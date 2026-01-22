Denné zhrnutie: Optimizmus na Wall Street, drahé kovy na historických maximách 📈 Bitcoin pod tlakom

- Po silnej seanse na európskych akciových trhoch, kde DAX vzrástol o viac než 1,2 %, rastú dnes aj indexy na Wall Street. Nasdaq 100 si pripisuje takmer 1 % vďaka 4,5% nárastu akcií Meta Platforms po obnovenom odporúčaní „Buy“ od Jefferies. Index S&P 500 pridáva takmer 0,8 %.
- Makrodáta z USA nepriniesli výrazné prekvapenia. HDP (QoQ) dosiahol 4,4 % oproti očakávaným 4,3 %, zatiaľ čo nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti vzrástli z 198 tis. na 200 tis., čo je stále pod trhovým odhadom 208 tis. PCE inflácia sa zhodovala s očakávaniami na úrovni 2,8 % medziročne, a aj osobná spotreba a príjmy boli približne v súlade s konsenzom.
- Drahé kovy si pripisujú ďalšiu silnú seansu a po včerajšom poklese rýchlo obnovili zisky. Zlato rastie takmer o 1,5 % a prelomilo úroveň 4 900 USD za uncu, zatiaľ čo striebro posilňuje o viac než 3 % nad 95 USD za uncu – oba kovy dosahujú nové historické maximá.
- Správcovia penzijných fondov v severnej Európe uvádzajú, že riziková prirážka za držbu amerických aktív vzrástla kvôli zadlženosti a geopolitickým rizikám, a preto zostávajú opatrní. Trump varoval pred výraznou finančnou odvetou, ak Európa začne predávať americké aktíva, ako sú štátne dlhopisy.
- Zemný plyn po nedávnom raste stagnuje, napriek väčšiemu než očakávanému poklesu zásob podľa EIA. Cena ropy klesla po zverejnení správy EIA o výraznom raste zásob benzínu a ropy a aktuálne sa drží okolo 64 USD za barel.
- Premiér Grónska vyhlásil, že krajina zatiaľ nevidela žiadne detaily možnej dohody s USA a označil tón Bieleho domu za „neprijateľný,“ zároveň však dodal, že Dánsko aj Grónsko sú otvorené diskusiám o obrane. Kaja Kallasová taktiež uviedla, že stále nevie, čo by mala prípadná dohoda o Grónsku obsahovať. Trump vyhlásil, že „za Grónsko nikomu platiť nebude.“
- Stretnutie medzi Zelenským a Trumpom neprinieslo zásadný posun, hoci ho obe strany označili za pozitívne. Ukrajina údajne finalizovala text dohody s USA pred návštevou Jareda Kushnera a Steva Witkoffa v Moskve; obaja diplomati smerujú na dvojdňové rokovania do Kremľa. V Davose Zelenskyj uviedol, že Európa nie je v mierových snahách dostatočne angažovaná a chýba jej rozhodnosť, pričom zdôraznil, že „kontinent potrebuje silnú Ukrajinu“ a vyzval lídrov k „odvážnym rozhodnutiam.“ Špeciálny vyslanec Bieleho domu Steve Witkoff dodal, že otázka Ukrajiny zaznamenala významný pokrok a blíži sa k dohode.
- Nálada na kryptomenách zostáva slabá. Bitcoin klesol pod 90 000 USD a nedokázal zvrátiť predchádzajúce straty, zatiaľ čo Ripple oslabuje takmer o 2 %. Na grafe BTC je kľúčové opätovné získanie úrovní 90 000 a 92 000 USD (EMA50 a EMA200), aby sa obnovil býčí trend. Posledný rastový impulz narazil na odpor pri 38,2 % Fibonacciho retracementu októbrového poklesu, blízko úrovne 97 000 USD. BTC teraz testuje spodnú hranicu svojho cenového kanála.
Zdroj: xStation5
