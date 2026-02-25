US OPEN: Wall Street zadržiava dych pred výsledkami Nvidia

Opening Bell: Ticho pred AI búrkou
Čakanie sa blíži ku koncu. Dnešné obchodovanie na Wall Street dominuje jedna z najdôležitejších udalostí tohto štvrťroka – zverejnenie výsledkov spoločnosti Nvidia (NVDA.US) bezprostredne po uzavretí trhu. Nvidia fakticky uzatvára výsledkovú sezónu medzi technologickými gigantmi. Treba pripomenúť, že fiškálny kalendár spoločnosti je mierne posunutý oproti ostatným firmám na Wall Street.
Futures na americké indexy naznačovali pozitívne otvorenie: US500 aktuálne rastie o 0,5 %, zatiaľ čo US100 pridáva viac ako 1 %. Trh zatiaľ odhliada od rizík súvisiacich s medzinárodným obchodom a Iránom a sústreďuje sa na výsledky Nvidia. Spoločnosti úzko prepojené s týmto gigantom, ako TSMC či ASML, sa obchodujú na historických maximách. Naopak firmy využívajúce technológie Nvidia, napríklad Microsoft, v poslednom období zaostávali. Investori zvažujú, či prípadne mimoriadne silné výsledky lídra v oblasti AI dokážu posunúť trh na nové maximá, alebo či sa dočkáme reakcie typu „sell the news“.
Očakáva sa medziročný rast tržieb približne o 68 %, čo predstavuje zrýchlenie oproti predchádzajúcim dvom štvrťrokom. Hoci sa akcie podľa ukazovateľa trailing P/E javia ako drahé, forward P/E naznačuje umiernenejšie ocenenie. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Akcie sa nachádzajú v konsolidácii, no projektované P/E zostáva relatívne nízke, blízko úrovní oživenia z prelomu 1. a 2. štvrťroka 2025. Aj podľa ďalších metrík sa Nvidia nejaví ako prehnane drahá. Spoločnosť však musí prekonať očakávania trhu a vyhnúť sa akýmkoľvek signálom problémov s plnením objednávok; naopak musí potvrdiť silný rastový výhlaď. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Technologický sektor stojí na kľúčovej križovatke. Zákazníci Nvidia oznamujú masívne kapitálové výdavky (CAPEX), zatiaľ čo index Nasdaq 100 v poslednom období vykazuje relatívnu slabosť voči širšiemu trhu, čo zvyšuje význam dnešného reportu.
Technická analýza: US500
US500 v poslednom období prekonáva US100 vďaka rotácii kapitálu do defenzívnych titulov. Dnes však technologické akcie opäť udávajú tón obchodovania. Nvidia preráža z konsolidácie a obchoduje sa na najvyšších úrovniach od novembra, čo umožňuje indexu US500 vystúpiť na najvyššie hodnoty od výpredaja 12. februára. Ak Nvidia zverejní silné výsledky, US500 má potenciál dosiahnuť 7 000 bodov, zatiaľ čo US100 by sa mohol priblížiť k 26 000 bodom.
Firemné správy:
- Nvidia (NVDA.US) Akcie spoločnosti na začiatku seansy rastú o 0,7 %. Trh očakáva nielen prekonanie odhadov, ale najmä optimistický výhlaď ohľadom dopytu po čipoch Blackwell. Nvidia v poslednom období zaostávala za širším polovodičovým indexom (SOX), čo robí dnešné výsledky kľúčovým momentom pre pokračovanie AI bull marketu.
- Sektor lítia – Zimbabwe obmedzuje ponuku. Producenti lítia posilňujú po tom, čo Zimbabwe pozastavilo export lítniových koncentrátov a surových minerálov. Ide o významný signál pre dodávateľský reťazec batérií pre elektromobily, čo podporuje akcie spoločností ako Albemarle (+7 %) a SQM (+4 %).
- Ostatní „Magnificent“ – Zmiešaný sentiment v Big Tech. Väčšina „Magnificent Seven“ otvára rastom: Microsoft (+0,9 %), Amazon (+0,6 %) a Meta (+0,9 %). Výnimkou je Apple (AAPL.US), ktorý klesá o 0,2 % a naďalej relatívne zaostáva za technologickým sektorom, napriek nedávnemu oživeniu vďaka ambicióznym plánom na AI asistenta v každom zariadení.
- Rast aj mimo AI: Cava, HP a Lowe’s. Investori reagujú aj na výsledky a výhľady z iných sektorov. Rast zaznamenávajú Cava (reštauračný reťazec), HP a Lowe’s, čo naznačuje, že kapitál hľadá príležitosti aj mimo bezprostrednej oblasti umelej inteligencie.
