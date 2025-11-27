Drahé kovy: dvojitý vrchol alebo konsolidácia pred rastom?

Trh po nedávnom raste cien drahých kovov výrazne ochladol. Posledný nárast ich ocenenia mal rýchlosť a rozsah, ktoré je ťažké plne odôvodniť tvrdými fundamentálnymi údajmi. Časť tohto pohybu bola emocionálnou reakciou na geopolitickú neistotu a zakorenenú vieru, že kovy v časoch nepokojov vždy posilňujú. Trh však opäť ukázal svoju schopnosť predbehnúť fakty a hľadať pre ne vysvetlenie až dodatočne. Platí to najmä pre drobných investorov, ktorých účasť bola pri nedávnom raste veľmi viditeľná.
To však neznamená, že drahé kovy nemajú dôvody na ďalší rast. Inštitucionálne nákupy zostávajú silným pilierom, najmä zo strany centrálnych bánk rozvíjajúcich sa krajín, ktoré už niekoľko rokov systematicky diverzifikujú svoje devízové rezervy. Druhým prvkom tejto štruktúry je menová politika, ktorej smerovanie naďalej podporuje znižovanie úrokových sadzieb a ich udržiavanie na nízkej úrovni. Vytvára sa tak určitá cenová podlaha – nie záruka rastu, ale obmedzenie potenciálnych poklesov.
Zlato však nie je nedotknuteľné aktívum. Status bezpečného prístavu neznamená imunitu voči korekciám či poklesom, ako to bolo nedávno viditeľné aj na grafoch. Napríklad jasný signál o trvalom zlepšení vzťahov medzi Spojenými štátmi a Čínou by mohol viesť k stiahnutiu časti rizikovej prémie z cien. Podobný efekt by mohlo vyvolať aj neočakávané sprísnenie menovej politiky vo veľkých ekonomikách.
GOLD (D1)
Zdroj: xStation5
Krátkodobé a strednodobé výkyvy sadzieb majú pre centrálne banky, ktoré sa na trh pozerajú v dlhodobom horizonte, zanedbateľný význam. Pre drobných investorov však predstavujú reálne zisky alebo straty a pre investičné spoločnosti sú významnou súčasťou finančných výsledkov a súvah. Tento rozdiel v perspektíve znamená, že rovnaký cenový pohyb môže byť súčasne bezvýznamný aj veľmi bolestivý – v závislosti od účastníka trhu.
Pozorný investor by si mal všímať aj cenové vzťahy medzi jednotlivými kovmi. V súčasnosti má striebro lepšiu cenovú dynamiku ako zlato. Jeho rastúci význam v oblasti obnoviteľnej energie a elektroniky mení štruktúru dopytu. Ak bude tento trend pokračovať, striebro môže postupne dobiehať svojho „väčšieho brata“, hoci táto cesta pravdepodobne nebude ani rýchla, ani jednoduchá.
SILVER (D1)
Zdroj: xStation5
