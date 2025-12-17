Zlato mieri k novým rekordom: Analytici veria v rast až na 5 000 USD za uncu v roku 2026

- Zlato zaznamenalo najväčší rast od roku 1979 a jeho cena v októbri dosiahla rekordných 4 381 USD.
- Zlato zaznamenalo najväčší rast od roku 1979 a jeho cena v októbri dosiahla rekordných 4 381 USD.
- Analytici očakávajú ďalší rast až na 5 000 USD v roku 2026, poháňaný dopytom centrálnych bánk a inštitúcií.
- Noví hráči na trhu, ako Tether či ázijské fondy, ďalej rozširujú investičnú základňu.
- Rizikom ostáva možná korekcia v prípade stabilizácie ekonomík, rastu sadzieb alebo obratu na akciových trhoch.
Zlato zažíva svoju najväčšiu rally od ropnej krízy v roku 1979. V roku 2025 vzrastlo viac než dvojnásobne, keď sa spotová cena v októbri vyšplhala na rekordných 4 381 USD za trojskú uncu, hoci začiatkom roka bola ešte pod 3 000 USD. Aj keď by takýto rast v minulosti naznačoval výraznú korekciu, aktuálny konsenzus analytikov zo spoločností JP Morgan, Bank of America alebo Metals Focus je opačný – rok 2026 môže priniesť ďalší rast až k úrovni 5 000 USD.
Čo poháňa zlato nahor?
-
Centrálne banky ako stabilizačná kotva
Piaty rok po sebe prebieha zníženie závislosti centrálnych bánk na dolári, čo sa prejavuje systematickým navyšovaním zlatých rezerv.
Analytici JP Morgan odhadujú, že na udržanie súčasných cien je potrebné štvrťročne nakupovať cca 350 ton zlata, no pre rok 2026 predpokladajú dopyt až 585 ton za štvrťrok. To vytvára silný štrukturálny základ pre pokračovanie rastového cyklu.
-
Inštitucionálni investori a nové skupiny kupujúcich
Podiel zlata na celkových spravovaných aktívach vzrástol z 1,5 % pred rokom 2022 na 2,8 %. Na trh vstupujú noví hráči ako Tether, najväčší emitent stablecoinov, ktorý v 3. kvartáli nakúpil 26 ton zlata, teda päťkrát viac než oficiálne oznámila čínska centrálna banka.
Pribúdajú aj penzijné fondy z Indie a poisťovne v Číne, čo ďalej rozširuje investičnú základňu.
-
Geopolitické napätie a fiškálne riziká USA
Zlato zostáva bezpečným prístavom v čase neistôt okolo amerického rozpočtu, slabého dolára, nezávislosti Fedu či narastajúceho napätia medzi NATO a Ruskom.
Investori taktiež využívajú zlato ako zaistenie proti možnému prepadu akciových trhov.
Rôzne výhľady, spoločný smer
-
JP Morgan odhaduje priemernú cenu zlata nad 4 600 USD v 2. kvartáli 2026 a viac než 5 000 USD ku koncu roka.
-
Bank of America očakáva dosiahnutie hranice 5 000 USD pri pokračujúcej diverzifikácii portfólií a slabom dolári.
-
Morgan Stanley predpovedá 4 500 USD do polovice roka 2026.
-
Macquarie je opatrnejší a očakáva stabilizáciu okolo 4 225 USD, najmä ak dôjde k oživeniu svetovej ekonomiky a ukončeniu cyklu znižovania sadzieb.
Riziká a možné spomalenie
Analytici upozorňujú, že prudký rast cien zlata môže byť ohrozený v prípade výraznejšieho zotavenia akciových trhov, čo by znížilo záujem o defenzívne aktíva, poklesu dopytu po šperkoch, ktorý už v 3. kvartáli klesol o 23 %, zníženia nákupov zo strany ETF fondov a centrálnych bánk.
Kľúčovým rizikom môže byť aj technická korekcia, keďže súčasná cena zlata (4 317 USD) je výrazne nad dlhodobým priemerom a vyvoláva obavy z potenciálnej bubliny.
Graf GOLD (H1)
Cena zlata sa aktuálne pohybuje okolo úrovne 4 323 USD, po predchádzajúcom raste, ktorý vyvrcholil v blízkosti rezistencie na 4 335 USD. Krátkodobý trend zostáva býčí, najmä preto, že cena sa stále drží nad kĺzavými priemermi EMA 50 (4 309 USD) a SMA 100 (4 297 USD), ktoré zároveň tvoria dôležité technické zóny podpory. CCI (43,8) sa nachádza v pozitívnom pásme, no nie v prekúpenej oblasti, čo naznačuje mierne nákupné momentum bez extrému. Momentum (100,5) sa drží nad neutrálnou hodnotou, no v posledných hodinách skôr stagnuje, čo môže znamenať krátkodobé vyčkávanie trhu.
Posledný cenový vývoj ukazuje na konsolidáciu v úzkom pásme medzi 4 306–4 335 USD, kde býci zbierajú sily na prípadný ďalší rast. Ak cena prerazí nad 4 335 USD, otvorí sa priestor pre pokračovanie smerom k predchádzajúcim maximám. Naopak, pokles pod 4 297–4 306 USD by znamenal narušenie krátkodobého rastového trendu a mohol by viesť k hlbšej korekcii.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
