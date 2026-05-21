Ropa ďalej rastie: je dôvod na obavy?

Štvrtková seansa prináša ďalší rast cien ropy pre obavy nielen o výhľad na mier medzi USA a Iránom, ale aj o trvácnosť prímeria. Najnovšia vlna správ prináša viac dôvodov na obavy než odpovedí.
Irán údajne kategoricky odmietol požiadavky na odovzdanie štiepneho materiálu a naďalej trvá na uznaní svojej kontroly nad prielivom (rovnako ako práva vyberať poplatky).
Šéf IEA Fatih Birol varoval, že v júli alebo auguste sa trh môže dostať do „červenej zóny“, ak sa situácia na Blízkom východe nezlepší. Problémom je stret sezónneho vrcholu dopytu po palivách s obmedzeným exportom z regiónu a klesajúcimi zásobami.
OPEC+ sa snaží napätie zmierniť. Skupina má zvýšiť júlový produkčný cieľ približne o 188 tisíc barelov denne. Za normálnych okolností by to bol stabilizačný signál, v súčasnej situácii však ide skôr o symbolické gesto než o skutočný tlak na pokles cien.
Situácii nepomáhajú ani správy z Ruska, kde je okrem ďalších otázok o zámeroch režimu v súvislosti s neúspechmi na fronte viditeľná aj ďalšia vlna útokov na infraštruktúru. Tentoraz ukrajinské drony zasiahli zariadenia na Volge vrátane rafinérie v Syzrani.
Očakávania rastu cien ropy už nie sú obmedzené len na širokú verejnosť. UBS zvýšila svoj septembrový výhlaď ceny Brentu na 105 USD a WTI na 97 USD. Banka uvádza, že krátkodobé riziká sú vychýlené smerom nahor. V extrémnom scenári by Brent podľa UBS mohol prekročiť 150 USD za barel.
Dôležité je, že americké ropné spoločnosti teraz nesignalizujú agresívne zvýšenie produkcie, a to ani napriek rastúcej napätosti ponuky a zvýšenej geopolitickej prémii v cenách ropy. Prioritou firiem sú cash flow, dividendy, spätné odkupy akcií a udržanie ziskovosti, nie maximalizácia objemu ťažby. Ak logistické alebo geopolitické narušenie udrží prémiu v cenách ropy, nasledujúce štvrťroky môžu priniesť výrazné zvýšenie ziskovosti ropného sektora.
Na grafe ceny ropy možno pozorovať posun k čoraz strmším uptrendom napriek lokálnym korekciám. Zdroj: xStation5
