrodáta
- Stavebné povolenia prekonali očakávania a dosiahli 1,44 milióna.
- Nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti boli blízko odhadov: 209 tis. oproti očakávaným 210 tis.
- PMI vo výrobe a službách ukázali silu predovšetkým vo výrobnom sektore, kde index vzrástol na 55,3. Služby naopak klesli na 50,9.
Európa
- Európske indexy zakončili seansu blízko nuly. Futures však ukazovali na zlepšenie sentimentu po správach o možnej mierovej dohode. Najviac rastú futures na NED25 a SUI20, obe takmer o 1 %.
- Makrodáta
- PMI v eurozóne zaostali za očakávaním tak vo výrobe, ako aj v službách a klesli na 51,4, respektíve 46,4.
- Výsledok vo Veľkej Británii bol o niečo lepší, keď PMI vo výrobe vzrástol na 53,7. Britský PMI v službách však sklamal a prudko klesol z 52,7 na 47,9.
Forex
- Novozélandský dolár a austrálsky dolár oslabujú po výrazne negatívnych prekvapeniach v austrálskych makrodátach. Obe meny strácajú približne 0,2–0,3 % voči hlavným menovým párom.
Komodity
- Medzi poľnohospodárskymi komoditami klesajú ceny bavlny a kávy, a to o 4 %, respektíve o viac než 2 %. Dôvodom sú mimoriadne silné americké exporty bavlny. Káva zostáva pod tlakom pre očakávania veľkej úrody v Brazílii.
- Energetické komodity vymazali dnešné zisky a končia seansu približne o 2 % nižšie. Brent je späť pod 100 USD.
Krypto
- Vyhliadky na mier podporujú kryptomenový trh. Rast je viditeľný naprieč väčšinou trhu: Bitcoin pridáva 0,5 %, Ethereum približne 0,7 % a Solana posilňuje takmer o 2 %.
