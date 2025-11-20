Denné zhrnutie: Nvidia nedokázala zachrániť Wall Street; obavy z AI bubliny ťahajú akciové trhy nadol❗

- Štvrtkové obchodovanie na medzinárodných finančných trhoch sa skončilo veľmi negatívne.
- Na Wall Street dochádza k výrazným poklesom indexov. Kontrakt US100 aktuálne stráca 2,5 %, zatiaľ čo US500 oslabuje o 1,5 %, a to v dôsledku pokračujúceho útlmu dôvery v AI eufóriu.
- Zaujímavé je, že na začiatku obchodovania sa zdalo, že Nvidia upokojila investorov zverejnením veľmi dobrých kvartálnych výsledkov a zvýšených prognóz, čím ukázala, že veľké kapitálové výdavky v tomto odvetví sa vyplácajú.
- Dnes však trhmi znovu otriasli komentáre predstaviteľov FEDu (Goolsbee a Cook) a Raya Dalia, ktorí uviedli, že podľa ich názoru trhy vykazujú známky bubliny, najmä v oblasti umelej inteligencie.
- Zároveň títo predstavitelia naznačili, že pauza v decembri by mohla byť správnym krokom zo strany FEDu, vzhľadom na pretrvávajúce inflačné a geopolitické tlaky.
- Septembrové údaje z amerického trhu práce sú zmiešané, čo vyvolalo výraznú reakciu na finančných trhoch. Na jednej strane sme zaznamenali solídny rast zamestnanosti v nezemědelskom sektore (NFP), no tento pozitívny signál bol sprevádzaný nárastom miery nezamestnanosti na 4,4 %, čo prekvapilo analytikov a vyvolalo obavy zo spomaľovania rastu zamestnanosti. Mesačný rast miezd zaostal za očakávaniami, zatiaľ čo ročné údaje ukazujú zmiešaný obraz: mzdový tlak pretrváva, ale postupne oslabuje.
- Ceny zemného plynu (NATGAS) dnes klesli o 2 %, keďže zásoby tejto komodity klesli takmer v súlade s očakávaniami analytikov.
- Na devízovom trhu sa dnes najviac darilo britskej libre a švajčiarskemu franku. Naopak, austrálsky a kanadský dolár patrili medzi najväčších stratérov dňa. Pár EURUSD klesá počas dňa približne o 0,05 %.
- Napriek výpredaju na akciových trhoch sa drahé kovy dnes neprejavili ako bezpečný prístav – zlato kleslo o 0,6 % a striebro o 1,85 %.
- Na trhu kryptomien dnes dochádza k výrazným výpredajom – Bitcoin klesá takmer o 4 % a obchoduje sa na najnižších úrovniach od apríla tohto roka.
