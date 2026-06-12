Ďalšie biliónové IPO na obzore? OpenAI mieri na burzu 🚨

OpenAI urobila dôležitý krok smerom k vstupu na burzu. Spoločnosť oznámila, že americkej Komisii pre cenné papiere a burzy dôverne podala návrh registračného dokumentu S-1, ktorý je štandardným krokom pred IPO. Firma však zároveň zdôraznila, že o presnom načasovaní zatiaľ nerozhodla a že vstup na burzu môže ešte nejaký čas trvať.
Trh teraz rieši zásadnú otázku: dokáže OpenAI dokončiť IPO ešte v roku 2026? Podľa stávkarov na predikčnej platforme Polymarket sú šance aktuálne približne 50 na 50. Ešte v utorok pritom viac ako 70 % účastníkov verilo, že OpenAI vstúpi na burzu už tento rok. Tento rýchly pokles očakávaní ukazuje, že časť investorov začína byť voči ďalším obrovským technologickým IPO opatrnejšia.
Dôvodom nie je len samotná OpenAI, ale aj širšia situácia na trhu. Po rekordnom burzovom debute SpaceX sa pozornosť investorov presúva k ďalším veľkým technologickým menám, najmä k Anthropic a práve OpenAI. Všetky tieto firmy sa pohybujú v kategórii potenciálnych biliónových valuácií, čo vyvoláva otázku, či trh dokáže v krátkom čase vstrebať toľko obrovských emisií bez výraznejšieho tlaku na ostatné AI a technologické akcie.
Obavy posilnili aj nedávne výkyvy na trhoch. Časť investorov podľa dostupných informácií predávala akcie firiem spojených s umelou inteligenciou a polovodičmi, aby si uvoľnila kapitál pre rekordné IPO SpaceX. Ak by podobný scenár pokračoval, mohlo by to skomplikovať aj načasovanie OpenAI, pretože slabšia nálada v AI sektore by mohla znížiť ochotu investorov platiť extrémne vysoké valuácie.
Sam Altman mal zamestnancom na Slacku naznačiť, že OpenAI plánuje vstup na burzu počas budúceho roka. Oficiálne vyjadrenie firmy je však opatrnejšie. OpenAI uviedla, že niektoré veci sú pre ňu stále jednoduchšie ako pre súkromnú spoločnosť. Podanie S-1 tak nemožno chápať ako istotu rýchleho IPO, ale skôr ako otvorenie možnosti vstúpiť na burzu skôr, ak to bude pre firmu výhodné.
V porovnaní s OpenAI sú investori na predikčných trhoch optimistickejší pri Anthropic. Na platforme Kalshi očakáva oznámenie IPO pred novembrom 87 % účastníkov a na Polymarkete verí v tohtoročné IPO Anthropic približne 83 % stávkarov. To naznačuje, že trh zatiaľ vníma Anthropic ako pravdepodobnejšieho kandidáta na rýchlejší burzový debut.
Pre OpenAI by prípadné IPO predstavovalo mimoriadne dôležitý test záujmu investorov o najväčšie AI spoločnosti. Firma patrí medzi hlavné symboly súčasného boomu umelej inteligencie a jej vstup na burzu by mohol výrazne ovplyvniť náladu v celom technologickom sektore. Úspešné IPO by potvrdilo, že hlad po AI príbehoch zostáva silný aj napriek vyššej volatilite. Slabší záujem by naopak mohol naznačiť, že investori začínajú byť pri najväčších AI valuáciách selektívnejší.
Z pohľadu investorov je preto kľúčové rozlišovať medzi dlhodobým potenciálom a krátkodobým trhovým rizikom. OpenAI má za sebou silný príbeh, obrovskú značku a významnú pozíciu v oblasti umelej inteligencie. Zároveň však prípadný vstup na burzu prichádza v čase, keď trh už vstrebáva rekordné IPO SpaceX a vyhliada ďalšie veľké technologické emisie. Práve schopnosť investorov absorbovať takú veľkú ponuku nových akcií môže rozhodnúť o tom, či OpenAI skutočne stihne IPO ešte tento rok.
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