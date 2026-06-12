SpaceX mieri do prvého obchodného dňa: Príde raketový rast, alebo sklamanie? 🚨

Investori sa pripravujú na prvý obchodný deň akcií SpaceX po najväčšom IPO v histórii. Firma Elona Muska získala pri vstupe na burzu 75 miliárd USD, keď ocenila svoje akcie na 135 USD za kus. Teraz sa pozornosť presúva od samotnej veľkosti emisie k tomu, aký silný bude dopyt po akciách v prvých hodinách obchodovania.
Podľa informácií Nasdaqu majú byť akcie uvoľnené na kotácie o 9:50 newyorského času a teoreticky by mohli byť obchodovateľné o desať minút neskôr. Pri takom veľkom IPO je však rýchle otvorenie skôr nepravdepodobné. Prvá obchodná cena sa totiž stanovuje až vo chvíli, keď stabilizačný agent vyhodnotí ponuku a dopyt na trhu. V prípade SpaceX túto úlohu plní Morgan Stanley.
Práve tento proces môže spôsobiť, že investori si na prvý skutočný obchod počkajú aj niekoľko hodín. Podobná situácia nastala pri spoločnosti Cerebras Systems, ktorej akcie pri tohtoročnom druhom najväčšom IPO začali v prvý deň obchodovať až krátko pred 13:00 newyorského času. Pri SpaceX preto nebude dôležité len to, ako vysoko akcie otvoria, ale aj to, aké stabilné bude následné obchodovanie.
Pred samotným debutom naznačovalo obchodovanie s derivátmi naviazanými na SpaceX možný rast akcií o 30–50 % oproti upisovacej cene. Ak by sa tieto očakávania naplnili, prvá trhová cena by sa mohla dostať výrazne nad úroveň 135 USD. Takýto vývoj by potvrdil mimoriadny záujem investorov o kombináciu vesmírneho biznisu, satelitného internetu a umelej inteligencie.
Prvý obchodný deň však býva pri veľkých IPO veľmi volatilný. Akcie Cerebras Systems napríklad počas debutu vyskočili až o 109 %, ale časť ziskov následne odovzdali a v najnižšom bode dňa držali rast už len okolo 62 %. Podobný príklad ponúka aj Meta Platforms, vtedy ešte Facebook, ktorá pri svojom IPO v roku 2012 najprv rástla takmer o 20 %, ale deň nakoniec zakončila prakticky bezo zmeny.
Pre investorov tak bude dôležité nesledovať iba úvodný cenový skok. Skutočný test príde až v ďalších dňoch a týždňoch, keď sa ukáže, či SpaceX dokáže udržať záujem trhu aj po odznení počiatočnej eufórie. Pri megakapitalizačných IPO totiž nie je neobvyklé, že po silnom debute nasleduje výraznejšia korekcia.
Dáta Truist Wealth ukazujú, že pri 30 veľkých technologických IPO za posledných 15 rokov dosiahol priemerný maximálny pokles počas prvého roka až 55 %. To neznamená, že rovnaký scenár čaká aj SpaceX, ale pripomína to, že aj pri mimoriadne populárnych spoločnostiach môže byť cesta po vstupe na burzu veľmi kolísavá.
Z pohľadu investorov bude prvý deň SpaceX predovšetkým testom sily dopytu. Ak akcie otvoria výrazne nad upisovacou cenou a dokážu zisky udržať, pôjde o silný signál dôvery v Muskov vesmírny a technologický príbeh. Ak však prudký rast rýchlo vyprchá, môže to naznačiť, že časť trhu je už pri najväčších AI a technologických valuáciách opatrnejšia.
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