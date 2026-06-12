Najväčšie IPO všetkých čias 🚨 SpaceX prepisuje burzovú históriu 🚀

Spoločnosť SpaceX vstupuje na burzu vo veľkom štýle. Firma Elona Muska upísala 555,6 milióna akcií za cenu 135 USD za kus a získala tak 75 miliárd USD. Z jej IPO sa tak stáva najväčší burzový debut v histórii. Pri tejto cene dosahuje trhová hodnota spoločnosti približne 1,77 bilióna USD, čím sa SpaceX okamžite zaraďuje medzi najväčšie verejne obchodované firmy sveta.
Veľkosťou emisie SpaceX výrazne prekonáva doterajší rekord Saudi Aramco, ktoré v roku 2019 získalo pri vstupe na burzu 29,4 miliardy USD. Rozdiel je mimoriadny a ukazuje, aký silný je v súčasnosti dopyt investorov po príbehoch spojených s vesmírom, satelitným internetom a umelou inteligenciou.
Akcie sa majú začať obchodovať na Nasdaqu pod symbolom SPCX. SpaceX sa pritom neprofiluje iba ako raketová spoločnosť. Popri štartoch do vesmíru a satelitnom internete Starlink sa čoraz viac stavia aj do roly technologického hráča napojeného na AI infraštruktúru. Práve táto kombinácia je jedným z hlavných dôvodov, prečo investori ochotne akceptujú také vysoké ocenenie.
Nadšenie trhu však sprevádzajú aj výrazné pochybnosti. Časť investorov a analytikov upozorňuje, že aktuálne ocenenie stojí z veľkej časti na očakávaniach budúceho rastu. Kritici preto varujú, že investori nekupujú iba firmu so súčasnými číslami, ale predovšetkým Muskov príbeh o budúcnosti, v ktorej budú hrať úlohu Mars, dátové centrá vo vesmíre a masívny rozvoj umelej inteligencie.
Veľmi dôležitú rolu v celej transakcii majú drobní investori. Muskova silná fanúšikovská základňa zostáva významným faktorom nielen pri Tesle, ale po novom aj pri SpaceX. Záujem retailu ukazuje, že časť trhu vníma SpaceX nielen ako bežnú akciu, ale ako možnosť podieľať sa na technologickej vízii budúcnosti.
Musk si zároveň po IPO udržiava mimoriadne silnú kontrolu nad firmou. Podľa dostupných údajov má po vstupe na burzu držať väčšinu hlasovacích práv. To znamená, že bežní akcionári síce získajú možnosť podieľať sa na raste SpaceX, ale ich vplyv na strategické smerovanie spoločnosti bude veľmi obmedzený.
Pre investorov bude teraz kľúčové sledovať prvé dni obchodovania. Ak akcie po debute výrazne porastú, môže to posilniť vieru v ďalšie mega IPO technologických firiem. Naopak slabší výkon by mohol otvoriť debatu o tom, či trh už nie je pri najväčších AI a technologických príbehoch príliš optimistický. SpaceX tak nie je len samostatným burzovým debutom, ale aj dôležitým testom ochoty investorov platiť extrémne ocenenia za prísľub vzdialenej budúcnosti.
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