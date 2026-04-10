Denné zhrnutie: Nervózne vyčkávanie, výpredaj SaaS a slabé makrodáta

- Trhy na oboch stranách Atlantiku zjavne vstupujú do jasného vyčkávacieho režimu. Posledný týždeň bol plný zvratov. Prímerie v Iráne zostáva krehké a začiatok budúceho týždňa naplno otvorí novú výsledkovú sezónu. Investori sa očividne snažia vyčkať na viac informácií, a to z politiky aj od firiem, skôr než prijmú ďalšie rozhodnutia. Americké trhy vykazujú mierne straty. Futures na Dow Jones klesajú najviac, približne o 0,6 %.
- Pozornosť trhu sa zreteľne presunula späť k technológiám a AI. Na vlne sľubov a špekulácií o schopnostiach produktov spoločnosti Anthropic klesá široká skupina technologických akcií. Patria medzi ne okrem iného Palantir, Palo Alto, CrowdStrike, ServiceNow a Cloudflare.
- CoreWeave naopak výrazne rastie a pripisuje si až 12 % vďaka novým kontraktom od spoločností Meta a Anthropic.
- Makroekonomické dáta ukazujú známky slabosti americkej ekonomiky:
- Americký úrad Bureau of Labor Statistics zverejnil marcové inflačné dáta. V súlade s očakávaním trhu vytlačil skokový rast cien pohonných hmôt a hnojív infláciu CPI na 3,3 %. Koncentrovaný charakter tohto rastu potvrdzuje jadrová inflácia, ktorá vzrástla iba na 2,6 %.
- Prieskum University of Michigan ukázal negatívny spotrebiteľský sentiment a rast inflačných očakávaní. Krátkodobé inflačné očakávania vzrástli na 4,8 %, zatiaľ čo spotrebiteľský sentiment klesol na 47,6, čo je najnižšia úroveň v histórii tohto prieskumu.
- Objednávky tovarov dlhodobej spotreby klesli o 1,3 %. Ak odhliadneme od jednorazového rastu vo štvrtom týždni januára, ide už o ôsmy po sebe idúci údaj s nulovým alebo záporným rastom objednávok.
- Podobná je situácia aj v Európe, kde sa väčšina indexov drží blízko otváracích úrovní. STOXX600 vzrástol o 0,37 %. Rastovým lídrom v Európe bol WIG20, ktorý uzavrel so ziskom až 1,25 %.
- Európske obranné akcie prudko klesajú po ďalšej vlne mierových rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom. Líder sektora Rheinmetall stráca až 8 %. Hensoldt a Leonardo prehlbujú poklesy približne na 5 %.
- Európskych dát je málo. Nemecká spotrebiteľská inflácia dopadla v súlade s očakávaním a vzrástla na 2,8 %.
- Na devízovom trhu euro a britská libra posilňujú v priemere približne o 0,2 % voči hlavným menovým párom. Hlavnými stratovými menami sú japonský jen a novozélandský dolár, ktoré oslabujú približne o 0,3 %.
- Na komoditách:
- Najväčšia pozornosť sa naďalej sústreďuje na ropu. Napriek chýbajúcemu riešeniu ohľadom priechodu prielivom zostáva ropa pod 100 USD. WTI končí seansu okolo 98 USD, zatiaľ čo Brent sa pohybuje okolo 96 USD.
- Priemyselné kovy zaznamenávajú mierne zisky. Meď rastie približne o 1 % a hliník takmer o 2 %.
- Zlato je stabilné okolo 4 760 USD, striebro rastie o viac než 1 % a platina klesá o viac než 1 %.
- Na kryptomenový trh sa vrátil mierne pozitívny sentiment. Bitcoin rastie o viac než 1 % a stabilizuje sa okolo 73 000 USD. Ethereum pridáva 1,6 % a dosahuje 2 240 USD. Solana obmedzuje zisky pod 1 % a končí seansu na úrovni 84,5 USD.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.